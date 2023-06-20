Россия и Китай создали союз, всерьез угрожающий власти США: десятки стран объединяются против гегемона

На недавней встрече в Кейптауне главы МИД стран - членов БРИКС (справа налево) Субраманьям Джайшанкар (Индия), Сергей Лавров (Россия), Наледи Пандор (ЮАР), Мауро Виейра (Бразилия), Ма Чжаосюй (первый замминистра иностранных дел КНР) подтвердили готовность своих государств наращивать сотрудничество в рамках объединения. Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Понять, почему США так предельно враждебно относятся к объединению БРИКС и его стремительному расширению, очень помогает американский политолог Джордж Фридман. Основатель и руководитель аналитического центра Stratfor (его еще называют «частным ЦРУ»), патентованный империалист и русофоб в своих книгах объясняет, что принцип «разделяй и властвуй» позволяет США сохранять свою мощь и роль мирового гегемона.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ничего нового: эта старая повадка англосаксов, многие века позволявшая им контролировать ход событий практически на всех континентах. Фридман, надо отдать ему должное, признает и оправдывает это с предельно циничным откровением. В книге «Следующее десятилетие», изданной тринадцать лет назад, он дал свой прогноз мирового развития на период 2011 - 2021 годов, снабдив его конкретными рекомендациями для лидеров США, как им удержать мировое господство. Чтобы контролировать Индию и не дать ей возможность бросить американцам вызов на морях, надо поддерживать и укреплять ее противника - Пакистан. Это заставит индийское руководство сосредоточить внимание на защите сухопутных рубежей, а не морских путей. «Если Индия будет чувствовать себя в совершенной безопасности, это не станет служить американским интересам», - делает вывод Фридман.

В Латинской Америке, откровенничает он в своей книге, США, поддерживая дружественные отношения с Бразилией, должны всячески содействовать усилению Аргентины как единственного противовеса бразильцам. На Ближнем Востоке он предлагает продолжить оказывать поддержку то Ираку, то Ирану, как это американцы делали в 80-х, затягивая войну между этими странами, но «принимая меры к тому, чтобы ни одна из сторон не потерпела поражения».

«ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО…»

А теперь посмотрим, какие из указанных Фридманом стран, в отношении которых США должны проводить «стратегию поддержания баланса сил», уже находятся в БРИКС или собираются в него вступить. Индия и Бразилия - сооснователи объединения. Пакистан и Аргентина (их противовесы, которые должны играть в интересах американцев) вот-вот вступят в него. Иран и Ирак, тоже не более чем балансиры для Вашингтона, - в числе желающих. Что же это получается? Да так и стравливать друг с другом эти государства станет невозможным, а это, по Фридману, главное средство «предотвращения появления угрожающих американским интересам региональных гегемонов». И как после этого Вашингтону к БРИКС относиться, кроме как с такой неприязнью, что «кушать не могу»?

«МИРОВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ» ПРОТИВ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА»

Действительно, никогда еще после распада СССР не возникал глобальный проект, который реально угрожал бы западноцентричному миру и навязанным им всем остальным глобальным «правилам». Отдельно ни Китай, ни Россия такой вызов бросить не могли. Да и не собирались до недавнего времени. А уж про другие «развивающиеся страны» и говорить не приходится. Правда, были строптивые - лидер Ливии Каддафи, например. И что с ним Запад сделал? Показательно убил под мерзкое «Вау!» Хиллари Клинтон. И вот буквально в последние годы и даже месяцы - настоящий шквал желающих войти в БРИКС, объединение, которое не считает себя блоком и подчеркивает, что не направлено против кого-то. В чем причина?

Запад во главе с США - главный, как сказали бы рыночники, «промоутер» БРИКС. Особенно это проявилось в его яростной борьбе с Россией, посмевшей не согласиться с отведенной ей ролью «международного терпилы». Логика простая: если США, увидев угрозу своим интересам со стороны ядерной державы, все же спровоцировали ее на открытый военный конфликт, а потом забросали ее, как гранатами, всяческими санкциями, то что будет со страной поскромнее, если она осмелится американцам возражать? Если хотите, столь массовое желание войти в БРИКС, в который уже официально или нет попросились около 30 государств, в том числе весьма заметные своими экономическим потенциалом и военными возможностями, это своего рода формирование «мирового ополчения» против откровенно проявленного Западом нежелания выпускать из рук глобальные узды правления.

«КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!»

Понятно, что процесс расширения и укрепления БРИКС, который, как уже заявлено, произойдет на предстоящем в августе саммите в ЮАР, будет непростым и небыстрым. Но принципиальное направление ясно и разделяется всеми желающими войти в это объединение государствами: новое справедливое мироустройство, основанное на признании суверенитета и подлинного равенства всех стран и народов. В этом уже содержится четкий посыл: нынешний американский «миропорядок, основанный на правилах», больше не годится. И перемены будут идти и уже начались в поиске альтернативной доллару, который США превратили в карательное оружие, финансовой системы, выстраивании равноправных и взаимовыгодных отношений, в которых нет ведущих и ведомых, как практически во всех нынешних западных структурах, где фактическое неравенство густо загримировано пропагандистской пудрой «свободы и демократии». Расширенный БРИКС сможет справедливо и в интересах всех, а не только «золотого миллиарда», решать и глобальные вопросы, такие как экология и распределение жизненно важных ресурсов.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Понятно, что путь у БРИКС будет тернистым. Но сомнений нет: направление движения обозначено и оно явно не совпадает с тем, куда хочет тащить мир Запад. Революционные изменения? А почему бы и нет. Только бы без крови и насилия. Но это уже зависит от того, дойдет ли до Запада, что его время разделять и властвовать проходит. Как писал Фридман тринадцать лет назад? «Конфликты должны происходить где-то далеко и не создавать угрозы территории имперской державы. В целом США достигли такого положения.» Поэтому так сейчас и истерят.