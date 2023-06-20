Итальянская прокуратура признала незаконными свидетельства о рождении с «двумя матерями»

Уведомления об аннулировании получат все 33 пары Фото: Shutterstock

Несмотря на многолетнюю массированную пропаганду в ЕС гендерной «свободы и равенства», в Европе все ещё находятся очаги сопротивления. Отрадно, что, хотя «радужные» пары и находят лазейки дабы узаконить свои «отношения» и даже усыновлять и воспитывать в такой, мягко говоря, нездоровой среде детей, такая «деятельность» встречает не только сопротивление среды, но и получает отпор со стороны правоохранительных органов.

Например, в Италии, где хитрые однополые «семьи» регистрируют свои «отношения» за рубежом, а затем легализуют свидетельства о браке и об усыновлении детей в местных муниципалитетах.

Так в городе Падуя (регион Венето) прокуратура признала неправомерными такие махинации. Как сообщает агентство Ansa, исполняющая обязанности прокурора города Валерия Санзари постановила, что регистрация свидетельства о рождении с «двумя матерями» противоречит закону и позиции Верховного суда Италии. Как подчёркивается в решении, «указание в свидетельстве о рождении имени второй матери (не биологической) в качестве второго родителя незаконно». Гражданский кодекс подразумевает, что у ребёнка должны быть либо мать и отец вместе, либо только кто-то один из них.

«Паре», дело которой рассматривалось в связи с поданным ею к местной школе иском (образовательное учреждение требовало заявление от биологической матери), уже направлено соответствующее извещение. При этом прокурор сразу проинформировала о признании недействительными ранее выданных местным ЗАГСом документов другим 32 однополым «семьям».

- Это одни и те же случаи, нет причин их для отдельного рассмотрения. Уведомления об аннулировании получат все 33 пары, по которым в апреле мы запросили у муниципалитета акты регистрации, - подчеркнула прокурор, - Я обязана исполнять закон, я не могу поступить иначе.