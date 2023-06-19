Технология экологичной геологоразведки «Зеленая сейсмика» «Газпром нефти» сохранила 7,5 млн деревьев

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» разработала технологию экологичной сейсморазведки «Зеленая сейсмика»: за восемь лет с начала ее внедрения удалось сберечь более 7,5 миллионов деревьев. Такого количества леса достаточно, чтобы обеспечивать кислородом десять городов с общей численностью населения 7,5 миллионов человек. Сейчас компания запускает второе, более усовершенствованное поколение технологии.

Специалисты создали «Зеленую сейсмику» специально для исследований лесных участков. Облегченные технические средства и беспроводные системы регистрации данных позволяют эффективно изучать недра, не нанося вреда окружающей среде. В прошедшем сезоне «Газпром нефть» вела исследовательские работы на площади в три тысячи квадратных километров в Красноярском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской и Оренбургской областях. И на всех лесных участках при геологоразведке применялась «Зеленая сейсмика».

В прошлом году компания запустила новую версию технологии - «Зеленая сейсмика 2.0». Усовершенствованная программа впервые была задействована на Луговом участке в Ханты-Мансийском автономном округе. Специалисты применили для геологоразведки легкие буровые установки и компактное мобильное оборудование, а также воздушно-лазерное сканирование. Комплексный подход позволил получить подробную информацию о строении недр, используя меньшее число техники и сотрудников, чем при обычном способе геологоразведки.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Еще одна инновация, помогающая нефтяникам эффективно исследовать недра, - цифровой двойник. Это онлайн-платформа, на которой ведется планирование и анализ данных геологоразведки. Система помогает более качественно контролировать все процессы и снижать риски. Платформа объединяет данные по более чем 800 геологоразведочным объектам во всех регионах деятельности компании.

«Разработанная нами технология «Зеленая сейсмика» изменила подходы к сейсморазведке и сегодня стала стандартом качества для всей отрасли. Создание цифрового двойника - инновационной экосистемы для геологоразведочных программ – очередной этап эволюции поисковых проектов. Это не просто шаг к повышению точности геологических прогнозов и инвестиционных решений, но и абсолютно новый уровень безопасности масштабных нефтегазовых проектов - для природы и человека», - рассказал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин.

«Зеленую сейсмику» высоко оценило экспертное сообщество: инновационная технология получила Национальную экологическую премию имени В.И. Вернадского как один из лучших экологических проектов России 2020 года.