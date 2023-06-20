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Группировка войск «Восток» на Времевском выступе отразила три атаки ВСУ, уничтожив танк, 12 бронемашин и боевую машину разграждения иностранного производства. В районе Малой Токмачки отражены две атаки противника, подбиты два танка, 10 БМП и две бронемашины. Общие украинские потери превысили 100 бойцов, три танка, 10 БМП, 14 бронемашин, четыре автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила четыре атаки врага в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки. ВСУ утратили 340 военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ. «Западная» группировка войск на Купянском направлении упокоила две украинские ДРГ, нивелировала до 45 националистов, три бронемашины, четыре автомобиля и польскую установку Krab. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя три украинские ДРГ, до 105 боевиков, две БМП, две бронемашины, два пикапа, две САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении уничтожены более 40 бойцов ВСУ, четыре автомобиля и американская артсистема М777. Российские ПВО в районе Орехова Запорожской области сбили украинский Ми-8, также перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и 14 украинских беспилотников.
В Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования, которые палили по убегавшему от них мужчине, не желавшему служить в армии. Двух сотрудников ТЦК (военкомата) обвинили в хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Посланцы военкомата на рынке в городе Рени открыли стрельбу по убегавшему от них потенциальному призывнику. Стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы. А может, лучше его на передовую, чтобы кровью искупил?
Дмитрий Гордон, украинский пропагандист-иноагент, в разговоре с женой, репортером Алексей Бацман, огорчился ходом наступления ВСУ. Гордон расстраивается: «Многим из нас, и мне тоже, казалось, что сейчас как рванем километров на 200. Но не получается рвануть». А еще больше его печалит, что «рывка в обозримом будущем не предвидится». Рывок предвидится, но будет больно не там, где грезили, а там, где боялись.
Шестой президент незалежной сообщил о проведении Ставки Верховного главнокомандования, где обсуждалось украинское наступление. Зеленский в ТГ-канале заявил, что главком ВСУ Залужный, командующий Сухопутными войсками Сырский, командующий группировкой войск «Таврия» Тарнавский и глава ГУР Буданов доложили своему фюреру оперативную обстановку, ситуацию по обеспечению войск боеприпасами и дали прогноз действий российских подразделений, ну а глава МВД Клименко рассказал о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников для выполнения боевых задач. Очень «духоподъемное» сообщение, однако фото или видеоподтверждений присутствию Залужного и Буданова нет. Конечно, это все очень секретно. Но прежнее «заседание Ставки» Зеленский сопроводил снимками в соцсетях. Вот только там двух вышеназванных персонажей не было. Наверное, опоздали на фотосессию.
Или повстречались с российскими ракетами, как и сообщало Минобороны.
The New York Times утверждает, что Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов с начала СВО по контрактам, которые остались невыполненными полностью или частично. Издание сообщает: «Многие поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, которое доказало свою высокую эффективность. Украина заплатила подрядчикам деньги, но те не предоставили вооружение. А поставленное оружие оказалось ветхим». Карл у Клары украл кораллы.
Канцлер Германии на общей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Запад предчувствует, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Шольц сообщил: «Мы должны настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться еще долго. К этому мы готовимся и на это мы ориентируем нашу политику». И добавил, что ФРГ будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Немецкого избирателя вы об этом не спросили?
Денис Шмыгаль, премьер Украины призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» Владимира Зеленского и занять активную позицию во всесторонней помощи Украине. Шмыгаль заявил: «Провел первый телефонный разговор с премьером Бангладеш Шейх Хасина Вазед… Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Зеленского. Украина остается одним из гарантов продовольственной безопасности мира. А Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна». Тонкий намек на толстые обстоятельства. Вот только российское зерно легко заменяет подмоченное украинское.
Елена Зеленская, жена шестого президента Украины, встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль. Зеленская выложила совместное фото в ТГ-канале и сообщила, что сотрудничает с Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью, заодно поблагодарила чету за теплый прием и возможность укрепить сотрудничество. В Южной Корее во время аналогичного визита она ненавязчиво просила о поставках из Сеула в Киев не только бронежилетов, но и танков. Аналогичные просьбы прозвучали и в Тель-Авиве. Хорошая девочка Лена о мире днепровском поет...
Полицейские в Херсонской области уничтожили два оставленных ВСУ схрона с боеприпасами. Один тайник находился среди густой травы и зарослей всего в 2,5 километра от поселка городского типа Чаплынка. В нем прятали 27 снарядов РСЗО «Град», два танковых снаряда, мину и патроны. В лесу у села Кривой Рог Новотроицкого района полицейские обнаружили второй схрон с одной противотанковой и тремя противопехотными минами. Все боеприпасы уничтожили на месте из-за их близости к населенным пунктам и опасности для населения. Мин — нет.
Олег Николенко, представитель украинского МИД, заявил, что Будапешт держит переданных ему Москвой военнопленных граждан незалежной в изоляции и не позволяет Киеву связаться с солдатами. Николенко скорбит: «Парни в изоляции, они не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины». Он также сообщил, что венгерская сторона игнорирует попытки Киева установить диалог с 11 этническими венграми, призванными в ВСУ и попавшими в российский плен, которых освободили при посредничестве РПЦ. А зачем вам с ними говорить — и на каком языке, на мове? Отстаньте уже о свободолюбивых венгров.
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