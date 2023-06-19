Алла Пугачева и Максим Галкин* оставляют миллионы в иностранных казино

Алла Пугачева и ее муж — игроманы со стажем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева – игроман с большим стажем. Но оказалось, что и ее муж также – игрок со стажем. Об этом в интервью kp.ru рассказал человек, который много лет наблюдал за этими игроками. Кроме того, как оказалось, 74-летняя певица Пугачева и 47-летний шоумен иноагент Галкин* и сейчас играют на деньги – за границей они не расстаются со своей привычкой, посещают казино, играют на автоматах.

Сейчас Эмиль Музаффаров - букмекер, спортивный аналитик. А в «нулевые» работал в элитном московском казино – до тех пор, пока работа этих заведений в столице была разрешена законом (до 2009 года). Эмиль Музаффаров рассказал kp.ru об игроках казино Пугачевой и Галкине*.

- Как часто и где вы наблюдали за игроками Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным?

- Когда работа казино еще была разрешена в Москве, тогда я их и встречал на работе. Я тогда работал менеджером в казино «А-клуб» – элитном казино на Арбате. Вход у нас стоил 2000 долларов, но попасть «просто так» было невозможно – строжайший фейсконтроль. Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин* были клиентами нашего казино, приезжали вместе: это были «нулевые года» с 2005 до 2008 года (пока было разрешено). У многих тогда сложилось впечатление, что Алла Борисовна и Максим* сошлись на почве этого азарта, игры (пара начала встречаться в 2001, стали жить вместе с 2005, поженились в 2011 году – прим. Авт.). Страсть к игре очень объединяла взрослую даму и молодого (в те годы) парня. Об этом их именно общем увлечении многие знают, просто почему-то писали только о Пугачевой. Вечером они вместе ехали в элитные казино. Или к нам, также они играли постоянно в закрытом клубе Х.О. при «Шангри Ла», иногда в казино «Европа».

Пугачева дает имена игровым автоматам. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Как Пугачева и ее муж играли у вас в казино?

- Для таких клиентов казино, как Алла Борисовна и ее спутник Максим*, были выделены персональные игровые аппараты (гаминаторы), в них больше никто не играл. Они выбрали сами себе по несколько аппаратов – и Галкин*, и Пугачева. Каждому аппарату они давали имена, когда приезжали – разговаривали с этими автоматами. Принцип их работы простой – менеджер вбивает сумму и аппараты автоматически круглосуточно работают. К примеру, менеджер вбил 1 миллион рублей, и аппараты работают до того момента пока эта сумма не закончится. Они всегда играли в кредит – вип-гости, им был выписан безлимитный кредит. Алла и Максим* могли уезжать домой, еще куда-то, но постоянно приезжали и смотрели как аппараты работают.

- Какие суммы они выигрывали и проигрывали?

- В элитных казино игра шла по-серьезному – проигрыши исчислялись такими суммами, как миллион долларов. Один раз был у кассы, когда от Пугачевой и Максима* привозили деньги отдавать, они лично деньги не возили.

- Как эта пара реагировала на проигрыши и выигрыши крупных сумм?

- Они никогда не отмечали – приходили тихо, уходили тихо и спокойно, очень хладнокровные. Никогда не шумели в отличии от других игроков – не орали и не кидались на крупье, когда проигрывали.

Эмиль Музаффаров работал в казино, где играла Пугачева с мужем. Фото: Личный архив

- Рассказывают, что и теперь Пугачева и ее муж играют то в Латвии, то в других странах…

- Думаю, что они играют за границей, игромания, лудомания (патологическое пристрастие к различным азартным играм, у них к игровым автоматам – прим.) их объединяет.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

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