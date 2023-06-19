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Звезды19 июня 2023 19:44

Диана Гурцкая отменила юбилей и отпуск: «Никуда она не уезжала!»

После внезапной смерти мужа певица Диана Гурцкая изменила семейные планы
Ирина ВИКТОРОВА
Диану Гурцкая после смерти мужа петра Кучеренко поддерживает большая семья

Диану Гурцкая после смерти мужа петра Кучеренко поддерживает большая семья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муж певицы Диана Гурцкая умер месяц назад. Заместитель министра науки и образования, профессор РУДН Петр Александрович Кучеренко скончался, возвращаясь самолетом с Кубы, где находился с коллегами в рабочей командировке. После внезапной смерти 46-летнего Петра Кучеренко его семью (жену и сына) поддерживают близкие и друзья. 44-летняя Диана Гурцкая и 16-летний Константин Кучеренко дома, в Москве, хотя вокруг их семьи последнее время появилось множество слухов.

Появились сообщения, что Диана Гурцкая уехала из Москвы - почему-то в Абхазию. Семья опровергла данную информацию. Сын певицы пишет, что появилось слишком много недостоверной информации. Никуда семья не уезжала. Брат Роберт Гурцкая и вовсе назвал глупостью новости о певице: «Она что сумасшедшая, что она в Абхазии будет делать?»

Как рассказывают в окружении народной артистки она никуда пока не собирается уезжать. За пять дней до 45-летия Дианы будет 40 дней со дня смерти Петра – семья соберется на кладбище. Естественно, что отмечать юбилей не собираются, отменили как и будущий отпуск. Гурцкая пока не отвечает на звонки, но она общается с ближайшим окружением – рядом с ней сын, брат и его жена, поддерживают и другие члены большой семьи, друзья.

Близкие также возмущены, что некие «доктора» по нарезкам видеозаписей интервью Гурцкая с шоу Первого канала «Две звезды» поставили ей диагноз «клиническая депрессия». Дело в том, что телешоу идет в эфире сейчас, а записывали его до смерти Петра Кучеренко – делайте выводы о «достоверности» заключений диванных медэкспертов. Безусловно, Диана Гурцкая тяжело переживает смерть мужа, но окружение звезды утверждает, что информация о том, что женщина «при смерти» не соответствует действительности.

Семья не озвучила официальную причину смерти Петра Кучеренко. Одна из родственниц семьи на прощании рассказала, что трагедия с Петром могла случиться «из-за оторвавшегося тромба».

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