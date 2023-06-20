Звезда по имени Сочи: Стоит ли ехать на главный курорт страны в разгар сезона и как там не разориться

Хоть пляжи в Сочи и узкие, но красивых девушек там всегда с избытком! Фото: Олег УМАРОВ

ОТДЫХАЮЩИХ ПОКА НЕМНОГО

Скажу честно: в Сочи я направлялась с долей предвзятости и скепсиса. Репутация за курортом закрепилась сомнительная: место для богатых, цены на все и аппетиты торговцев - волчьи. Этакий русский Куршевель. Не хочешь чувствовать себя голодранцем и на всем экономить - лучше туда не суйся и поезжай в Турцию - там дешевле и «все включено». Так до сих пор считают многие. Но турки в последнее время задрали цены для россиян, и многие теперь воздерживаются от поездок. А вот в Сочи самолеты летят битком. В моем «Боинге» не было ни одного свободного места. По счастью, все эти жаждущие солнца и моря туристы осядут не только на сочинских пляжах. Аэропорт Адлера - единственный действующий на сегодняшний день аэропорт на юге России (остальные закрыты из-за проведения СВО). Поэтому теперь Адлер - это еще и транзитный пункт. Отсюда народ едет в Анапу, Туапсе, Краснодар.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- В этом году людей в Сочи пока мало, - рассказывает мне таксист Евгений, забравший меня из аэропорта. - Наверное, боятся ехать отдыхать из-за общей неопределенности. К тому же погода подводит, море пока холодное (+20 градусов. - Ред.).

О начале турсезона сочинские таксисты судят исключительно по своему кошельку. Если ежедневный заработок таксиста стабильно превышает 10 тысяч рублей, значит, летний сезон можно считать открытым. Сейчас, по словам Евгения, ему за 16 часов работы удается заработать от силы 7 - 8 тысяч рублей.

- Это копейки! - возмущается он.

А в моей голове тут же включается калькулятор. В разгар сезона местные жители не отдыхают, работают без выходных, зато потом полгода проедают летний заработок. Выходит, сочинский таксист может за неделю заработать 70 тысяч рублей, а за месяц - 280! Ого, даже «жирующим» москвичам такое не снилось.

- Вы губы-то не раскатываете! - смеется Евгений. - Из 10 тысяч надо вычесть бензин, аренду машины, ремонт. В лучшем случае 6 - 7 тысяч чистыми в день заработаешь.

- Тоже неплохо! - прикидываю я.

К слову сказать, за дорогу из аэропорта в центр Сочи (около 40 км) я заплатила 1020 рублей, вызвав такси по одному из приложений. Водилы, поджидающие путешественников при выходе из терминала, требуют такую же сумму за 5 км дороги. Да еще и врут приезжим, что остановка городского транспорта находится у черта на куличках, хотя на самом деле - в 5 минутах ходьбы. Так что с ними надо держать ухо востро.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ СОЧИ

Хуже всего оказаться в Сочи во время проведения форумов, саммитов и других официальных мероприятий, а они тут происходят частенько. Во-первых, в городе на время приезда высоких гостей глушат сотовую связь. В эти дни проблема вызвать в городе такси, воспользоваться картами в мобильных приложениях и даже оплатить покупки банковской картой - терминалы могут не работать.

Но самое главное - цены на гостиницы. На время форумов стоимость номера категории стандарт в четырехзвездочном отеле может доходить до 25 тысяч рублей в сутки вместо 11 - 15 тысяч в обычные дни.

Принцип любого российского курортного города «живем один раз - туриста нужно раздеть полностью» в Сочи возведен даже не в квадрат, а в куб.

Моя поездка в Сочи началась с приключений. Гостиницу я выбирала средней ценовой категории (от 5 тысяч рублей за ночь) по отзывам в интернете. Нашла небольшой отельчик с видом на дендрарий в центре города. Народ в отзывах место хвалил: воздух чистейший, виды с балкона - превосходные, на крыше - небольшой теплый бассейн, завтраки - супер. Один минус -

отель находится на горе, подниматься трудновато, но зато и цена благодаря этому ниже, чем в других «четверках». «На гору я залезу!» - решила я и забронировала отель на официальном сайте, внеся, чтобы сэкономить, невозвратную оплату. Каково же было мое удивление, когда, приехав по указанному адресу в отель, я не нашла рядом ни дендрария, ни даже горы. При этом сам отель оказался «трешкой» и находился у автовокзала, а не в курортной части. А это в Сочи две большие разницы!

- А где же дендрарий? И на фото пользователей ваш

отель совсем другой, - несмело спросила я на ресепшен.

- Так это вы нас перепутали с другим отелем! Нас все путают, у нас названия одинаковые! - засмеялись девушки на ресепшен.

Название отеля упоминать не буду, скажу лишь, что оно было весьма оригинальное (не какая-то там «Чайка» или «Жемчужина», которых по всей России сотни). Предположить, что в Сочи два одноименных отеля, было просто невозможно.

- Да вы не переживайте, вам у нас понравится. И номер у вас с балконом, - завлекали меня девушки.

В общем, если не хотите жить с видом на задворки супермаркета и мусорные баки, будьте внимательны при бронировании.

У ЧАСТНИКОВ ДЕШЕВЛЕ

Вариантов хорошо отдохнуть в Сочи и окрестностях предостаточно. Были бы деньги - а Артурчик обязательно найдется! Фото: Елена КРИВЯКИНА

У сочинского автовокзала традиционно дежурят тетушки с табличками «Сдаю жилье». Подхожу, прицениваюсь.

- Двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, на втором этаже в сталинке в июне сдаю по 4 тысячи рублей в сутки на двоих. Если заселяется четыре человека, например, семья с детьми - то 5 тысяч в сутки. Торопитесь забронировать, на июль - август цена 7 - 8 тысяч в сутки. Самый центр, до моря 10 минут, - уговаривает меня одна из женщин.

Она умалчивает, что квартира ее не в туристическом центре, а опять же в центре города. И 10 минут до моря - это не до пляжа, а до Морвокзала, а там разве что на яхтах и теплоходах можно поплавать. До самих пляжей идти дальше. Так что прежде всего, бронируя в Сочи жилье, надо смотреть на карту.

- А жилье в курортном центре сколько будет стоить? - уточняю я у женщины.

Она тут же предлагает вариант привлекательнее:

- Есть одноэтажные гостевые дома. Двухкомнатный номер под ключ. Кондиционер, вай-фай, душ, собственный маленький дворик. До моря - 400 метров. Сейчас стоит 6 тысяч в сутки на двоих. В июле - августе - по 8 - 9 тысяч и уже практически все даты забронированы, - показывает она мне фотографии. Домики вполне приличные, но цены, конечно, кусаются.

ОФИЦИАНТЫ УЖЕ НЕ ХАМЯТ

Сочи утопает в цветах и зелени. Повсюду симпатичные рестораны, кафе, столовые. Времена, когда в сочинских кафе приносили грязные рюмки, а официанта приходилось ждать по полчаса и он в ответ еще и хамил, счастливо канули в Лету.

Но в большинстве ресторанов цены московские, а то и выше. На тысячу рублей не наешься, обед как минимум обойдется в 1500 рублей. Зато в сочинские столовые в дневные и вечерние часы стоит очередь. Салаты там стоят от 50 рублей, первые блюда - от 60 рублей, вторые - от 110 рублей. В 300 рублей за легкий обед можно уместиться. И еда вполне приличная.

В Сочи много недорогих сетевых супермаркетов. А еще здесь появились пункты выдачи маркетплейсов. Как мне рассказали их посетители, заказы привозят очень быстро. По сути, маркетплейсы стали конкурентами курортных магазинчиков.

Цены на экскурсии начинаются от 800 рублей. Но с учетом различных дополнительных сборов набежит минимум 1500 рублей за взрослого. Одни из самых популярных - экскурсии в Абхазию. На нее ценник от 2500 рублей с человека.

Сочинские пляжи оборудованы так, что просто загляденье. Всюду шезлонги, зонты, бунгало, качели. Аренда шезлонга - от 500 рублей, зонт - 1000 рублей в день. Можно, конечно, сэкономить. В супермаркетах лежанки стоят от 380 рублей, у торговцев на пляже - 400 - 500 рублей.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Самый большой плюс Сочи - это зеленые зоны: парки и скверы. А вот береговая линия здесь узкая, и в разгар сезона отдыхающие сидят друг у друга на головах. Поэтому за пляжным отдыхом многие едут в Имеретинскую низменность, где расположен поселок городского типа Сириус (именно там находятся олимпийские объекты). В Сириусе пляжи широкие и удобные.

Главное украшение Сириуса - это его набережная длиной около 7 километров. По ней можно дойти до границы с Абхазией.

А ЕСЛИ В ГОРЫ?

Остановиться летом в горах - отличный вариант. Цены на жилье дешевле, до моря - рукой подать, а от воздуха и видов голова пойдет кругом! Фото: Елена КРИВЯКИНА

Хороший вариант сэкономить на жилье - поселиться в Красной Поляне или на других горнолыжных курортах в окрестностях. Да, до моря далеко - на машине около часа, но от большинства гостиниц ходят бесплатные автобусы-шаттлы до пляжа в Сириусе. Отдых в горах имеет свою прелесть: тут не только чистейший воздух и невероятная красота, но и множество прогулочных маршрутов. От некоторых отелей есть бесплатные подъемники.

- У нас в городе с воздухом проблемы, а здесь мы просто надышаться не можем, - рассказали мне две студентки из Челябинска. В Красной Поляне они живут в небольшом четырехэтажном отеле с теплым бассейном. Цена номера - 2500 в сутки на двоих. Для сравнения, в разгар горнолыжного сезона такой номер стоит 8 - 10 тысяч в сутки.

- Мы экономим на жилье и транспорте. Селимся в недорогих отелях и частенько перемещаемся на городских автобусах - это всего 36 рублей за поездку, а за такси отдашь минимум 200 рублей. При этом мы не экономим на развлечениях и экскурсиях. В Сочи мы не в первый раз. И отдыхать тут можно более или менее бюджетно: конечно, не за 20 тысяч в неделю, но и необязательно за 100 тысяч, - рассказала мне молодая пара из Санкт-Петербурга.

Убедилась в этом и я. Отдых в Сочи хоть и не на любой кошелек, но все же пестрит разнообразием. Миллионеров тут завлекают роскошными яхтами, виллами и пятизвездочными отелями, а средний класс - столовками и каршерингом, которые буквально на каждом углу.