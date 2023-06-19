Герой спецоперации «Z» рядовой Венцкус отбил несколько атак на госграницу

Рядовой Михаил Венцкус

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще он предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»

Старший лейтенант Эрнест Григорян

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Старший лейтенант Эрнест Григорян

«В ходе специальной военной операции старший лейтенант Эрнест Григорян выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, обороняющих один из населенных пунктов. Позиции группы, которую Григорян обеспечивал связью, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов, стремящихся восстановить контроль над поселком.

Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего подразделение полностью лишилось связи. Оценив обстановку, Григорян под непрекращающимся огнем со стороны противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою. В условиях, сопряженных с риском для жизни, передвигаясь по открытой местности, не теряя самообладания, Эрнест оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи и тем самым восстановил связь в группе. Самоотверженные действия старшего лейтенанта Эрнеста Григоряна на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки».

Гвардии рядовой Артем Черкасов

СПАС ЖИЗНИ РАСЧЕТУ БОЕВОЙ МАШИНЫ

Гвардии рядовой Артем Черкасов

«Расчет боевой машины РСЗО реактивной артиллерийской батареи, в составе которого действовал механик-водитель гвардии рядовой Артем Черкасов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов. Противник неоднократно предпринимал попытки прорвать нашу линию обороны.

При выполнении огневой поддержки своих сил и средств противник открыл артиллерийский огонь по району, где находился расчет боевой машины РСЗО Черкасова. Оценив обстановку, гвардии рядовой, используя условия местности, оперативно совершил смену позиции, чем спас экипаж и боевую машину от уничтожения. Выведя боевую машину, Артем вновь занял выгодную огневую позицию и обеспечил поражение сил противника, выдвинувшегося во фланг наших основных сил. Благодаря решительным и грамотным действиям Артема Черкасова, умелому владению навыками управления боевой машиной при выполнении противоогневых маневров, удалось сохранить жизнь и здоровье личного состава расчета РСЗО, целостность техники, а также обеспечить своевременное открытие огня по врагу».

ОТБИЛ НЕСКОЛЬКО АТАК НА ГОСГРАНИЦУ

Рядовой Михаил Венцкус

«Действуя в составе минометного расчета, рядовой Михаил Венцкус выполнял боевую задачу по прикрытию участка государственной границы от возможного нападения диверсионно-разведывательных групп противника. В ходе выполнения боевых задач неоднократно с риском для жизни атаковал бронетехнику выдвигающегося в направлении госграницы противника, а также позиции его минометных и пулеметных расчетов. За время участия в боевых действиях расчет, благодаря профессионализму рядового Михаила Венцкуса, подавил более 20 огневых позиций националистов и не допустил прорыва государственной границы в зоне ответственности».

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