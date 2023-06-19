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Звезды19 июня 2023 15:30

Без сбежавшей во Францию Яны Трояновой и лицензии: шоу «Последний герой» возвращается в эфир

«ТВ-3» объявил о подготовке десятого сезона шоу «Последний герой»
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Яна Троянова на съемках "Последнего героя".

Яна Троянова на съемках "Последнего героя".

Все мы помним культовую адаптацию шоу «Последний герой», выходившую на Первом: Сергей Бодров, Жанна Фриске, Лена Перова, Николай Дроздов — суперзвезды первой величины в экстремальных условиях скинули с себя лоск и творческую чешую, и боролись за главный приз, рыдая и глотая песок.

В 2019 году проект переехал на «ТВ-3»: канал значительно снизил планку — и по сути представил коллаборацию — странную смесь «Последнего героя» (от шведского формата Survivor остались разве что правила и условия проживания) и «Битвы экстрасенсов», когда на необитаемый остров отправили людей, называющих себя оракулами и парапсихологами. Зрителю вроде как понравилось, было решено продлевать.

Однако после 24 февраля 2022 года владелец формата, французская компания Banijay, порвала все договоренности и виды сотрудничества с российскими коллегами и ушла с рынка. И все же «Последнему герою» быть, хоть и в формате параллельного импорта.

На ПМЭФ было официально объявлено, что «ТВ-3» готовит к выпуску 10 сезон шоу. Разумеется, с рядом изменений и нововведений.

Во-первых, снимать шоу будет российский продакшн-гигант «Вайт Медиа» («Маска», «Конфетка», «Страна талантов», «Ты супер!» и др.).

Во-вторых, стопроцентно сменят ведущего. Актрису Яну Троянову, рассказавшая в интервью либеральному ютуб-пропагандисту Юрию Дудю* про то, как пришлось мучиться, доснимаясь за очень крупный гонорар в сериале «Ольга» на «государственном» ТНТ, а потом лететь во Францию и доказывать, как сильно она боролась с российским режимом ради получения визы, конечно, на пушечный выстрел не подпустят проекту после такого предательства. Замена найдется легко — Ольгу Бузову еще никто не отменял.

В-третьих, состав участников, разумеется, обновится. Кто на этот раз попадет в джунгли — канал пока держит в секрете.

В-четвертых, судя по всему, лицензии на производство нового сезона «Последнего героя» у «ТВ-3» нет, но есть некие прежние договоренности, которые могут считать действительными (так выходил «Фактор страха» на СТС). Правда, на зрителей эти бумажные проволчки, видимо, никак не повлияют.

— В новом «Последнем герое» две команды по 8 человек в каждой должны будут провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом – и со своим «внутренним дикарем», — интригуют в релизе создатели проекта. Дата премьеры 10 сезона шоу на «ТВ-3» пока не называется.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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