Одежда со специальными UPF-фильтрами защитит человека от рака кожи? Подробный разбор

Исследований, которые бы изучили свойства одежды с UPF-фильтрами, пока проведено совсем немного. Фото: Shutterstock

На этикетках одежды для отдыха некоторых крупных фирм появилась маркировка о наличии в их продукции солнцезащитных фильтров UPF. Зачем? Ведь даже под обычной одеждой не загоришь? Или все-таки это необходимость при поездке куда-нибудь на побережье?

ЧТО ТАКОЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ UPF ФИЛЬТРЫ В ОДЕЖДЕ?

Коэффициент защиты от ультрафиолета UPF показывает, какое количество ультрафиолетового излучения блокирует ткань. Если это UPF 50, то значит 98 процентов УФ-излучения отфильтровано, а к коже проходит 2%. По рекомендации Фонда борьбы с раком кожи показатель должен быть не ниже UPF 30, чтобы эффективно предотвращать воздействие вредного солнечного излучения на кожу и снижать риск развития рака кожи.

А ЧТО, ОБЫЧНОЙ ОДЕЖДЫ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО?

На самом деле, любая одежда защищает нас от воздействия ультрафиолета. Именно поэтому солнцезащитный крем рекомендуют наносить на открытые участки кожи, а не на все тело. Кстати, делать это нужно не только при походе на пляж, но и при любом выходе на улицу в теплое время года. И в пасмурную погоду тоже - загар проникает и сквозь облака.

ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАТЬСЯ ОТ СОЛНЦА, А КАК ЖЕ ВИТАМИН D?

Да, наш организм вырабатывает витамин D, когда мы находимся на солнце, а он важен для здоровья костей, нервной системы, иммунитета. НО в то же время риск развития рака кожи определяется как генетическими наследственными факторами, так и действием вредных факторов окружающей среды. Особенно ультрафиолетового излучения солнца, с которым связано 86% случаев меланомы .

Ультрафиолетовое излучение делится на три подвида в зависимости от длины волн: ультрафиолет A (UVA-лучи вызывают старение кожи), ультрафиолет B (UVB – вызывают солнечные ожоги) и ультрафиолет C (UVC - поглощаются атмосферой Земли, для нас не опасны).

Фото: Shutterstock

А UPF СОЛНЦЕЗАЩИТА В ОДЕЖДЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ?

Исследований, которые бы изучили свойства одежды с UPF-фильтрами, пока проведено совсем немного. Так, к примеру, на запрос «Комсомолки» в Роскачестве ответили, что подобные исследования в ведомстве не проводились.

Обзоры исследований в США показали, что рейтинг UPF 15, 30 и 50+ соответствует одежде, которая блокирует 93,3%, 96,7% и 98% ультрафиолетового излучения соответственно. Причем, чтобы получить сертификат от Фонда борьбы с раком кожи, ткань должна иметь рейтинг UPF не менее 30. Однако эффективность солнцезащитной одежды часто ставится под сомнение исследователями из-за непонятных критериев самого процесса проверки изделий: какое количество стирок выдерживает такая одежда, купаются ли в таких костюмах в бассейне с хлоркой или в море, каким порошком стирают. Все это влияет на качество ткани и ее проницаемость.

КАКАЯ ОДЕЖДА ЛУЧШЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВРЕДНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТА?

Обычная одежда защищает нас при помощи красителей, плотности плетения и качества ткани.

Для защиты от вредного солнечного излучения стоит знать, что в одежде важны:

- Цвет. На самом деле темные и яркие, высокой интенсивности цвета, для которых было использовано много красящего пигмента, лучше блокируют вредный ультрафиолет. Но при этом важно учитывать, что темная ткань быстрее нагревается на солнце. То есть это палка о двух концах.

- Плотность плетения ткани. Джинсовая ткань, парусин, плотные хлопковые ткани (поплин, сатин, бязь и т.п.) меньше просвечивают, чем скажем, марлевка или муслин.

- Состав. Неотбеленный хлопок содержит натуральные вещества - лигнины, которые хорошо блокируют УФ-лучи. Блестящий атлас и хлопок хорошо отражают свет. Некоторые смеси полиэстера и хлопка получили отличные оценки UPF по штучным исследованиям.

- Посадка. Ткань не должна плотно прилегать к телу, костюм – быть свободным.

- Длина. Чем больше ткань закрывает тело, тем меньше ультрафиолета попадает на кожу.

- Ткань не должна быть мокрой. Намокшая и растянутая ткань пропускает намного больше УФ-лучей, чем сухая и плотная.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: КОСМИЧЕСКИЕ ТКАНИ

Все началось с разработки космических скафандров – костюмов, которые помогали бы астронавтам и космонавтам в открытом космосе, и нужно было учитывать параметры УФ-защиты в том числе. Так в сотрудничестве с НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) была создана компания Solar Protective Factory, которая с 1989 года занялась разработкой тканей, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, не только для полетов в космос, но и для детей, страдающих опасной для жизни чувствительностью к солнцу. Задача была создать технологию ткани, которая, в отличие от громоздкого космического скафандра, могла бы оставаться удобной, легкой и дышащей на солнце и в жару.