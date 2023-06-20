Воздуха хватит на два дня: что известно о туристическом батискафе, затонувшем у обломков «Титаника»

У аппарата есть запас кислорода на 96 часов. Таким образом, спасти людей. можно до 14:00 мск 22 июня Фото: EAST NEWS

Мировые СМИ с волнением следят за поисковой операцией, которая проходит в эти минуты в глубинах Атлантического океана. Затонул батискаф «Титан», на борту которого находилось пятеро человек, решивших осмотреть обломки «Титаника».

Компания OceanGate, ответственная за проект, подтвердила пропажу аппарата и заявила о начале масштабных поисковых операций. По полученным данным, связь с «Титаном» была потеряна в понедельник в 5:13 по МСК примерно в 700 километрах к югу от Сент-Джонса в канадском Ньюфауленде. Это произошло через 1 час и 45 минут после начала погружения.

Поиски ведут исследовательский ледокол «Полярный принц», который и доставил батискаф к начальной точке погружения, а также патрульный-самолет Р-8 «Посейдон». Проблема заключается в том, что у «Титана» нет возможности самостоятельно ориентироваться под водой. Он лишь полагается на текстовые сообщения от материнского корабля, который указывает ему направление. И именно этой связи лишился батискаф.

По словам профессора морской инженерии в университетском колледже Лондона Алистера Грейга, у аппарата обычно есть так называемый «падающий вес», который представляет собой «массу, которую он может высвободить в случае ЧС, чтобы подняться на поверхность с помощью плавучести». Однако этого не произошло, и «Титан» в силу ряда причин остается на глубине.

«Если он опустился на морское дно и не может подняться самостоятельно, вариантов очень мало. Хотя подводный аппарат может быть еще цел, если он находится за пределами континентального шельфа, очень немногие судна могут погрузиться на такую глубину. И уж точно не водолазы», – подытожил Грейг.

Компания OceanGate, ответственная за проект, подтвердила пропажу аппарата и заявила о начале масштабных поисковых операций Фото: EAST NEWS

Советник OceanGate Дэвид Конкэннон подтвердил, что у аппарата есть запас кислорода на 96 часов. Таким образом, спасти людей. можно до 14:00 мск 22 июня.

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри заявил, что пропавший батискаф мог застрять среди обломков «Титаника». По его мнению, самым оптимистичным вариантом причины пропажи аппарата станет то, что «Титан» исправен, но в какой-то момент просто потерял связь с поверхностью. Однако запасы кислорода на борту судна вызывают «большое беспокойство».

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг Фото: REUTERS

По официально неподтвержденным данным, на борту батискафа предположительно находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, генеральный директор и основатель самой OceanGate Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулейман. Однако на связь с землей вышли не они, а ирландский исследователь Рори Голден, который заявил, что он находится на борту «Титана». Он призвал общественность не спрашивать, кто еще находится в батискафе. Голден поблагодарил всех, кто пытался связаться с ним, и добавил, что сейчас вся команда находится в ожидании спасателей.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Американская CBS в свою очередь поделилась, что ее корреспондент Дэвид Боуг участвовал в подобной экспедиции на «Титане» год назад. По его словам, места в батискафе было «примерно столько же, сколько в минивэене», а аварийный буй и вовсе не был установлен накануне погружения. Однако в прошлый раз связь с материнским кораблем была утрачена лишь на пять часов.