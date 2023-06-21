Чудесное Ставрополье

Ставрополье традиционно входит в десятку самых востребованных направлений для отдыха в России. Фото: shutterstock

Расположившийся у северных склонов Большого Кавказа Ставропольский край - один из самых живописных регионов страны. Здесь степи встречаются с горными склонами, реликтовые леса соседствуют с быстрыми реками, прудами и озерами. Целебный воздух, минеральные воды и лечебные грязи ежегодно влекут в регион тысячи туристов. Причем отдыхать здесь хорошо в любое время года.

Уникальная бальнеологическая база, широкий спектр услуг и гибкая ценовая политика, транспортная доступность - Ставрополье традиционно входит в десятку самых востребованных направлений для отдыха в России. Только за первый квартал 2023 года в крае побывали порядка 280 тысяч туристов, что на 14% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Механотерапия. Ессентуки. Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Росту турпотока способствует и активное развитие эко-, агро-, этно-, гастро-, событийного и информационного туризма. Работа по формированию новых туристических маршрутов ведется министерством туризма и оздоровительных курортов региона в рамках подпрограммы «Развитие туризма и курортов» госпрограммы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс». На сегодняшний день ведущие туроператоры региона готовы предложить гостям Ставрополья более 300 разнообразных туров.

- Ставрополье является одним из наиболее популярных направлений внутреннего туризма, а краевой санаторно-оздоровительный комплекс - мощнейший в стране. Благодаря государственным стимулам сегодня у нас есть шансы сделать ставропольские курорты еще более востребованными, получить дополнительное федеральное финансирование на развитие индустрии гостеприимства, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Провал. Остап. Пятигорск. Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

КМВ - не только целебные воды

Кавказские Минеральные Воды - уникальный курорт мирового значения, целебные воды которого дарят здоровье, молодость и красоту. Миллионы наших соотечественников вот уже 220 лет приезжают сюда, чтобы как следует отдохнуть - набраться сил и энергии. Но Кавминводы выбирают не только в оздоровительных целях. Туристов привлекают и многочисленные достопримечательности.

Нарзанная галерея. Кисловодск. Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

- Наибольшей популярностью пользуются культурно-образовательные маршруты по городам-курортам, каждый из которых обладает уникальным колоритом. Особый интерес к таким экскурсиям представляет и тот факт, что в свое время в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске отдыхали, жили и трудились известные отечественные деятели культуры, искусства и архитектуры, - рассказывают специалисты минтуризма края.

В свое время здесь любили отдыхать Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Алексей Толстой, Александр Солженицын, Василий Ярошенко, Михаил Воскресенский, Платон Кусков, Федор Шаляпин, Иосиф Бернардацци, Иосиф Шарлемань, Виктор Шретер, Самуил Уптон и другие выдающие личности.

Сегодня же гости КМВ с удовольствием проводят время на обзорных экскурсиях, знакомятся с природными лечебными факторами курортных городов, архитектурными объектами, посещают парки, музейные комплексы и исторические памятники.

Каскадная лестница. Кисловодск. Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Экотропы, уникальные парки и сельские фестивали

На КМВ активно развивается экологический туризм, здесь для этого есть условия и ресурсы. Яркий пример тому - национальный парк «Кисловодск», один из самых больших и живописных в Европе.

Также большую популярность набирают маршруты, сосредоточенные в районе гор-лакколитов. К примеру, экотропа «Тайны спящего Льва». Она частично проходит по территории памятника природы краевого значения «Гора Развалка» в Железноводске. Здесь туристам встречаются многочисленные археологические памятники. Это и селитряная пещера, и остатки некрополя VI - V веков до нашей эры, и раннесредневековой колесной дороги, и разведывательная штольня, чаще называемая пещерой вечной мерзлоты, и два холодных источника родниковой воды.

Северная окраина Железноводска примечательна еще одной экотропой, проходящей по территории памятника природы краевого значения «Гора Железная». Особенность этого экомаршрута в том, что туристу доступны несколько вариантов сложности, в зависимости от физических возможностей и состояния здоровья. Например, можно двигаться строго по серпантину, а можно существенно срезать путь, спускаясь и поднимаясь между витками серпантина.

Впрочем, экотуризм на Ставрополье не ограничивается только маршрутами КМВ. В крае есть фермерское хозяйство, где выращивают экологически чистые бахчевые, угощают гостей вкуснейшими дынями и арбузами невероятных форм, цветов и размеров. Здесь же можно прогуляться по уникальному парку соломенных фигур под открытым небом и устроить фотосет у ставропольской пирамиды или с гигантской клубникой из соломы.

Также в крае широко известны экологические маршруты - большая и малая экотропы в заказниках «Стрижамент» на территории Шпаковского округа и «Сотниковский» в Благодарненском округе, учебная экотропа «Эммануэльевское урочище» в Ставрополе.

Как рассказали в региональном минтуризма, новые экомаршруты ежегодно создаются инициативными командами - участниками краевого экологического конкурса «Бережно шагай по Ставрополью!», который проводится с 2019 года. За три года существования в конкурсе приняли участие 43 команды.

- По итогам конкурса туристские маршруты, которые заняли призовые места, включаются в реестр туристских маршрутов Ставропольского края, в том числе рекомендуемых для прохождения организованными группами детей или самостоятельными туристами с детьми. Победители награждаются памятными призами, - рассказали в ведомстве.

Вид на горы КМВ с горы Верблюд. Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Этнотуризм - знакомимся с местной историей, культурой и бытом

Ставрополье - край многонациональный. Этнографический туризм позволяет гостям поближе познакомиться с историей, понять особенности культуры и быта народа, населяющего эти земли.

Одно из самых популярных направлений этнотуризма - казачьи подворья, где гости могут не только узнать о культуре казачества, ознакомиться с экспонатами музеев, но и поучаствовать в народных гуляньях, а также отведать блюда традиционной казачьей кухни.

Так, гостей из разных уголков страны готовы встретить на казачьем подворье «Горячеводская казачья община» в Пятигорске, казачьем подворье «Жар-птица» в селе Садовое Предгорного района, этническом подворье казаков-некрасовцев в поселке Новокумский Левокумского района. Прикоснуться к казачьей культуре позволит также экспозиция «Казаки-некрасовцы Ставрополья. История и современность» в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

КСТАТИ

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края выступает организатором проведения информационных туров для представителей туркомпаний и средств массовой информации по новым маршрутам и объектам туристского показа края. По итогам инфотуров туроператорам края направляется информация о данных маршрутах и объектах, а также о возможности приема ими организованных групп туристов.