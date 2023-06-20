Быстрая, умная, цифровая

Цифровизация производственных процессов - одна из ключевых задач ГАЗа. Фото: Михаил Сорокин

Одно из направлений проекта – внедрение IT-системы, которая сможет проводить автоматизированный мониторинг оборудования, сообщать о параметрах его работы и равномерно распределять нагрузку между сотрудниками. На реализацию проекта ГАЗ получил грант Российского фонда развития информационных технологий.

Специалист Центра управления ИТ-проектами Константин Гаврилов пришел на Горьковский автозавод в апреле 2021 года – и сразу окунулся в работу по цифровому развитию. К тому моменту на ГАЗе вовсю шло формирование новых подходов к MDC и MES-системам, которые позволяют в онлайн-режиме отслеживать, как работает оборудование, есть ли простои и каковы их причины, и планировать суточное задание для каждого участка.

- Все, наверняка, слышали про умные часы, очки, умный дом, а вот умные станки – это новое слово в российском автопроме, - говорит Константин. - Изначально внедрять автоматизированный мониторинг планировалось на «Нижегородских моторах». Мы сравнили предложения от потенциальных поставщиков, провели серию референс-визитов на предприятия в Рязани, Смоленске и решили: будем создавать универсальную IT-систему, которую можно масштабировать на всю нашу площадку.

На сварочном производстве ГАЗа система автоматически определяет модификацию автомобиля. Это позволяет в одном потоке сваривать различные модификации кузовов, имеющих различную геометрию. Фото: Михаил Сорокин

А в начале 2022 года Российский фонд развития информационных технологий (входит в корпорацию развития ВЭБ.РФ) объявил конкурс грантовых проектов в области IT, направленных на развитие отечественного ПО для критически важных отраслей. Конкуренция была очень серьезной. Все крупнейшие автопроизводители боролись за грант. В итоге в конкурсе выиграл ГАЗ, который объединил передовые наработки и предложил уникальное решение для применения во всей машиностроительной отрасли.

«Помимо внедрения отечественных IT-решений, итогом нашего проекта станет сокращение сроков разработки, технологической подготовки производства и вывода на рынок новой продукции, а также повышение эффективности использования производственного оборудования на предприятиях автомобилестроения», - отмечает директор «Центра ИТ-решений для бизнеса» Елена Смирнова.

Объем инвестиций в проект - 513 млн руб., из которых 379,7 млн руб составляет грант Российского фонда развития информационных технологий. Одно из направлений проекта представляет собой интеграцию различных отечественных IT-разработок в единую систему автоматизации процессов мониторинга оборудования, в основе которой - программный комплекс «Диспетчер» от ГК «Цифра». Цифровой диспетчер фиксирует состояние станков в режиме реального времени, контролирует параметры телеметрии – ток, напряжение, мощность, температуру, вибрации и оповещает о возникновении нештатных ситуаций. Кроме того, система фиксирует время работы операторов, сигнализирует, если человека нет на месте, сравнивает работу операторов при выполнении типовых технологических манипуляций.

В окрасочном комплексе нижегородского автозавода отслеживается в онлайн-режиме более 200 параметров: работа оборудования, свойства материалов, микроклимат в цеху. Фото: Михаил Сорокин

Уникальность IT-проекта заключается в возможности объединения в рамках одной системы большого парка разнообразного оборудования, такого как токарные, фрезерные станки, обрабатывающие центры, лазеры, трубогибы и др.

Проект является цифровым развитием принципов производственной системы, которая действует на ГАЗе еще с начала нулевых, когда Олег Дерипаска стал акционером и начал менять производственную культуру предприятий для повышения эффективности всех процессов.

Сейчас на ГАЗе идет прокладка сетей для передачи сигнала, затем партнер ГАЗа – компания «Цифра» - поставит аппаратные средства, подключит оборудование к сети, настроит сервер, веб-интерфейс. Будет возможна еженедельная и ежедневная рассылка отчетов по электронной почте. Кроме того, сами операторы получат планшеты, что позволит в реальном времени передавать и анализировать информацию о работе производства. Завершение проекта запланировано на 2025 год.

«Цифровизация сборочных участков обеспечивает полную прозрачность этапов сборки и производства автомобиля: выдача заданий на сборку происходит в цифровом виде, ход выполнения находится под «цифровым» контролем, происходит фиксация времени выполнения сборочных работ, фиксация расходуемых материалов и инструментов, система позволяет сравнивать план/факт и оповещает в случае отклонений. По сути, мастера цеха и начальники предприятия получают мощный инструмент по контролю производства, а топ-менеджеры – сводную информацию для принятия эффективных управленческих решений», — рассказал подробности проекта генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.