Объем грузоперевозок автотранспортом по коридору «Север-Юг» вырос в 2,5 раза

Фото: фонд Росконгресс

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось обсуждение ключевых экономических задач России и стран ближнего зарубежья. 15 июня состоялся круглый стол «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг»: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок». Несмотря на то, что проекту меньше трех лет, он имеет зримые успехи.

БЕСШОВНЫЙ КОРИДОР

12 сентября 2000 года в кулуарах второй Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге состоялось эпохальное событие – подписание межправительственного соглашения о создании международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». Организаторы видят задачей проекта транспортную связь между Россией и Индией через Иран. Кроме того, МТК позволит расширить логистические возможности с Китаем, другими странами Азии и Ближнего Востока.

Модератор круглого стола, президент Российской академии транспорта Александр Мишарин констатировал, что 2022 год изменил многие транспортно-логистические маршруты и усилил актуальность создания альтернативных транспортных коридоров во всем мире, но в особенности – для стран Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. В современных условиях развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» приобретает всё более важное значение.

Спецпредставитель президента Росси по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов напомнил об аварии контейнеровоза «Эвер Грин» в марте 2021 года, которая привела к блокировке Суэцкого канала на неделю. Международные транспортные компании на протяжении этого времени теряли каждый час по 400 млн. долларов.

«В случае создания маршрута «Север-Юг» конкуренция будет сильнейшей, и у многих наших иностранных партнеров встанет вопрос о необходимости перевозки грузов через Суэцкий канал, – сообщил Сергей Иванов. – Хотел бы отметить, что МТК «Север-Юг» должен стать самым крупным в мире проектом мультимодальных перевозок, так как этот маршрут способен задействовать морской, железнодорожный и автомобильный транспорт. Это требует огромных усилий по сопряжению примерно около 40 инфраструктурных ограничений, которые на сегодняшний день уже видны и посчитаны. Это пункты пропуска, законодательство и огромное количество очень сложных технологических вещей, которые предстоит прорабатывать, согласовывать и приходить к единому мнению для того, чтобы груз шел практически бесшовным порядком».

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Обратим внимание, что МТК – это не только железнодорожные и водные пути, но и автомобильные дороги. За 2022 год объемы перевозок грузов автотранспортом по автодорогам, входящим в МТК, возросли в 2,5 раза. Сейчас до 80% от общего объема грузов по МТК доставляется по автодорогам. Для сокращения сроков и затрат на перевозку грузов необходимо модернизировать устаревшую инфраструктуру пунктов пропуска, реконструировать автодороги на подъездах к ним, устранить барьеры налогового, административного и иного характера, необходимо синхронизировать работу перевозчиков через современные цифровые платформы.

В настоящее время к проекту присоединились 12 государств, что говорит о высокой оценке его потенциала и значимости.

«Роль МТК «Север-Юг» в настоящее время возрастает, что позволяет осуществлять транзитное сообщение между государствами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Если в 2022 году общий грузопоток составил 14,5 млн тонн, то в 2023 году он по прогнозам составит уже 17,6 млн тонн с перспективой роста до 41 млн тонн к 2030 году», – уточнил министр транспорта России Виталий Савельев.

Он также добавил, что автотранспорт на МТК «Север-Юг» активно используется для перевозки грузов из Европы и России в Иран до порта Бендер-Аббас в Персидском заливе и далее морским транспортом до индийского порта Мумбай в Индийском океане.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

По словам председателя Комитета Госдумы России по транспорту Евгения Москвичёва сейчас активно принимаются законы для развития бесшовных перевозок от двери до двери.

«Чем быстрее доставляется груз, тем себестоимость это груза меньше. Направление Север-Юг является сегодня самым перспективным, самым коротким. Законодатели готовы в ближайшее время еще раз посмотреть, что в наших законах тянет или препятствует движению вперед для того, чтобы быстро доставлялись грузы», – пояснил политик.

Министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш отметил, что западные санкции нисколько не навредили совместным проектам наших стран. Ярким примером можно назвать строительство железной дороги Решт-Астара в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Эти санкции сделали обратное – они создали новую возможность для обогащения национальных производственных мощностей стран. Таким образом возрождается современный аналог Великого шелкового пути.

«Санкции стимулировали на ускорение проекта, как Иран, так и Россию. Ведь строя эту железную дорогу, мы создаем, в первую очередь, важную транспортную и транзитную инфраструктуру. А когда мы строим эти новые маршруты, укрепляем логистические коридоры, – это все способствует развитию и укреплению наших национальных экономик», – резюмировал министр дорог Ирана.