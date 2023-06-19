Бездетный Ефим Шифрин шокировал публику снимками внучки-модели

Рыжеволосая девочка, которой сейчас 11 лет, позирует с подсолнухом в руках Фото: соцсети

О том, что у Ефима Шифрина есть красавица-внучка, большинство его поклонников даже не догадывались. Да и откуда? Последние 40 лет артист как на ладони, но ни жён, ни детей с ним рядом не наблюдалось. Лишь однажды в программе Бориса Корчевникова Шифрин признался в коротком и неудачном браке: мол, в 26 лет отправился в ЗАГС, но быстро разочаровался - жена постоянно пыталась "лепить под себя", пришлось расстаться.

Тем не менее, юморист считает себя глубоко семейным человеком: "Каждый год я встречаюсь с родственниками в Израиле. Их собирается по 50-70 человек - и как в такой компании можно чувствовать себя одиноким?".

Бездетный Ефим Шифрин впервые показал одиннадцатилетнюю внучку-модель Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самая близкая родня Шифрина - старший брат Самуэль, его наследница Габриэль и три её дочери, которых артист называет исключительно внучками (а не внучатыми племянницами, как принято). И вот одна из них - самая старшая Лиэль - как раз и появилась на обложке журнала. Рыжеволосая девочка, которой сейчас 11 лет, позирует с подсолнухом в руках. Ну чем не два цветка солнца?

- Моя внучка! А фото сделала моя племянница, во как! - с гордостью написал в соцсетях Ефим Шифрин. А чтоб народ не запутался, объяснил: Габриэль работает фотографом в Израиле, а ее дочь Лиэль попала на обложку международного модельного издания: "Это большая гордость!".

Лиэль появилась на обложке журнала Фото: соцсети

Сама девочка - нечастый гость в соцсетях, да и семья её далека от публичности. Поэтому о Лиэль известно лишь то, что она сама посчитала нужным указать. Похоже, внучка Шифрина - большая фанатка Лионеля Месси и даже взяла его фамилию в качестве псевдонима для своей странички. На самом деле, ее фамилия - Глубочански, а у матери-фотографа - Шифрин-Глубочански.

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