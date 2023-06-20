В парках и скверах Москвы стал быстрее мобильный интернет

В Москве сразу в 19 популярных местах для прогулок улучшилось качество мобильной связи. После реконструкции сети, которую провел билайн, средняя скорость передачи данных выросла на ВДНХ, в парке Победы, Нескучном саду, саду имени Баумана и в других парках и скверах.

Жители и гости столицы во время прогулок запросто могут обмениваться фото и видео, общаться с близкими и друзьями в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы на свежем воздухе, выходить на онлайн-планерки по работе и заниматься другими делами в сети, удобно расположившись на скамейке или газоне.

Больше всего средняя скорость передачи данных выросла в Зарядье — прирост сразу на 58%, в остальных парках — в среднем на 19%. Общий объем скачанной информации в этих локациях также растет на 20%, что может подтверждать улучшение качества связи.

— Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным нагрузкам, чтобы наши клиенты оставались на связи, могли дозвониться ребенку или просто имели возможность послушать любимую музыку или подкаст на прогулке, – отметил Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

По данным оператора, общая площадь парков, где произошли улучшения, составляет почти 1500 км2, где установлены 516 базовых станций.