Россиянка госпитализирована в турецкой Анталье с ножевыми ранениями

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Россиянка госпитализирована в Турции с ножевыми ранениями, сообщили «Комсомольской правде» в генконсульстве РФ в Анталье.

«В Анталье совершено нападение на гражданку России. Она получила три ножевых ранения. Она доставлена в больницу, прооперирована, угрозы жизни нет. Турецкие правоохранители проводят расследование. Вопрос находится на контроле генерального консульства», - сообщил собеседник газеты в российской дипмиссии.

Как стало известно «КП», пострадала жительница Свердловской области Светлана Хайдарова, которая подверглась нападению со стороны своего бывшего супруга, гражданина Турции Нури Караджа.

Конфликтная ситуация между экс-супругами длится уже много лет. Предметом их спора является судьба их общего ребёнка. По решению суда, он в настоящее время находится в детском приюте.

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.