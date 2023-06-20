Глава военной разведки Украины Буданов «воскрес» и поставил себя в один ряд с преступниками и изменниками

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, как сообщают, дал интервью ресурсу Kyiv Post Фото: wikimedia.org

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, как сообщают, дал интервью ресурсу Kyiv Post, чем, как следует из публикации, опроверг сведения о том, что он тяжело ранен и лежит в коме или даже, вообще, отправился на тот свет, как сообщил один сбежавший с Украины экс-депутат Верховной рады. Честно говоря, я бы всем этим «сведениям из…», озвученным подобными персонами, не верил изначально. Именно этот человек в свое время сообщал, кстати, что Зеленский бежал в Польшу, и руководит оттуда. Чтобы заработать здесь (неважно, рубли или очки), он и ему подобные готовы нести любую чушь, тем более, если надо замазать свое русофобство и бандеровские взгляды в еще недавнем прошлом.

Ну, а кроме того, помнится, опять же, не так давно ваш покорный слуга писал, что не надо, извините, мастурбировать на фигуры Залужного и того же Буданова, и тому подобных лиц в спорах, «пациент скорее жив, чем мертв» и наоборот. Не надо отвлекаться от главной задачи – отправлять их всех к их Батьку – Степану Бандере. А как и когда – не так важно. Как говорил мне один очень знающий синолог, «у китайцев нет понятия времени, у них есть понятие задачи». Так надобно и нам. Тем более, что каждый виток дискуссии про летальный исход того или иного «пациента» украинцы используют для насмешек или издевок над «легковерной русней», «воскрешая» их через какое-то время.

Но сейчас не об этом. В своем интервью Kyiv Post Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, если это действительно говорил он, заявил буквально следующее, комментируя слухи о своем ранении или кончине: «Сейчас на Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить».

Угу, «призрак Киева» с собой захвати, урод, и бабку с банкой с соленьями. Как говорил великий украинский мыслитель и оратор Виталий «златоуст» Кличко, растрачивающий свой талант на посту мэра Киева, «каждый окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя». И Кирилл, как его называют в Сети, «мамин сладкий пирожок» Буданов сделал именно это.

Вот, например, Степан Бандера. Прятался, жил под чужим именем, скрывался и все равно был ликвидирован и сдох бесславной смертью.

Вот, например, Симон Петлюра, который отдал Польше все, что она хотела от Украины, и девичью честь бы ее отдал, но сие было невозможно ввиду отсутствия. И был застрелен еврейским беженцем из чувства мести за устроенные петлюровцами на Украине еврейские погромы. Кстати, убийца Петлюры был оправдан присяжными.

Или еще один украинский «бессмертный командующий» - Иван Мазепа. Предал союзника, проиграл битву, бежал и даже не умер, а издох в обозе шведской армии мучительно смертью, заживо сожранный вшами в на тот момент турецком городке Бендеры.

Не мы это предложили, не мы сказали. Буданов сам объединил себя и нынешних украинских генералов с этими персонажами. Сам окрасил себя в их цвета. И, наверное, предрек им всем, в том числе, и себе такое же бесславное будущее. В том ряду, нарисованном Будановым, нет Хмельницкого, нет князей, нет фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского, нет генерала Котляревского, нет маршалов Тимошенко и Малиновского, генерала армии Черняховского, маршала авиации Кожедуба, нет никого, покрывшего себя славой подвигов в боях, военачальническим талантом. Там только предатели, убийцы, лжецы, изменники и террористы.

Отряд «бессмертного» дерьма, место которому в выгребной яме.