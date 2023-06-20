С Романом Костомаровым случился нервный срыв

С Романом Костомаровым работают психологи из-за нервных срывов на реабилитации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице. Сейчас фигурист проходит реабилитацию. Ему подбирают модель протезов. Не все идет гладко. Как стало известно, с Олимпийским чемпионом случился нервный срыв.

Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова. "Ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить. Они должны зажить. Это как минимум полгода", - заявил осведомленный источник.

В отдельной палате с мужчиной работают психологи. "Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он еще не может социализироваться в обществе", - цитирует Sport24 источника, знакомого с ситуацией.

Ранее реабилитолог Константин Терновой уточнял, что сначала Костомаров будет носить простой механический протез, а потом бионический. "Сейчас надо избавиться от всех последствий инфекций в организме. Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках", - отмечал Терновой.

В свою очередь, спортивный врач Андрей Звонков рассказал, что на подготовку к протезированию рук уйдет больше времени, чем ног. "С ногами проще, чем с руками. После протезирования первым делом Роману предстоит думать о том, как научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Все-таки это не руки, а клешни, металл", - цитирует специалиста MSK1.RU.