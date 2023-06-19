К 2030 году производство лекарств в России вырастет вдвое

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Производство лекарств в России к 2030 году должно вырасти вдвое. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

По ее словам, внутри страны будет производиться лекарств на 1,4 трлн.рублей. В общей сложности около 70% всех отпускаемых и продаваемых в стране лекарственных препаратов будут российского производства. При этом, как заявила Голикова, они будут качественными и эффективными.

Такое развитие лекарственного рынка прописано в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, которую утвердило правительство

Сейчас в России производится 62% всех потребляемых фармпрепаратов на сумму более 608 млрд.руб. При этом, если говорить о жизненно необходимых препаратах, то из них в России производится уже 67%.

- По сравнению с 2009 годом удалось добиться прироста производства на 533%, по сравнению с 2021 годом - на 11%, - сказала Голикова.

По ее словам, власти в первую очередь будут оказывать поддержку в производителям оригинальных лекарственных средств.

- Сейчас производители больше сосредоточены на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов, так называемых дженериков. Из 815 препаратов в перечне жизненно важных оригинальные лекарственные препараты представлены только по 260 международным непатентованным наименованиям, - пояснила она.

При этом Голикова отметила, что власти будут совершенствовать ценообразование на жизненно важные лекарственные препараты, чтобы не допустить необоснованного роста их стоимости.

Голикова также рассказала о проработке инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина об установлении льгот для участников СВО и детей медработников, умерших от COVID-19.

Участникам СВО предоставят возможность поступать в вузы по отдельной квоте. Тем не менее, вступительные испытания все равно придется пройти. А те, кто уже учатся на платных отделениях, смогут в приоритетном порядке в 2023-2024 годах перейти на бесплатное обучение. Участникам СВО также будет предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении.

- Прошу вас держать на контроле этот вопрос и координировать работу с депутатами, особенно реализацию этого закона после того, как он вступит в силу, - поручил Михаил Мишустин своим заместителям Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко.

Голикова также рассказала, что дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачисляться в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.