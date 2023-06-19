Почему не стоит доверять слухам о поставке израильских танков «Меркава» на Украину

Израильские танкисты у танка "Меркава" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле завязывается очередной узел, концы которого повлияют на дальнейшее развитие событий несоизмеримо больше, чем взятие очередной деревни на запорожском театре военных действий.

Как вы помните, Израиль является рекордсменом по международному осуждению жестокой многолетней оккупации палестинских территорий и военного вмешательства в сопредельных государствах. Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, идет военная операция в Дженине (крупном палестинском городе на Западном берегу реки Иордан), куда с утра вошли военные с целью захвата нескольких палестинских боевиков, но что-то пошло не так: есть жертвы с обеих сторон, массированная перестрелка, мины и вертолеты, — и все это в центре густонаселенного города. Разумеется, никакие экономические санкции никто за это не налагает, даже наоборот, полным ходом идут переговоры о сближении с Саудовской Аравией и восстановлении дипломатических отношений.

Такое «двояковогнутое» отношение к Израилю возможно только и исключительно потому, что эта страна — верный и преданный друг Соединенных Штатов, и только в этом статусе ей позволены все те шалости, за которые другие государства жестоко караются многолетними санкциями. В Израиле не стесняются своей зависимости, и наоборот, очень грустят, когда отношения охладевают. Вот, например, сейчас. Нетаньяху практически отлучен от Белого Дома, его там не принимают и не зовут вещать в Конгрессе.

Как выяснилось, у Белого Дома много «друзей», а внимание и бюджет не резиновые. Пока всё приковано к Украине, другой «друг» США на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия — заключила мирные соглашения с Ираном, который кошмарил ее нефтяные месторождения руками йеменских хуситов. США тоже не против замирения с Ираном, в частности, потому, что видят сближение последнего с Россией, особенно по части военно-технического сотрудничества.

Ну, и вообще союз Ирана, России, Саудовской Аравии в рамках БРИКС маячит в ближайшей перспективе и сильно сужает возможности США манипулировать санкциями на энергетическом рынке. В общем, идут переговоры о возобновлении какого-то варианта ядерной сделки между США и Ираном. Но это страшно не нравится Израилю.

В воскресенье, 18 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Мы полны решимости помешать Ирану разработать ядерное оружие. Мы дали понять нашим американским друзьям, что соглашения с Ираном... неприемлемы для нас. В любом случае, мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя от любой угрозы».

Проблема только в том, что если у Ирана и есть немирный атом, то прячется он, скорее всего, в подземных лабораториях в горах, достать до которых Израиль в настоящее время не может, и заставить США воспользоваться своими мощными бомбами тоже не может, хотя отчаянно пытается руками еврейского медиа лобби и лоббистов в самих США.

Параллельно США оказывает давление на Израиль в вопросе экспорта вооружений. Огромные, частично принадлежащие США арсеналы покоятся на израильских складах. Вот уже несколько дней мусолят разговоры о беспрецедентной сделке: Израиль готовится продать более 200 танков своего производства — Меркава 2 и Меркава 3 — неназванным странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Все сразу подумали, что старые колесницы («меркава» — это и есть «колесница» на иврите) 80-90х годов выпуска покатят прямо с Голанских высот и пустыни Негев на украинские поля и болота. Но что-то подсказывает мне, что это малореалистично с практической точки зрения, больно особенные эти танки и требуют обслуживания и ремонтов, которые необходимо организовать специально под них. Скорее, их продадут Хорватии или Кипру, на вооружении которых стоят модернизированные советские танки, и вот они-то, в свою очередь, могут отправиться на Украину.

Или нет.

Израильский военкор Нир Двори, например, заявляет о наличии договоренности между Тель-Авивом и Москвой о том, что Израиль не будет поставлять летальное оружие на Украину — в обмен на то, что РФ не будет поставлять вооружения Ирану.

Это вполне реалистичное предположение, Израиль и РФ давно и успешно сотрудничают в Сирии, хотя и формально по разные стороны баррикад, но прямых столкновений удается избегать при взаимных усилиях.

Есть и еще один совершенно неожиданный шаг доброй воли со стороны Израиля, который остался почти незамеченным: Россия откроет новое диппредставительство в Иерусалиме. Мэрия Иерусалима и МИД Израиля заключили секретное соглашение с Москвой, в рамках которого израильская сторона признаёт российское право на участок земли в центре города. Это вообще-то достойно сенсаций и заголовков. Во-первых потому, что Россия открывает дипмиссию в Иерусалиме - городе со сложной атрибуцией, который вовсе не является столицей Израиля, и на который небезосновательно претендуют и евреи, и палестинцы. Во-вторых, Израиль вернул РФ часть российской собственности, законно приобретенной еще в XIX веке (в основном, на деньги Императорского палестинского православного общества) - это как если бы дядюшка Скрудж щедро поделился своими «плюшками». Судебные тяжбы по поводу разных земельных участков тянутся годы, даже обещанное самим Нетаньяху Александровское Подворье за 4 года так и не вернулось в законное российское владение. А тут вдруг раз — и прекрасный участок, где по плану должен был проходить трамвайный маршрут, внезапно, во время СВО, отошел России, в обмен на обещание построить не консульство, а именно дипмиссию.

В статье об этом событии в одной из израильских газет Россия была льстиво названа второй по значимости мировой державой. Интересно, что по этому поводу думает палестинское руководство?

Кстати, именно сегодня часть этого руководства де-факто — а именно председатель политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя — прибыла с визитом в Тегеран. Тоже, между прочим, эпохальное событие, знаменующее примирение между Ираном и ХАМАСом, занимавшими ранее противоборствующие позиции в сирийском конфликте.

Примечательно, что одновременно в Тегеране находится и делегация Саудовской Аравии во главе с министром иностранных дел королевства, принцем Файсалом бин Фарханом. Это первая поездка в Иран саудовского представителя подобного ранга с момента подписания соглашения о нормализации.

Как принято говорить нынче: «Совпадение? Не думаю».

Все эти события вместе, скрученные в тугой узел и спрессованные по времени, лишний раз напоминают, что непопулярная позиция «всё сложно» на поверку оказывается самой реалистичной. Примитивные желания всех разбомбить или всех запретить не работают ни в одну сторону. Израилю и России гораздо выгоднее и целесообразнее сотрудничать, чем вступать в разнообразные конфронтации.