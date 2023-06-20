Рецепт идеального кофе по утрам: врачи дали 5 важных советов кофеманам

В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий, зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара – это уже 50 калорий. Фото: Shutterstock

В соцсети обсуждают историю мужчины, отказавшегося на месяц от кофе. Перестав выпивать по 15 чашек любимого напитка (без молока, но с сиропом — это важно!), парень похудел, а судя по результатам анализов, у него улучшись показатели уровня холестерина, сахар крови. Действительно ли к такого эффекта можно добиться, всего лишь не накачивая себя кофеином?

Важны детали, считает врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий, зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара – это уже 50 калорий. Две кофейные кружки в день с молоком и сиропом – обернутся за неделю 2 тысячами лишних калорий, а то и больше.

То есть месяц-два ежедневных кофейных напитков с молоком и сахаром непременно лягут вокруг талии неприятным валиком. Так что не так страшен кофе, как то, что мы в него добавляем. Кстати, по кофе есть научные данные, которые подтверждают его полезность для здоровья мозга и бодрости и защиты печени от фиброза, который переходит в цирроз.

ЧТО НЕ СТОИТ ДОБАВЛЯТЬ В КОФЕ

- Молоко. У каждого четвертого человека оно плохо переваривается и вызывает - вздутие живота.

- Сахар и разнообразные сиропы.

- Виски и коньяк. Питье крепкого алкоголя мимоходом - так себе идея.

- Мороженое и сгущенка.

- Мед. Это фруктоза в чистом виде - вещество, которое не утоляет, а разжигает аппетит.

С ЧЕМ КОФЕ СОЧЕТАТЬ ХОРОШО

- Лимон – это, поистине, волшебный плод, сок которого борется с конечными продуктами гликирования - главными факторами старения. А в кофе они есть из-за того, что зерна подвергают обжариванию.

- Растительное молоко - кокосовое, овсяное, соевое. Только читайте этикетку, чтобы продукт был максимально чистый.

И ЕЩЕ ТРИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛА

1. Не пейте кофе во время еды.

Вещества кофеин- и танин связывают большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь – железа, кальция и магния. По сути, кофе обедняет ваш рацион, а это уже риск развития остеопороза и возможных гормональных нарушений. Если вы любите пить кофе, делайте это не раньше, чем через час после приема пищи.

2. Не больше 1-2 чашек в день.

Кофе вызывает привыкание, причем даже не столько к кофеину, сколько к ощущению бодрости. Но чем больше мы устаем, тем больше хотим кофе. А преизбыток кофеина – это уже повышенная нервозность, тревожность и плохой сон.

3. Лучше всего – черный, а не с сахаром и молоком.