Диана Гурцкая отменила юбилей и отпуск: «Никуда она не уезжала!»

Диану Гурцкая после смерти мужа петра Кучеренко поддерживает большая семья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Муж певицы Диана Гурцкая умер месяц назад. Заместитель министра науки и образования, профессор РУДН Петр Александрович Кучеренко скончался, возвращаясь самолетом с Кубы, где находился с коллегами в рабочей командировке. После внезапной смерти 46-летнего Петра Кучеренко его семью (жену и сына) поддерживают близкие и друзья. 44-летняя Диана Гурцкая и 16-летний Константин Кучеренко дома, в Москве, хотя вокруг их семьи последнее время появилось множество слухов.

Появились сообщения, что Диана Гурцкая уехала из Москвы - почему-то в Абхазию. Семья опровергла данную информацию. Сын певицы пишет, что появилось слишком много недостоверной информации. Никуда семья не уезжала. Брат Роберт Гурцкая и вовсе назвал глупостью новости о певице: «Она что сумасшедшая, что она в Абхазии будет делать?»

Как рассказывают в окружении народной артистки она никуда пока не собирается уезжать. За пять дней до 45-летия Дианы будет 40 дней со дня смерти Петра – семья соберется на кладбище. Естественно, что отмечать юбилей не собираются, отменили как и будущий отпуск. Гурцкая пока не отвечает на звонки, но она общается с ближайшим окружением – рядом с ней сын, брат и его жена, поддерживают и другие члены большой семьи, друзья.

Близкие также возмущены, что некие «доктора» по нарезкам видеозаписей интервью Гурцкая с шоу Первого канала «Две звезды» поставили ей диагноз «клиническая депрессия». Дело в том, что телешоу идет в эфире сейчас, а записывали его до смерти Петра Кучеренко – делайте выводы о «достоверности» заключений диванных медэкспертов. Безусловно, Диана Гурцкая тяжело переживает смерть мужа, но окружение звезды утверждает, что информация о том, что женщина «при смерти» не соответствует действительности.

Семья не озвучила официальную причину смерти Петра Кучеренко. Одна из родственниц семьи на прощании рассказала, что трагедия с Петром могла случиться «из-за оторвавшегося тромба».