В Москве пройдет Первая премия по связям с общественностью в юридической среде Legal PR Awards

Фото: Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность

Legal PR Awards 2023 – первая всероссийская отраслевая премия в области применения методов и инструментов связей с общественностью в юридической среде. Ее организаторами выступает коммуникационное агентство «Практика» при поддержке Комитета по коммуникациям юридического рынка Российской Ассоциации по связям с общественностью (Комитет РАСО) и подкомитета по Правовому пиар Комитета по развитию бизнес-практик (КРБП) Московской торгово-промышленной палаты.

Организатор Премии Анна Штырлина рассказала, что идея создания Премии – это своевременное продолжение цикла бизнес-конференций по Правовому пиар - Legal PR Day, которые организуются Агентством с 2019 года.

«Событийная канва, санкционные маневры, ряд законов и поправок, регулирующих деятельность СМИ и влияющих на контент-политику медиа и социальных сетей требуют от всех участников внимательности и адаптивности. Как не допускать распространения диффамации и некорректных сведений в информационном поле, а в случае их публикации знать, как оперативно и грамотно действовать в рамках законодательства РФ – ответ следует вырабатывать всем вместе», - отметила Анна Штырлина.

Термин «Связи с общественностью в юридической среде» был конкретизирован на площадке Московской торгово-промышленной палаты членами экспертного совета подкомитета по Правовому пиар КРБП. Специалисты подразумевают под ним технологию управления общественным мнением в целях достижения конкретных задач в правовой сфере. Это определение соответствует целям и субъектам процесса правовых коммуникаций.

Евгений Ковалев, председатель Жюри и организатор церемонии Премии, председатель Комитета РАСО подчеркнул, что ответственность, возложенная на профессионалов, которые работают в сфере коммуникаций, сегодня крайне высока. В период «поликризиса» они столкнулись с массой комплексных вызовов. Среди них необходимость в реакции на изменившуюся экономическую и политическую ситуацию, обязанность в генерации новых идей по актуализации ценностного предложения бренда, потребность в эффективных действиях по сдерживанию конкурентного давления, вызванного ростом судебных дел и досудебных разбирательств.

«Именно сильный бренд и высокая деловая репутация позволяют сегодня удержать рыночные позиции и стабилизировать отношения с разными целевыми группами. В связи с этим, целями Премии стали: консолидация и выявление профессионалов отрасли и их ключевых проектов из области связей с общественностью в юридической среде, а также способствование внедрению передового опыта, инструментов и методов Правового PR в практику компаний, в целях повышения их организационной устойчивости и репутационной стабильности», - заявил Евгений Ковалев.

Организаторы Премии в эфире радиостанции Mediametrics поделились целями, задачами и своевременностью проекта. Было отмечено, что к каждому кейсу нужно подходить индивидуально, ввиду деликатности темы.

КОНКРЕТНО

Премией предусмотрено 8 номинаций (6 главных и 2 специальные), направленных на выявление нестандартных путей коммуникационных и антикризисных решений сложных споров и конфликтов с 2021 года.

Номинации Legal PR Awards 2023

«Давид против Голиафа»

Маленький игрок противостоит крупным силам или группе игроков.

«Своя игра»

Активное продвижение собственной повестки в информационном пространстве. Инициирование и сопровождение PR-коммуникаций в интересах организации/частного лица.

«Доброе имя»

Комплекс коммуникаций, результатом которых стало нивелирование и/или опровержение в информационном пространстве порочащих сведений, опубликованных или высказанных в отношении частного лица и/или организации.

«Высокая миссия»

Проекты из области корпоративной и социальной ответственности бизнеса (КСО, ESG), имеющие высокую общественную пользу и миссию, повлекшие за собой восстановление справедливости для многих людей (принимаются, в том числе, проекты pro bono).

«Законодатель мод»

Оценивается реализация задач локального/национального масштаба, законопроектная деятельность. Правовая идея или конструкция доносится до законодательной власти, принимается в разработку.

«Дружба народов»

PR-сопровождение международных споров.

Специальные номинации

«На гребне молвы»

Самое громкое дело с максимальным объемом упоминаний в СМИ.

«Гран-при»

Проекты участника набрали большое количество баллов Жюри в разных номинациях.

Порядок подачи заявок (анкет) на участие в Премии.

• На Премию могут быть выдвинуты проекты в области Правового PR, реализованные или находящиеся на финальном этапе реализации в период с 01 августа 2021 г. по 01 августа 2023 г.

• К участию не допускаются проекты, в которых имеет место использование инструментов, противоречащих законодательству Российской Федерации.

• Участие в Премии носит заявительный характер.

• Участник имеет право подать проект/проекты по любой из 6-ти номинаций: «Давид против Голиафа»; «Своя игра»; «Доброе имя»; «Высокая миссия»; «Законодатель мод»; «Дружба народов».

• В номинациях «На гребне молвы», «Гран-при» участвуют все поданные проекты.

• Заявка (анкета) считается принятой после верификации данных, обработки и анализа анкет. В ином случае, участнику будет направлено соответствующее уведомление на электронную почту, указанную в заявке (анкете).

Соискателями премии могут стать организации или частные лица, привлекающие собственный или сторонний PR/GR-ресурс, а также консалтинговые компании, PR/GR-агентства, адвокатские образования и юридические фирмы.

Заявки на участие в Премии можно отправлять на почту info@legalprday.ru до 1 августа включительно.