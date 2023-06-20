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Политика20 июня 2023 8:40

Глава военной разведки Украины Буданов «воскрес» и поставил себя в один ряд с преступниками и изменниками

В ряду «украинских бессмертных полководцев» в варианте Буданова не нашлось места настоящим героям
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, как сообщают, дал интервью ресурсу Kyiv Post

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, как сообщают, дал интервью ресурсу Kyiv Post

Фото: wikimedia.org

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, как сообщают, дал интервью ресурсу Kyiv Post, чем, как следует из публикации, опроверг сведения о том, что он тяжело ранен и лежит в коме или даже, вообще, отправился на тот свет, как сообщил один сбежавший с Украины экс-депутат Верховной рады. Честно говоря, я бы всем этим «сведениям из…», озвученным подобными персонами, не верил изначально. Именно этот человек в свое время сообщал, кстати, что Зеленский бежал в Польшу, и руководит оттуда. Чтобы заработать здесь (неважно, рубли или очки), он и ему подобные готовы нести любую чушь, тем более, если надо замазать свое русофобство и бандеровские взгляды в еще недавнем прошлом.

Ну, а кроме того, помнится, опять же, не так давно ваш покорный слуга писал, что не надо, извините, мастурбировать на фигуры Залужного и того же Буданова, и тому подобных лиц в спорах, «пациент скорее жив, чем мертв» и наоборот. Не надо отвлекаться от главной задачи – отправлять их всех к их Батьку – Степану Бандере. А как и когда – не так важно. Как говорил мне один очень знающий синолог, «у китайцев нет понятия времени, у них есть понятие задачи». Так надобно и нам. Тем более, что каждый виток дискуссии про летальный исход того или иного «пациента» украинцы используют для насмешек или издевок над «легковерной русней», «воскрешая» их через какое-то время.

Но сейчас не об этом. В своем интервью Kyiv Post Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, если это действительно говорил он, заявил буквально следующее, комментируя слухи о своем ранении или кончине: «Сейчас на Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить».

Угу, «призрак Киева» с собой захвати, урод, и бабку с банкой с соленьями. Как говорил великий украинский мыслитель и оратор Виталий «златоуст» Кличко, растрачивающий свой талант на посту мэра Киева, «каждый окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя». И Кирилл, как его называют в Сети, «мамин сладкий пирожок» Буданов сделал именно это.

Вот, например, Степан Бандера. Прятался, жил под чужим именем, скрывался и все равно был ликвидирован и сдох бесславной смертью.

Вот, например, Симон Петлюра, который отдал Польше все, что она хотела от Украины, и девичью честь бы ее отдал, но сие было невозможно ввиду отсутствия. И был застрелен еврейским беженцем из чувства мести за устроенные петлюровцами на Украине еврейские погромы. Кстати, убийца Петлюры был оправдан присяжными.

Или еще один украинский «бессмертный командующий» - Иван Мазепа. Предал союзника, проиграл битву, бежал и даже не умер, а издох в обозе шведской армии мучительно смертью, заживо сожранный вшами в на тот момент турецком городке Бендеры.

Не мы это предложили, не мы сказали. Буданов сам объединил себя и нынешних украинских генералов с этими персонажами. Сам окрасил себя в их цвета. И, наверное, предрек им всем, в том числе, и себе такое же бесславное будущее. В том ряду, нарисованном Будановым, нет Хмельницкого, нет князей, нет фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского, нет генерала Котляревского, нет маршалов Тимошенко и Малиновского, генерала армии Черняховского, маршала авиации Кожедуба, нет никого, покрывшего себя славой подвигов в боях, военачальническим талантом. Там только предатели, убийцы, лжецы, изменники и террористы.

Отряд «бессмертного» дерьма, место которому в выгребной яме.

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