СПбГУ презентовал геополитическую обсерваторию G.O.R.K.I., которая будет изучать проблемы экономического развития

Санкт-Петербургский университет представил новый проект центра G.O.R.K.I. на площадке ПМЭФ-2023. Геополитическая обсерватория будет заниматься изучением проблем экономического развития, вопросами миграции и демографии, а также внешней политики России. Презентацию новаторского направления провел ректор вуза Николай Кропачев и руководитель самого центра. Им стала бывший министр иностранных дел Австрийской Республики профессор Карин Кнайсль.

В состав центра G.O.R.K.I. вошла междисциплинарная команда экспертов из шести научных направлений: экономики, юриспруденции, политологии, международных отношений, востоковедения и социологии. Ректор вуза считает, что это настоящий прорыв для университета.

- Наш университет двадцать лет назад был разрозненным: химики жили отдельно, физики отдельно, международники – тоже. И представить себе создание междисциплинарных проектов было очень трудно. И вот тот пример, что мы сейчас презентуем, это как раз тот пример междисциплинарного союза и поддержки. Центр уже начал работать и объединил коллег из разных факультетов. Но есть люди, которые вошли в проект из других стран, - уверен Николай Кропачев.

Состав участников геополитической обсерватории в будущем будет расширяться с учетом приоритетных направлений развития страны. Сейчас в него входят более двадцати экспертов: директор парижского аналитического центра Geopragma Каролин Галактерос, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен, директор Центра изучения Исламской Республики Иран СПбГУ Артем Андреев, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов, заведующий кафедрой международного права СПбГУ Иннокентий Карандашов, профессор кафедры мировой экономики СПбГУ Никита Ломагин, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко, доцент кафедры социологии политических и социальных процессов СПбГУ Александр Кутейников и другие.

Центр G.O.R.K.I. будет заниматься научной, экспертной, образовательной и просветительской деятельностью. Эксперты планируют проводить мониторинг и анализ важнейших проблем в России и в мире, а результат своих исследований они хотят предоставлять органам власти.

Руководитель центра, эксперт-аналитик в области энергетики и экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль считает, что это поможет странам наладить отношения.

- Я читаю западную прессу и удивляюсь, что они пишут. Неважно какими бы мы проектами не занимались, будь это G.O.R.K.I. или что-то другое, важно, чтобы все это делалось для того, чтобы снова воссоздать этот институт дипломатии. У нас есть умные дипломаты с соответствующими знаниями и навыками. Но нам необходимо производить определенный обмен практиками, - поделилась мыслями доктор Карин Кнайсль.