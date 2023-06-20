Шойгу предупредил США и Великобританию, к чему приведут удары по Крыму

Министр подчеркнул, что благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все атаки были отбиты, а противник своих целей не достиг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО. С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», - заявил во вступительном слове на заседании Коллегии глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что «благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все атаки были отбиты, а противник своих целей не достиг».

«По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу»», - отметил Шойгу.

И предупредил коллективный Запад, что применение этих иностранных ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство обороны России будет и дальше совершенствовать свое вооружение. По словам Сергея Шойгу, многое, что уже прошло проверку в зоне специальной военной операции покажут на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023», который состоится с 14 по 20 августа.

Министр отметил, что уже 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум, где для зарубежных гостей планируется динамический показ возможностей экспортных образцов продукции военного и двойного назначения, основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии.

На форуме предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся своим опытом, своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции.