«Не смог выбрать одну»: Максим Фадеев – об участии в новом клипе 13 солисток

Максим Фадеев выпустил клип на песню, посвященную чести и достоинству мужчин. Фото: из личного архива Максима Фадеева

Известный композитор и продюсер Максим Фадеев выпустил клип на песню «Время мужчин», в котором его трек исполнили 13 солисток из России, в том числе ДНР и ЛНР, и Беларуси.

- Сейчас действительно время мужчин. Я бы сказал, настоящих мужчин и настоящих людей, у которых есть кодекс чести и совести. Это то, что ценилось во все времена, но почему-то перестало цениться в последние годы. Эта композиция безусловно важна и необходима нам сейчас, - рассказывает о смысле композиции Максим Фадеев.

Кадр со съемок клипа. Фото: предоставлено PR-службой Максима Фадеева

Автором стихов стал Владимир Ильичев, а сам Максим написал аранжировку. Он также провел в своих социальных сетях конкурс, чтобы выбрать исполнительницу трека. В нем приняли участие более 6 000 девушек из России и Беларуси. Как рассказал «КП» сам Максим Фадеев, по задумке для клипа нужно было выбрать всего одну солистку.

-Я хотел дополнить песню чем-то важным, близким, народным. Нам приходили тысячи заявок. Мне нравились многие, и я начал изучать историю каждой — стало понятным, что важно освятить судьбы этих девчонок и рассказать, кто и что они пережили. Девочки-врачи, Заслуженная артистка ДНР, сотрудница МЧС России… Именно такие естественные героини по-настоящему демонстрируют всю широту талантов России, они невероятно индивидуальны, - поделился с «КП» Максим Фадеев.

В конкурсе исполнительниц для песни «Время мужчин» приняли участие 6 000 девушек. Фото: предоставлено PR-службой Максима Фадеева

13 отобранных солисток объединились в проект «В.Н.Л» - «Вера.Надежда.Любовь». Композицию исполнили врач из Крыма Инара Воробьева, Заслуженная Артистка ДНР Наташа Качура, сотрудница МЧС России Настя Паршина, Лейла Маляр, вернувшаяся в Россию из Германии после начала СВО, а также жительницы Беларуси, Воронежа, Благовещенска, Красноярска, ЛНР и ДНР.

Клип на различных площадках вы можете посмотреть здесь.

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