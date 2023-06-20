Сезонная черешня, клубника, персики и абрикосы: сколько ягод можно съесть малышу без вреда для здоровья

Самое главное – не заменять ягодами и фруктами основные приемы пищи Фото: Shutterstock

Летом многие родители едва ли не насильно заставляют детей есть клубнику, черешню, абрикосы, мол, ешь витамины прям с куста, запасайся впрок. Но правильная ли это тактика?

- Самое главное – не заменять ягодами и фруктами основные приемы пищи, - считает врач педиатрического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Лусине Авакян. – Все группы продуктов должны присутствовать в рационе ребенка. И дополнительно 200 грамм ягод и фруктов можно и нужно есть малышу старше трех лет каждый день. А вот «наесть» витамины про запас нельзя. Зато можно их заготовить, например, заморозить – большинство замороженных ягод и фруктов ишь незначительно уступают в пищевой ценности свежим.

- А «передозировка» натуральных витаминов может случиться, если съесть слишком много?

- Это невозможно чисто физически: все ягоды и фрукты содержат не только витамины, но и клетчатку, пищевые волокна, которые при неумеренном употреблении провоцируют метеоризм и диарею, - поясняет врач. - Кроме того, необходимо помнить, что знакомство с любым новым продуктом (особенно с экзотическими фруктами) необходимо начинать с небольшого количества. Например, одной-двух ягод для первого раза достаточно.

Не забывайте и про псевдоаллергические реакции, вызванные усиленной выработкой гистамина, когда ребенок просто съедает слишком много чего-либо, в том числе ягод или фруктов. Истинная аллергия на них бывает крайне редко, однако у людей с аллергией на пыльцу растений могут встречаться перекрестные реакции на пищевые продукты. И тогда это станет истинной аллергией, проявление которой не будет зависеть от количества съеденного. Аллергия проявляется в течение нескольких минут, максимум — двух часов после употребления продукта.