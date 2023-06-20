Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 июня 2023 года: На сколько затянется конфликт на Украине и куда исчез главнокомандующий армии Зеленского

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Мясорубка для ВСУ работает без отдыха, а Киев уже устает

Группировка войск «Восток» на Времевском выступе отразила три атаки ВСУ, уничтожив танк, 12 бронемашин и боевую машину разграждения иностранного производства. В районе Малой Токмачки отражены две атаки противника, подбиты два танка, 10 БМП и две бронемашины. Общие украинские потери превысили 100 бойцов, три танка, 10 БМП, 14 бронемашин, четыре автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила четыре атаки врага в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки. ВСУ утратили 340 военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ. «Западная» группировка войск на Купянском направлении упокоила две украинские ДРГ, нивелировала до 45 националистов, три бронемашины, четыре автомобиля и польскую установку Krab. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя три украинские ДРГ, до 105 боевиков, две БМП, две бронемашины, два пикапа, две САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении уничтожены более 40 бойцов ВСУ, четыре автомобиля и американская артсистема М777. Российские ПВО в районе Орехова Запорожской области сбили украинский Ми-8, также перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и 14 украинских беспилотников.

В Одессе возбуждают уголовные дела по отстрелу уклонистов

В Одесской области возбудили дело против сотрудников территориального центра комплектования, которые палили по убегавшему от них мужчине, не желавшему служить в армии. Двух сотрудников ТЦК (военкомата) обвинили в хулиганстве, совершенном с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Посланцы военкомата на рынке в городе Рени открыли стрельбу по убегавшему от них потенциальному призывнику. Стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы. А может, лучше его на передовую, чтобы кровью искупил?

Гордона печалит провал наступления ВСУ

Дмитрий Гордон, украинский пропагандист-иноагент, в разговоре с женой, репортером Алексей Бацман, огорчился ходом наступления ВСУ. Гордон расстраивается: «Многим из нас, и мне тоже, казалось, что сейчас как рванем километров на 200. Но не получается рвануть». А еще больше его печалит, что «рывка в обозримом будущем не предвидится». Рывок предвидится, но будет больно не там, где грезили, а там, где боялись.

Зеленский «посовещался с Залужным», но не показал фото совещания

Шестой президент незалежной сообщил о проведении Ставки Верховного главнокомандования, где обсуждалось украинское наступление. Зеленский в ТГ-канале заявил, что главком ВСУ Залужный, командующий Сухопутными войсками Сырский, командующий группировкой войск «Таврия» Тарнавский и глава ГУР Буданов доложили своему фюреру оперативную обстановку, ситуацию по обеспечению войск боеприпасами и дали прогноз действий российских подразделений, ну а глава МВД Клименко рассказал о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников для выполнения боевых задач. Очень «духоподъемное» сообщение, однако фото или видеоподтверждений присутствию Залужного и Буданова нет. Конечно, это все очень секретно. Но прежнее «заседание Ставки» Зеленский сопроводил снимками в соцсетях. Вот только там двух вышеназванных персонажей не было. Наверное, опоздали на фотосессию.

Или повстречались с российскими ракетами, как и сообщало Минобороны.

Киев нечаянно переплатил за оружие

The New York Times утверждает, что Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов с начала СВО по контрактам, которые остались невыполненными полностью или частично. Издание сообщает: «Многие поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, которое доказало свою высокую эффективность. Украина заплатила подрядчикам деньги, но те не предоставили вооружение. А поставленное оружие оказалось ветхим». Карл у Клары украл кораллы.

Шольц чувствует, что конфликт на Украине затянется надолго

Канцлер Германии на общей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Запад предчувствует, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Шольц сообщил: «Мы должны настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться еще долго. К этому мы готовимся и на это мы ориентируем нашу политику». И добавил, что ФРГ будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Немецкого избирателя вы об этом не спросили?

Украинский премьер требует от далекой страны присоединиться к «формуле мира»

Денис Шмыгаль, премьер Украины призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» Владимира Зеленского и занять активную позицию во всесторонней помощи Украине. Шмыгаль заявил: «Провел первый телефонный разговор с премьером Бангладеш Шейх Хасина Вазед… Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Зеленского. Украина остается одним из гарантов продовольственной безопасности мира. А Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна». Тонкий намек на толстые обстоятельства. Вот только российское зерно легко заменяет подмоченное украинское.

Жена Зеленского продолжает выпрашивать оружие

Елена Зеленская, жена шестого президента Украины, встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль. Зеленская выложила совместное фото в ТГ-канале и сообщила, что сотрудничает с Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью, заодно поблагодарила чету за теплый прием и возможность укрепить сотрудничество. В Южной Корее во время аналогичного визита она ненавязчиво просила о поставках из Сеула в Киев не только бронежилетов, но и танков. Аналогичные просьбы прозвучали и в Тель-Авиве. Хорошая девочка Лена о мире днепровском поет...

Под Херсоном чистят схроны

Полицейские в Херсонской области уничтожили два оставленных ВСУ схрона с боеприпасами. Один тайник находился среди густой травы и зарослей всего в 2,5 километра от поселка городского типа Чаплынка. В нем прятали 27 снарядов РСЗО «Град», два танковых снаряда, мину и патроны. В лесу у села Кривой Рог Новотроицкого района полицейские обнаружили второй схрон с одной противотанковой и тремя противопехотными минами. Все боеприпасы уничтожили на месте из-за их близости к населенным пунктам и опасности для населения. Мин — нет.

Будапешт задерживает украинских военнопленных?

Олег Николенко, представитель украинского МИД, заявил, что Будапешт держит переданных ему Москвой военнопленных граждан незалежной в изоляции и не позволяет Киеву связаться с солдатами. Николенко скорбит: «Парни в изоляции, они не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины». Он также сообщил, что венгерская сторона игнорирует попытки Киева установить диалог с 11 этническими венграми, призванными в ВСУ и попавшими в российский плен, которых освободили при посредничестве РПЦ. А зачем вам с ними говорить — и на каком языке, на мове? Отстаньте уже о свободолюбивых венгров.

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