Без сбежавшей во Францию Яны Трояновой и лицензии: шоу «Последний герой» возвращается в эфир

Яна Троянова на съемках "Последнего героя".

Все мы помним культовую адаптацию шоу «Последний герой», выходившую на Первом: Сергей Бодров, Жанна Фриске, Лена Перова, Николай Дроздов — суперзвезды первой величины в экстремальных условиях скинули с себя лоск и творческую чешую, и боролись за главный приз, рыдая и глотая песок.

В 2019 году проект переехал на «ТВ-3»: канал значительно снизил планку — и по сути представил коллаборацию — странную смесь «Последнего героя» (от шведского формата Survivor остались разве что правила и условия проживания) и «Битвы экстрасенсов», когда на необитаемый остров отправили людей, называющих себя оракулами и парапсихологами. Зрителю вроде как понравилось, было решено продлевать.

Однако после 24 февраля 2022 года владелец формата, французская компания Banijay, порвала все договоренности и виды сотрудничества с российскими коллегами и ушла с рынка. И все же «Последнему герою» быть, хоть и в формате параллельного импорта.

На ПМЭФ было официально объявлено, что «ТВ-3» готовит к выпуску 10 сезон шоу. Разумеется, с рядом изменений и нововведений.

Во-первых, снимать шоу будет российский продакшн-гигант «Вайт Медиа» («Маска», «Конфетка», «Страна талантов», «Ты супер!» и др.).

Во-вторых, стопроцентно сменят ведущего. Актрису Яну Троянову, рассказавшая в интервью либеральному ютуб-пропагандисту Юрию Дудю* про то, как пришлось мучиться, доснимаясь за очень крупный гонорар в сериале «Ольга» на «государственном» ТНТ, а потом лететь во Францию и доказывать, как сильно она боролась с российским режимом ради получения визы, конечно, на пушечный выстрел не подпустят проекту после такого предательства. Замена найдется легко — Ольгу Бузову еще никто не отменял.

В-третьих, состав участников, разумеется, обновится. Кто на этот раз попадет в джунгли — канал пока держит в секрете.

В-четвертых, судя по всему, лицензии на производство нового сезона «Последнего героя» у «ТВ-3» нет, но есть некие прежние договоренности, которые могут считать действительными (так выходил «Фактор страха» на СТС). Правда, на зрителей эти бумажные проволчки, видимо, никак не повлияют.

— В новом «Последнем герое» две команды по 8 человек в каждой должны будут провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом – и со своим «внутренним дикарем», — интригуют в релизе создатели проекта. Дата премьеры 10 сезона шоу на «ТВ-3» пока не называется.

*признан Минюстом РФ иноагентом