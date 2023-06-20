Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева восемь месяцев скрывала развод с мужем

О том, что звезда сериала "Чики" разошлась с мужем, поклонники догадывались весь последний год, с тех пор, как оба перестали публиковать совместные фото в соцсетях и отписались друг от друга. Вот только спросить у Ирины Горбачевой напрямую возможности не было Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что звезда сериала "Чики" разошлась с мужем, поклонники догадывались весь последний год, с тех пор, как оба перестали публиковать совместные фото в соцсетях и отписались друг от друга. Вот только спросить у Ирины Горбачевой напрямую возможности не было: актриса несколько месяцев путешествовала по Азии, где медитировала и занималась духовными практиками, да и вообще, разговоры о личном - не её кредо.

Всё разрешилось на днях, когда Ирина появилась в Москве на кинопремьере - отдохнувшая, эффектная, на каблуках и в короткой юбке.

- Да, я сейчас свободна, - подтвердила развод Горбачева.

Впрочем, в её случае всё и без того было понятно: останься Горбачева замужем, она бы наверняка уехала из страны. Ведь муж актрисы - солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов с началом спецоперации навсегда отрезал себе дорогу в Москву. Певец, который до этого годами работал и зарабатывал в России, штампуя хитовые песенки ("Белая стрекоза любви", "Ты так красива", "Я устал" и т.д.), после 24 февраля запел совсем по-другому. Теперь он изъясняется исключительно на мове, собирает деньги в поддержку украинской армии и оскорбляет свою вчерашнюю публику русофобскими высказываниями да националистическими кричалками. Самое нашумевшее из этого потока - "лучше быть мертвым, чем русским".

- Недавно я со своим другом заметил, что нет чистокровных украинцев, - рассуждал Савлепов в одном из интервью, видеозапись которого собрала массу критики в соцсетях. - И в подтверждение моей теории друг говорит: "Вот мой дед был русским, а значит, я на четверть тоже русский". У меня сложилась такая же ситуация - мой дед умер, а значит, и я на четверть мертв. Но это все равно лучше, чем быть русским. Слава Украине!

К слову, "переобувается" Савлепов уже не впервые. Так, в свое время он ушел из группы Quest Pistols из-за конфликта с продюсером: мол, тот слишком мало платил. Но когда музыкант пустился в сольное плавание, оказалось, что не тянет: из-за убытков новый проект схлопнулся через пару лет. Так что теперь Антон Савлепов вновь выступает в составе "пистолетов", которых когда-то поливал грязью.

Ирине же, связавшейся не с тем мужчиной, поклонники по-женски сочувствуют: говорят, она изначально была на голову выше кривляки-музыканта (и это не про рост, хотя Горбачева - 184 см, Савлепов - 174). Кстати, для 35-летней Горбачевой этот развод стал вторым: в 2018 году после трех лет брака она рассталась с актером Григорием Калининым из-за его измены. Союз с солистом Quest Pistols продержался около года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Муж еще раньше открестился от актрисы

Короткий комментарий Горбачевой о разводе стал одной из главных светских новостей. А ведь ее экс-супруг сообщил об этом еще два месяца назад. Когда актриса появилась на открытии ММКФ, украинские СМИ восприняли это как предательство. Савлепову пришлось оправдываться.

- Уже полгода мы не поддерживаем контакт, - заверил прессу музыкант. - Все свои решения Ирина принимает самостоятельно. Спасибо за понимание.

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