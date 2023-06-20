Пойманный с наркотиками муж Кристины Бабушкиной погряз в судах на 5,5 млн рублей

Звезда "Беспринципных" Кристина Бабушкина который день в топе криминальных новостей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда "Беспринципных" Кристина Бабушкина который день в топе криминальных новостей: после задержания сотрудниками ДПС, когда у мужа актрисы Андрея Гацунаева обнаружили пакетик с наркотическим веществом, она сама пропала (и по данным Ксении Собчак, объявлена в розыск), а супруг отправлен под домашний арест. Его обвиняют сразу в двух уголовных преступлениях - хранении наркотиков и нападении на полицейского: как выяснилось, при задержании нарушитель укусил стража порядка за палец. Теперь супругу артистки грозит реальный срок за решеткой.

Между тем, как выяснил сайт KP.RU, Андрею Гацунаеву предстоят сразу несколько судов: кроме недавнего ЧП, еще и по крупным просроченным платежам. Дело в том, что недавно предприниматель проиграл иск управляющей компании ТСН "Дом на Ефремова" почти на 2 миллиона рублей (если быть точными, 1 млн 956 тысяч), но не согласился с решением суда и подал апелляцию: заседание назначено на 17 июля.

Как следует из материалов дела, управляющая компания требовала с Гацунаева оплату за содержание и коммунальные услуги в нескольких нежилых помещениях по адресу: Москва, ул. Ефремова, дом 19. Это не абы какой дом, а элитный жилой комплекс "Knightsbridge" в престижном районе Хамовники, где квартиры стартуют от 300 миллионов.

Оказалось, что там муж Бабушкиной владеет четырьмя объектами недвижимости: физкультурно-оздоровительным комплексом на 2 тысячи кв.м., двумя машиноместами по 14 "квадратов" каждый и одной кладовкой (18 кв.м.). Ежемесячный платеж за эти владения, как решили на общем собрании собственников, составляет 170 рублей ежемесячно за квадратный метр. Но с июля по октябрь 2022 года хозяин недвижимости платежи не вносил, за что ТСН насчитало задолженность и пени.

В суде бизнесмен настаивал, что вообще ничего не должен: якобы его ФОК лишь соседствует с жилым комплексом под управлением ТСН, а не является его частью. Да и сам Гацунаев не состоит в товариществе, никаких договоров на обслуживание не заключал, в общем собрании жильцов не участвовал... Кроме того, муж актрисы заявил, что сам платит за воду и прочие коммунальные услуги.

Вот только суд никаких подтверждений этому не нашел: коммунальщики, как один, сообщили, что ни разу не видели платежек от владельца спорткомплекса. А экспертиза пришла к выводу: ФОК - это часть всего ЖК, и коммунальные, инженерные и прочие коммуникации у них одни. И даже последний довод Гацунаева о том, что спорткомплекс пока полноценно не работает, суд не принял во внимание: это не освобождает владельца от платы за содержание общего имущества.

Кстати, распри предпринимателя с управляющей компанией на днях вышли за пределы двух миллионов. По данным KP.RU, 16 июня ТСН "Дом на Ефремова" подало новый иск к Андрею Гацунаеву (видимо, уже за следующие месяцы просрочек) на 3,5 млн рублей. Именно в этот день, по злой иронии судьбы, муж актрисы и задержали с наркотиками.