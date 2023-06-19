Первые итоги ЕГЭ-2023: лучше всего сдали русский, с математикой были проблемы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полной картины пока нет, поскольку 19 и 20 июня дети пишут последний экзамен по информатики и ИКТ плюс еще не все получили баллы по сданным предметам. Тем не менее руководители Рособрнадзора и Минпросвещения решили, что и сейчас есть повод порадоваться за успешную кампанию.

100-БАЛЛЬНИКОВ БОЛЬШЕ

Тех, кто набрал максимум, уже 6087 человек. Скорее всего окончательная цифра по 100-балльникам будет выше прошлогодней (6544 человека). Особенно рост отличников заметен по русскому языку, химии, литературе. А по географии — почти в 2 раза!

Нарушители, правда, тоже «держат планку». Работы 618 участников (в 2022-м таких было 739) аннулировали. В основном из-за шпаргалок (316 человек) и использование средств связи (207 человек). Пересдать ЕГЭ они смогут только через год.

Выросли средние баллы по физике (54,8), химии (56,2), обществознанию (55,62), литературе (63,97), профильной математике (55,64). Рост не взрывной - на 0,7-1,6 балла, но он есть, причем устойчивый. Тенденция подтвердилась в сравнении со средним баллом за 4 года (анализировали цифры за 2018-2022, выбросив пандемийный 2020-й).

СРЕЗАЛИСЬ ТЕ, КТО МАЛО ЧИТАЕТ

Что порадовало и огорчило проверяющих? По химии, говорят, чувствуется, что предмет стали выбирать более осознанно, лучше стали выполнять расчетные задания, которые требуют математических знаний. По литературе многие среди тех, кто получил средние баллы, срезались на слабом знании и понимании программных произведений. То есть читали их не целиком, как положено, а в кратком изложении. А вот добавленный критерий учета грамотности вопреки опасениям не ухудшил результаты. По русскому все еще хромает пунктуация, а в сочинениях выпускники грешили смысловыми повторами и шаблонным изложением мыслей, хотя в целом проверяющие работами довольны. По географии сквозили ошибки с определением стран мира, а также регионов РФ по географическому описанию. А по истории сложности вызвали задания по военным победам, в частности, в Великой Отечественной (этот блок усилили), а еще ребята путались в фактах по истории культуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

...И ТЕ, КОГО НАТАСКИВАЛИ

На прошлой неделе по чатам о поступлении прокатилась волна возмущений по поводу профильной математики. Выпускники и их родители сетовали, что вторая часть была слишком сложная, некоторые задания не осилили даже те, кто готовился с репетиторами и хорошо решил пробники.

- Задания второй части нацелены на проверку того, насколько у ребенка развито мышление и умение находить нестандартные пути решения. По сложности они такие же, как и в демоверсиях, соответствуют спецификации и не выходят за рамки школьной программы, - заверил руководитель федеральной комиссии разработки ЕГЭ по математике Иван Ященко. – Мы видим существенный рост выполнения заданий, которые многие называют заданиями олимпиадного уровня (например, 18-е). Ненулевой результат за такие задания - свидетельство того, что школьника не просто натаскивали на решение определенного типа заданий, а что он старательно учился и работал над методами решения.

По словам Ивана Ященко, в этом году еще одна хорошая тенденция — намного меньше двоек и по профильной, и базовой математике (ее сдают те, кому математика не нужна для поступления). А еще выровнялись школы, в которых неудовлетворительные оценки раньше получали массово.

МОЖНО ПОСТУПИТЬ И С 27 БАЛЛАМИ

Те, кто написал профильную математику на два (не преодолел минимальный порог в 27 баллов), смогут пересдать в резервные дни. А тем, у кого 27 и больше, не нужно отчаиваться раньше времени.

Руководитель приемной комиссии государственного вуза и автор популярного тг-канала для абитуриентов Дмитрий Бураков говорит, что в вузах, которые подчиняются Минобрнауки (например, бауманка или МФТИ), минимальный порог для подачи документов по математике - на уровне 39 баллов, и они, увы, отпадают. Однако есть вузы не из списка Минобра, и в том же МГУ на некоторые факультеты берут абитуриентов даже с математикой 27.

В чатах по поступлению, к слову, народ вовсю делится названиям институтов и университетов, в которые требования к абитуриентам лояльные. А еще всячески подбадривают тех, кому не повезло на ЕГЭ, реальными историями такого плана: «В 2019-м девочка сдала на 35 баллов профиль, но поступила платно в небольшом городе на выбранную специальность. На втором курсе смогла перевестись на бюджет. А на третьем перевелась в вуз в Москву и вот на днях защитила диплом на отлично. Так что примите результат экзамена и ищите другой путь, он всегда есть!»