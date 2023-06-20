Питание по сезону. Фрукты июня

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Конечно, главные фрукты июня – это нежные персики, нектарины и абрикосы. Прилавки магазинов и фруктово-овощных палаток благоухают знакомым с детства ароматом. Удивительно, но эти фрукты относятся к семейству розовых.

Обычно персики значительно крупнее абрикосов. У них бархатистая желтая кожица с красными вкраплениями. Плоды могут быть как округлыми, так и приплюснутыми. Мякоть спелого фрукта сочная, сладкая, иногда с горчинкой. Персики богаты цинком и магнием, необходимыми для профилактики развития заболеваний нервной системы. А входящий в их состав витамин Е выступает отличным антиоксидантом и улучшает работу кровеносной системы.

Плоды абрикоса всегда округлые, небольшие. Они покрыты желтовато-оранжевой кожицей с «румянцем» на одном боку. В плане сочности фрукт несколько уступает персику. Зато содержание сахара в нем на порядок выше, что придает плодам особую сладость. Абрикос также содержит много калия, способствующего нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Да и концентрация витамина А, который представляет особую пользу для кожи и зрения, в нем высока.

Отдельно нужно сказать про нектарин. Это не гибрид персика и сливы, как многие думают, а подвид персика с гладкой кожеи , полученныи в результате естественнои мутации и закрепленныи селекциеи . Из-за отсутствия бархатистого пушка нектарины кажутся более яркими и спелыми, чем персики. Мякоть нектарина может быть белой, желтой и розоватой. У фрукта небольшой срок хранения, в холодильнике он теряет свои вкусовые качества. В нектаринах много сахара, клетчатки витаминами С, А и калия.

Персики, абрикосы и нектарины хорошо сочетаются с сырами, молочными продуктами, птицей и мясом. Эти фрукты – отличный перекус и дополнение к завтраку: свежие ломтики добавляют в йогурты, запеканку, творог, каши.

У плодов есть и свои противопоказания. Не рекомендуется употреблять их при индивидуальной непереносимости, аллергии и заболеваниях желудка с повышенной кислотностью (язва, гастрит и др.), сахарном диабете. Если у вас есть сомнения – обсудите их с лечащим врачом.

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