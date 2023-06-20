Вячеслав Володин объявил о создании парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, накануне Дня памяти и скорби, на заседании Государственной Думы обсуждали преступления киевского режима против несовершеннолетних. А также необходимость расследования подобных деяний.

— Жуткие, страшные фотографии искалеченных детей, убитых, сожженных. Киевский режим должен ответить за это! Должен! — сказал Председатель Думы Вячеслав Володин. — И нам важно провести это парламентское расследование, чтобы, наконец-то, мир открыл глаза на то, что происходит на Украине.

По словам спикера, доказательная база такого расследования уже собрана — «но нам надо будет встречаться с людьми, нам надо будет всё протоколировать, с тем, чтобы затем передать все эти материалы гласности».

Руководство «думской частью комиссии» (потому что есть и «вторая часть» — работа Совета Федерации) будет возложено на депутата Анна Кузнецову. Также в комиссию войдут представители всех фракций и руководители профильных комитетов. По словам Володина, члены Совфеда такое решение поддерживают и присоединятся к работе.

Как отметил Председатель, конечная цель — на основе материалов комиссии «привлекать к ответственности представителей киевского режима», у которых «руки по локоть в крови».

Выступавший на том же заседании глава ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил об одном из самых известных таких преступлений: 27 июля 2014 года в ходе украинского обстрела Горловки погибла молодая мать Кристина Жук и её 10-месячная дочка.

— С тех пор на Украине в барах вместо коктейля «Кровавая Мэри» теперь подают коктейль «Горловская Мадонна», — сказал Слуцкий.

Выступавший за ним «эсер» Михаил Делягин пошёл ещё дальше — предложив признать Украину (и её структуры, такие как СБУ) террористическими.

Ожидается, что результаты работы комиссии, которая получила название «Парламентское расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», будут обнародованы и разосланы в зарубежные законодательные органы, с которыми Дума поддерживает связи по линии парламентской дипломатии.