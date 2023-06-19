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Происшествия19 июня 2023 14:20

Россиянка госпитализирована в турецкой Анталье с ножевыми ранениями

В нападении подозревают ее бывшего супруга
Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка госпитализирована в Турции с ножевыми ранениями, сообщили «Комсомольской правде» в генконсульстве РФ в Анталье.

«В Анталье совершено нападение на гражданку России. Она получила три ножевых ранения. Она доставлена в больницу, прооперирована, угрозы жизни нет. Турецкие правоохранители проводят расследование. Вопрос находится на контроле генерального консульства», - сообщил собеседник газеты в российской дипмиссии.

Как стало известно «КП», пострадала жительница Свердловской области Светлана Хайдарова, которая подверглась нападению со стороны своего бывшего супруга, гражданина Турции Нури Караджа.

Конфликтная ситуация между экс-супругами длится уже много лет. Предметом их спора является судьба их общего ребёнка. По решению суда, он в настоящее время находится в детском приюте.

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.

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