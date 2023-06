Испанские рыцари точили свои мечи о фаллосы

Испанские рыцари отдавали дань символике. Фото: Shutterstock

Археологи определили для чего на самом деле был нужен предмет, найденный среди других на северо-западе Испании в развалинах средневекового замка. Форма – фаллическая, длинна - 15 сантиметров. Но не секс-игрушка.

Как сообщил Дарио Пенья (Dario Pena Pascual) из Университета Сантьяго-де-Компостела (University of Santiago de Compostela), предмет служил точильным камнем. О его истинном предназначении рассказали характерные следы – потертости, оставленные лезвиями мечей.

- Фаллическая символика была распространена в средние века. Камень, который мы нашли, демонстрирует связь между насилием, оружием и мужественностью, - приводит слова ученого портал LiveScience.

Точильный камень символизирует связь между насилием, оружием и мужественностью.

Археологи отмечают, что не во всех замках «точилки» были столь символичными. И в принципе не исключают двойное назначение конкретно этого предмета.

КСТАТИ

А вот и меч

Бронзовый меч с рукоятью сложной восьмигранной формы, изготовленный 3000 лет назад, выкопали в Германии из древнего захоронения, обнаруженного около города Нордлинген (Nordlingen). Его сохранность потрясающая – выглядит, как новый.

«Меч до сих пор сверкает», - сообщил Матиас Пфейль (Mathias Pfeil), руководитель Государственного управления охраны памятников Баварии (head of the Bavarian State Office for the Preservation of Monuments).

Мечу – 3000 лет, а сверкает, как новый.

Меч, а также масса других бронзовых предметов, включая наконечники стрел, примерно той же эпохи были захоронены вместе с останками трех человек - мужчины, женщины и мальчика. Кто они – не известно. Мечом не бились - на нем нет следов от ударов.

Испанский точильный пенис и бронзовый меч никакого отношения друг к другу не имеют – они из разных эпох, хотя и подходят друг другу.