Из-за моратория на проверки розницы казна недосчиталась 115 миллиардов рублей

Оборот нелегальных сигарет наносит колоссальный удар по бюджету государства. Фото: МВД

Российский бюджет потерял как минимум 115 миллиардов рублей от черного рынка сигарет. Такой убыток по итогам 2022 года подсчитали аналитики, изучающие рынок табачной продукции.

Тревогу по этому поводу бьют и общественность, и бизнес, и надзорные органы. Но преступники продолжают развозить фуры с нелегальным товаром и зачастую уклоняться от наказаний. Почему так происходит и как переломить ситуацию? Эти вопросы подняли и разобрали участники Межрегиональной конференции «Сибирь - против контрафактного табака».

В Омске прошла межрегиональная конференция, посвященная проблеме распространения контрафактного табака. Фото: ТПП Омской области

ДОЛЯ КОНТРАФАКТА - 12,9%

Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) провел всероссийское исследование по методике сбора пустых выброшенных пачек. Глядя на любую из них, можно легко сказать, был ли товар легальным. Так вот, анализ показал: в IV квартале 2022 года доля незаконного оборота табачной продукции в России достигла в пересчете на население 12,9%.

Максимальный вклад в общую долю нелегальной табачной продукции вносят сигареты, незаконно ввезенные в Россию из стран Евразийского экономического союза. Доминирует продукция белорусского происхождения - 88,4% от всего нелегального товара, проникающего в Россию из стран - членов ЕАЭС. Это подчеркивает важность вопроса о гармонизации акцизов среди стран ЕАЭС. Государства будут руководствоваться общей индикативной ставкой. И это может сдержать международный переток продукции.

В части контрафакта острее всего ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе. В IV квартале прошлого года доля незаконного табачного оборота составила там 19,8%. В Сибири - 9,2%. При этом в регионах ситуация очень разная. Например, в Иркутске - относительно образцовая - 1,3%. А вот в Республике Алтай - 20%. Хуже среднего показателя по стране обстоят дела в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях - 17,3%, 14,1%, 13,2% соответственно.

Кстати, в Омской области за год доля незаконного оборота сигарет выросла втрое. Этот регион и стал центральной площадкой конференции. Участники очно и по видеосвязи встретились в Омской торгово-промышленной палате.

- Тема очень серьезная. Она волнует каждого человека отдельно, всех членов ТПП, предпринимателей, - подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты Ирина Кичигина.

В конференции принял участие депутат Госдумы Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»

ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗЬМУТ НА УЧЕТ

Дискуссию начал депутат Государственной думы Александр Аксёненко. Он анонсировал новый закон.

- Вводятся основные понятия: сырье, никотиновое сырье, изделия с нагреваемым табаком, продукция с нагреваемыми табачными изделиями. Прописаны требования к оборудованию производства табачных изделий, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья. Также это оборудование должно пройти обязательную государственную регистрацию в едином государственном реестре. В противном случае лицензия аннулируется. Вводится обязательный учет объема производства и оборота табачной продукции сырья, никотинсодержащей продукции, никотинового сырья. Основное, как вы понимаете, - введение лицензирования как производства, так и оборота продукции, которое по факту сейчас еще отсутствует, - объявил Аксёненко.

Закон, правда, еще не вступил в силу. Подписанные Президентом РФ нормы начнут действовать с 1 сентября. И лишь с 1 марта следующего года начнут применяться положения об изъятии незаконного оборудования из оборота.

Тот факт, что важный закон запускается с такой отсрочкой, - вынужденный минус. Это отметили многие участники конференции. Подчеркнули и другую проблему: продавцы контрафактного товара пользуются мораторием на проверки розничного бизнеса. Зачастую это позволяет им оставаться неприкосновенными.

Александр Аксёненко согласился: мораторий не должен подвергать потребителей рискам.

Максим Курганский рассказал о том, как разоблачить контрафакт с помощью мобильного приложения. Фото: Ведомости. Конференции

ДО 90% НЕЛЕГАЛЬНОГО ТОВАРА

Отличить подделку способен любой покупатель. На пачке сигарет есть характерные признаки, среди которых самый броский - отсутствие специальной (акцизной) марки РФ. Но даже если подпольные цеха подделают ее, разоблачить контрафакт все равно можно. Например, с помощью мобильного приложения «Честный знак». Достаточно навести камеру на Data Matrix-код. Его подделать невозможно.

- Более 10 миллионов человек пользуется приложением на регулярной основе, - сказал на конференции директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий Максим Курганский. - На сегодняшний день все категории табачной продукции подлежат маркировке. Это сигареты, папиросы, сигары, сигариллы. В середине декабря прошлого года началась активная маркировка жидкостей для электронных систем доставки никотина - вейпов. Это, наверное, одна их сложнейших категорий с точки зрения выявления легальной продукции. А по различным оценкам, объем нелегальных электронных сигарет и вейпов на рынке - от 75% до 90%.

Кстати, очередные поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции включают в себя запрет на реализацию вейпов на выставках, ярмарках и в автоматах. Также с 1 июня под запретом открытая выкладка такой продукции и ее демонстрация в торговых помещениях.

Максим Курганский продолжил тему моратория на проверки, которая стала центральной на всей конференции. Эксперт рассказал: чтобы наказать нарушителей, несмотря на эту «лазейку», Роспотребнадзор делает по несколько предупреждений, а в случае рецидивов имеет основания обращаться в суд. Сейчас также используется риск-ориентированный подход, который позволяет осуществлять дистанционные проверки на основе индикаторов риска из системы маркировки. Это вдобавок еще и снижает проверочную нагрузку на легальный бизнес.

Начальник Омской таможни Константин Стародубцев предложил ускорить уничтожение нелегального товара. Фото: Иван КУДРЯВЦЕВ

ПРИРАВНЯТЬ К КОНТРАБАНДЕ

Несмотря на технические возможности контроля, нарушители продолжают поставлять на рынок нелегальный товар. Уже за 5 месяцев текущего года в регионах Сибири таможенники изъяли более 90 тысяч пачек сигарет на внутреннем рынке.

Начальник Омской таможни Константин Стародубцев подчеркнул: правонарушители берут количеством - рассчитывают, что как минимум две из трех фур с нелегальным грузом проедут через границу. Генерал-майор назвал меры, которых ждут от законодателей.

Во-первых, требуется как можно скорее внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым табак и алкоголь войдут в перечень стратегически важных товаров. Тогда к нарушителям можно будет применять «контрабандную» статью 226.1, а это лишение свободы на срок до 12 лет. Пока что начало действия нужного постановления анонсировано лишь на апрель следующего года.

Во-вторых, Константин Стародубцев предложил в разумные сроки уничтожать нелегальную табачную продукцию. По аналогии с товарами, подпадающими под санкционные ограничения. Тогда будет меньше нагрузки в части хранения.

И еще одна мера…

- Мы много говорим о лицензировании сырья, в том числе жидкостей, которые будут завозиться для производства никотинсодержащей продукции. Сегодня мы контролируем только часть товаров - грузы свыше 3,5 тысячи тонн. Это то, что ввозит крупнотоннажный транспорт. Все, что ввозится физическими лицами, по закону не подлежит нашему контролю. Но если мы вводим лицензирование на такие виды товаров, то для физических лиц нужно вводить запрет, - считает начальник Омской таможни.

Внесение табака в список стратегических товаров поможет борьбе с контрафактом, считает Игорь Черкасский. Фото: ИТАР ТАСС

КОНТРАФАКТ ИДЕТ ЧЕРЕЗ МОРЯ

- Постановление № 542, которое касается перечня стратегически важных товаров и ресурсов, действительно должно помочь в борьбе с контрабандой, - поддержал Игорь Черкасский, руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей British American Tobacco (ВАТ) Россия. - Это постановление вносит табак в список стратегических товаров, но сопутствующие поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы до сих пор не приняты. Получается, многие эффективные меры отсрочены.

Черкасский поделился аналитикой о работе нелегальных производств. В России их остается около 20. При этом около 30 было ликвидировано за последние 3 года. Их общая мощность - 15 миллиардов сигарет. Остановив такую часть потока, силовики частично притормозили пугающий рост на рынке контрафакта. Его темпы могли быть намного более масштабными.

- Много нелегального товара идет из Белоруссии, а также через порты - Санкт-Петербург, черноморское побережье, Каспий. Морские поставки контрабанды восстанавливаются. Оттуда с помощью транспортных компаний товар распространяется по стране. При этом используются легальные транспортные компании - подчеркнул эксперт. - Если представить подобное распространение наркотиков или оружия, то мы все схватились бы за головы. Нужно дать перевозчикам право проверять товар, который доставляют. А вместе с этим возложить на них ответственность за перевозку нелегального груза.

Дмитрий Шарков привел примеры успешной борьбы с контрафактом. Фото: Иван КУДРЯВЦЕВ

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ТОВАР - УНИЧТОЖАТЬ

Член Торгово-промышленной палаты Омской области, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрий Шарков присоединился к одному из ключевых тезисов конференции: мораторий на проверку розницы сковывает возможности контролирующих органов, и в отношении табачной и никотинсодержащей продукции его необходимо отменить.

Бороться с контрафактом в действующих условиях получается у полиции и таможни, но объемы изъятого несоизмеримы с теми, которые ввозятся в регионы и попадают в розницу. Докладчик привел примеры правоприменительной практики по борьбе с нелегальным оборотом никотинсодержащей продукции, достойные тиражирования.

- В Москве в прошлом году полицией было изъято 150 тысяч одноразовых электронных сигарет, которые ввозились под видом мелких бытовых приборов по поддельным сопроводительным документам. Подтвердилось, что концентрация никотина в этой продукции превышает допустимые нормы - не более 20 миллиграммов никотина на миллилитр никотинсодержащей жидкости согласно 15-ФЗ. Порой на продукции даже отсутствует информация о содержании никотина. А это нарушение, - заострил внимание Шарков.

Эти детали важны. Ведь именно производители контрафакта (коли уж разошлись с законом) превышают допустимые нормы. А значит, ставят под особый риск здоровье потребителей. Фактически поставляют на рынок яд.

- В июле 2022 года в Москве таможенники изъяли более 200 тысяч незадекларированных электронных сигарет. Самарской таможней были выявлены факты неуплаты акцизов в размере более 16 миллионов рублей за поставленные многоразовые электронные системы доставки никотина. Продукцию изъяли, - продолжил череду примеров Дмитрий Шарков. - В январе этого года Омская таможня задержала крупную партию никотинсодержащей продукции - стиков с нагреваемым табаком - 6 тысяч пачек. Продукция была без цифровой маркировки, ставшей обязательной для ввозимых табачных стиков с 15 марта нынешнего года.

Как действовать с изъятым товаром? В качестве оптимального примера Дмитрий Шарков назвал опыт взаимодействия ФТС России и Управления Роспотребнадзора Самарской области:

- После изъятия таможенниками крупной партии стиков с нагреваемым табаком, завезенных из Казахстана, Роспотребнадзор возбудил дело об административном нарушении и передал его в суд. В результате продукция была уничтожена по решению суда. Отраслевой закон, о котором мы сегодня говорим, позволит систематизировать эту работу, чтобы такие решения об уничтожении нелегальной никотинсодержащей продукции принимались оперативно и повсеместно.

Денис Терсков рассказал, что точки нелегальной торговли зачастую принадлежат силовикам. Фото: Личный архив

ВМЕСТО БОРЬБЫ ВОЗГЛАВЛЯЮТ КРИМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

- Срочно нужно отменить мораторий, потому что он действительно мешает решать проблему. Ограничены в возможностях и Роспотребнадзор, и прокуратура, и налоговая служба, которым есть над чем работать, - подключился к дискуссии председатель Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией Денис Терсков. - Объединившись и действуя с МВД, можно выявить составы уголовных дел с этническими группировками, которые направляют деньги в другие виды криминального бизнеса. Криминальный бизнес в последние годы развивается очень активно. Поэтому отмена моратория в части проверок алкогольной и табачной продукции - одна из важнейших задач.

Денис Терсков, который занимается общественным контролем много лет, привел особенно вопиющий пример преступности.

- Команда, которая работала несколько месяцев в Омской области, доложила мне обстановку. Рассказывают, что в основном самые крупные точки с контрафактом, к сожалению, принадлежат либо сотрудникам, либо бывшим сотрудникам полиции, либо вышестоящим структурам. То есть люди, которые должны бороться с таким бизнесом, руководят им, - возмутился Терсков.

Наталия Кошелева подчеркнула, что из-за оборота нелегальной продукции страдает честный бизнес. Фото: Иван КУДРЯВЦЕВ

ПРОДАЮТ ТОВАР ПОДРОСТКАМ И БЕЗ КАССЫ

- Конечно же, мы выступаем за продление моратория на проверку бизнеса. Но существуют случаи, когда необходимы исключения, и как раз история с продажей контрафакта, на наш взгляд, таким исключением является, - взяла слово исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. - Как вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, как исполнительный директор отделения «ОПОРЫ РОССИИ» общаюсь с большим количеством добросовестных предпринимателей. Они реализуют продукцию в соответствии с законом, и они страдают от дельцов, которые торгуют контрафактом, реализуют табачную и никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним, работают без контрольной кассовой техники.

Наталия Кошелева сделала акцент еще на одном нюансе проблемы - на просвещении покупателя.

- Очень важно обращать внимание потребителя на отличительные особенности, которые есть у легальной никотинсодержащей продукции. Продавцы зачастую сами нуждаются в возможности доносить до потребителя больше информации о продуктах, их основных отличиях от нелегальных товаров, о правилах безопасной эксплуатации. Но есть практика достаточно серьезных наказаний со стороны Федеральной антимонопольной службы за размещение в торговых залах информационных носителей. Корень проблемы заключается в том, что в федеральном законодательстве отсутствуют четкие критерии того, что понимается под рекламой, а что - под потребительской информацией в местах продаж. Для устранения такой неясности необходимо вносить соответствующие изменения в закон о рекламе, - уточнила Кошелева.

Получается, что, опасаясь штрафов, предприниматели избегают добросовестного информирования покупателя.

График составлен по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции

«БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ»

В очередной раз масштаб проблемы подчеркивает свежий пример из Алтайского края. Сотрудники регионального Управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота партию немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Более 10 тысяч пачек табачных изделий нашли на складе торгового павильона. Более тысячи из них предприниматель собирался продавать с поддельными акцизными марками. Остальной товар не был промаркирован вообще. По предварительной информации, стоимость немаркированных табачных изделий превышает 1 миллион рублей.

Представитель Алтайского краевого управления МВД на конференции назвал цифры. За 5 месяцев разоблачено 5 организованных преступных групп, работавших в сфере табачного контрафакта. Силовики изъяли 320 тысяч немаркированных пачек сигарет.

- Но это борьба с ветряными мельницами. Наказание - 2 года условно и штраф 500 тысяч рублей, которые нарушитель вернет за месяц своей теневой деятельности. Из-за моратория взаимодействие с Роспотребнадзором стало редким явлением, - посетовал полицейский.

Представитель Управления экономической безопасности Омского областного управления МВД признал, что предназначение нелегальных многомиллиардных прибылей остается неизвестным. Колоссальные теневые доходы могут порождать дальнейшую преступность.

- Есть сложности в выявлении преступлений. Эти преступления - латентные, - сказал офицер МВД. - Чтобы задокументировать преступление, нам необходимо доказать факт сбыта. Люди привлекаются неоднократно и уже знают свои ошибки. Соответственно, даже закупку провести получается не всегда. А без закупки нет состава преступления и административного правонарушения.

Анна Сорочинская обозначила проблему: нарушители закона продают сигареты подросткам. Фото: Предоставлено Анной Сорочинской

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВИНОВНЫХ - ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ

Руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская сказала, что вместе с коллегами проводит профилактическую беседу на точках продаж:

- Иногда мы привлекаем к таким рейдам и МВД, но это очень сложный процесс. Нужно сначала зафиксировать факт продажи, потом вызвать сотрудника полиции, несколько часов его ждать, потом он должен опросить продавца. Очень сложный механизм.

Сорочинская поддержала отмену моратория в отношении табачной торговли. Анонсировала запуск просветительской кампании по борьбе с продажами вейпов несовершеннолетним.

- К сожалению, нелегальная табачная продукция доступна для несовершеннолетних. И около 30% курящих подростков в Новосибирске покупают именно нелегальные сигареты, - сослалась Сорочинская на данные исследования 2021 года. - Больше рисков мы видим именно в нелегальных сигаретах. Потому что точки, которые торгуют такой продукцией, как правило, нарушают закон и об отказе в продаже несовершеннолетним.

ПРЕСТУПНИКИ ПРОМЫШЛЯЮТ В ИНТЕРНЕТЕ

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Томской области Анатолий Тамбовцев привел пример успешной борьбы против нелегальной интернет-торговли:

- К нам поступило сообщение от гражданина о реализации табачной продукции через интернет. Что мы имеем? Если реализация проходит дистанционно, значит продавец не пользуется контрольно-кассовой техникой, товар не присутствует в системе «Честный знак». Непонятно, какой товар, каково его качество, а продукцию могут приобретать несовершеннолетние. В итоге Роспотребнадзор обратился с административным иском о блокировке сайта.

Анатолий Тамбовцев призвал жителей сообщать в Роспотребнадзор о фактах интернет-торговли. И коснулся вопроса о моратории:

- Мораторий влияет на ситуацию не в лучшую сторону. Поддержим тезис о включении изменений таким образом, чтобы сообщения лиц и организаций о продаже нелегальной табачной продукции с признаками контрафакта были включены в перечень индикаторов риска. Тогда в исключительных случаях мы сможем выходить на проверочные мероприятия.

МОРАТОРИЙ СТИМУЛИРУЕТ КОНТРАФАКТНЫЙ РЫНОК

Участники конференции своими выступлениями подтвердили: производители и продавцы контрафактной продукции пользуются любой возможностью зайти на рынок и, к сожалению, пользуются успешно, при этом подвергая повышенному риску потребителей, нанося сокрушительный удар по экономике государства.

Одно из важных изменений в законодательной сфере: с сентября нынешнего года оборудование для производства табачных и никотинсодержащих изделий будут регистрировать в специальном реестре. А с марта 2024 года вводится обязательное лицензирование производства, хранения и импорта табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

Есть преграды, которые осложняют работу по очищению рынка от контрафакта. Во многом ограничил работу контролирующих органов мораторий на проверку. В этом мнении все выступающие оказались единодушны.