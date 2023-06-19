Россияне выступили против возвращения переходов на летнее время

Мужчина переводит стрелки часов на здании калининградской филармонии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 июня, в день летнего солнцестояния, в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время. Однако сами россияне выступают категорически против этой инициативы. Как показали итоги опроса сайта KP.RU привыкать каждые полгода к новому режиму не хочет почти никто.

Так, 57% участников исследования заявили, что нужно оставить все как есть и больше не возвращаться к этому вопросу. Подумаешь, чуть раньше светает и темнеет, зато не сбивается биоритм.

«Зачем эти переходы? Может кому-то в стране это и выгодно, но у детей очень тяжело перестройка проходит, сбой режима», - говорит участница опроса.

«Зачем снова что-то менять. Оставьте уже время в покое», - возмущается другая.

Чтобы угодить тем, кому жаль терять летние вечера, 14% опрошенных предлагают однократно перейти на летнее время и так все и оставить. И светать будет попозже и вечером гулять можно допоздна, а зимой солнца и так, и так нет в наших широтах, так что можно ничего не менять.

«Как по мне, надо перевести время опять на час вперед, чтобы утром потемнее было. И больше ничего не менять дальше», - предлагает участник опроса.

А вот 15% как раз законопроект поддерживают, и считают, что перестройка на новое время весной и осенью занимает дня три, зато потом несколько месяцев живешь в комфортном режиме.

«Была советская система привязки областей к часовым поясам и перевод стрелок, вот и не надо было трогать, тогда и светало вовремя и темнело тоже, а то взяли и лишили людей светового времени, у кого час забрали, а у кого и два, а это недопустимо в нашей северной стране, где солнца и так не хватает людям, надо вернуть всё, как было раньше», - рассуждает респондентка.

А вот оставшиеся 14% участников опроса говорят, что им все равно. Не понимают они шумихи вокруг этого перевода стрелок. В конце концов и переводу можно привыкнуть, да и без него неплохо.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 16 тысяч человек.