В Минобороны России заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. По последней информации министра обороны России Сергея Шойгу, что прозвучала сегодня на Коллегии Минобороны, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск, которые не достигли своих целей и были отбиты умелыми и слаженными действиями наших воинов.

Так и за последние часы подразделения группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отразили еще четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.

«Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника у Новополь и Левадное», - уточнил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил потери ВСУ за минувшие сутки: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты «Bradley», 12 боевых бронированных машин, на Донецком при отражении десяти атак уничтожено до 220 националистов, на Купянском до 40, на Красно-Лиманском до 100, на Херсонском до 25.

Кроме 645 наемников киевского режима, наши воины истребили семь диверсионных групп врага.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в тылах ВСУ были уничтожены восемь складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады, 45-й артиллерийской бригады, группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад, а также 106-й и 122-й бригад территориальной обороны. Также силами этих соединений было нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 13 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4713 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10222 - танка и других боевых бронированных машин.

1126 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5175 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11066 - единиц специальной военной автомобильной техники.