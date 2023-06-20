Надежд на улучшение отношений с Россией нет: что ждать от нового правительства Финляндии

Новый премьер-министр — 53-летний Петтери Орпо — опытный политик, ранее побывал спикером парламента и возглавлял три разных министерства в трех правительствах Фото: REUTERS

Сегодня в Финляндии приступит к работе новое, 77-е правительство Финляндии. Парламентские выборы прошли 79 дней назад, так что процесс формирования нового кабинета стал самым долгим за историю Финляндии: задача объединить правых консерваторов с правыми же либералами оказалась не простой, но решаемой.

Ожидаемо большинство из 19 портфелей получили правоцентристы из партии «Национальная Коалиция (9) и со скрипом согласившиеся войти с ними в коалицию национал-консерваторы из партии «Истинные финны» (8). Участие представителей Шведской народной партии и христианской демократки обеспечили новому правительству большинство голосов в парламенте. Часть министров — по предварительной договоренности — проработают в кабинете только половину срока, потому что их посты разделены между разными партиями.

Новый премьер-министр — 53-летний Петтери Орпо — опытный политик, ранее побывал спикером парламента и возглавлял три разных министерства в трех правительствах. Известен как прагматик, умеющий договариваться, центрист. При этом, большая часть его карьеры проходила в тени более ярких личностей, в частности нынешнего президента Саули Ниинистё. Ожидается, что бесцветный Орпо выведет финскую экономику из бедственного положения, в которое ее загнала яркая и расточительная Санна Марин.

Уже сейчас очевидно, что оснований надеяться на хоть какое-либо оживление замерзших в лёд российско-финских отношений нет: на посты глав МИД и минобороны придут сторонники более тесных отношения с США и Великобританией, связывающие с членством в НАТО новые возможности для экспорта технологий и вооружений. Украина будет главным получателем финансовой помощи, направленной развивающимся странам, а те — прежде всего, африканские — государства, что встали на сторону России, могут быть лишены финской поддержки, обещает будущий министр внешней торговли и развития.

В свою очередь, интересно, как будут складываться отношения с ЕС, когда половину министерских должностей занимают убежденные евроскептики. Кроме того, впервые за много лет в правительстве не будет «зеленых», что отражает снижение интереса к этой повестке на фоне реальных экономических трудностей.