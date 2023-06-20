Заразные клещи нападают даже в парках: как защититься от опасных болезней

Только за последнюю неделю в лабораторию подмосковного Роспотребнадзора принесли более 650 клещей, 20% из которых оказались заражены опасными болезнями. Фото: Shutterstock

Обычно москвичи привозят клещей, погуляв по подмосковным лесам или отдохнув на дачных участках, но и в столице можно подцепить вредное членистоногое (см. важно). Всего за этот год москвичи принесли в лаборатории более 10 тысяч клещей. Из них 1344 - только на прошлой неделе. 72 из принесенных клещей были инфицированы боррелиями.

Роспотребнадзор Московской области рассказывает, что за последнюю неделю в лабораторию принесли более 650 клещей, 20% из которых заражены боорелиями. И в целом «за истекший период 2023 года зарегистрировано 80 случаев болезни Лайма, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 год», - сообщает ведомство.

Конечно, далеко не каждый человек укушенный зараженным клещом заболеет:

- Клинически выраженное заболевание регистрируется примерно у 20% людей, к которым присосался инфицированный клещ, - говорит Людмила Карань, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. – В остальных случаях иммунная система способна на самых ранних стадиях размножения бактерии остановить инфекционный процесс.

Но всегда есть исключения – например, пожилые люди или дети, или взрослые после тяжелой болезни. А последствия боррелиоза могут быть весьма плачевны.

СИМПТОМЫ БОРРЕЛИОЗА

1. Эритема: покраснение больше 5 см в диаметре, появившееся в месте присасывания клеща, примерно через 7-10 дней после его нападения. Редко сопровождается зудом и болезненностью.

Внимание! При обнаружении эритемы нужно сразу обратиться за консультацией к врачу- инфекционисту: лечение, начатое на ранней стадии, эффективно и в большинстве случаев проходит без развития осложнений.

2. При безэритемной форме заболевания первыми симптомами могут быть температура, головная боль, боли в крупных суставах и даже симптомы респираторного заболевания.

«Примерно в 50% случаев развивается безэритемная форма заболевания, которая может иметь и признаки легкого респираторного заболевания, субфебрильной лихорадки. Может развиться фебрильная лихорадка с температурой тела 38-39 С, головной болью, тошнотой, миалгией и артралгией», - объясняет Людмила Карань.

Обычно москвичи привозят клещей, погуляв по подмосковным лесам или отдохнув на дачных участках. Фото: Shutterstock

Часто человек даже не связывает эти симптомы с укусом клеща. а значит, не лечит на начальной стадии болезнь Лайма. А это чревато развитием осложнений:

* Лайм-артрит, когда поражаются крупные суставы, развивается отек в области сустава, болезненность и подъем местной температуры.

* Менингиты, сопровождающиеся высокой температурой, сильной головной болью, болью в шее, тошнотой и рвотой.

* Лайм-кардит - редкое осложнение, при котором у человека при физической нагрузке появляется одышка, боль в груди, может отмечаться аритмия.

Все эти симптомы могут появиться намного позже, некоторые даже через несколько лет после укуса клеща.

Поэтому так важно осматривать себя, находясь на природе, дачном участке, проверяя, нет ли на вас клещей.

ГДЕ ИХ МОЖНО НАЙТИ

Клещи сидят на высокой траве и невысоком кустарнике. Поэтому важно не ходить на опушках, не ставить там палатки и не валяться в высокой траве, если вы выезжаете в районы, где много клещей (а много их практически везде). Старайтесь не приносить домой полевые цветы (их клещи тоже очень любят).

- Клещи не падают с деревьев, не прыгают и не летают, - объясняет Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - Нападают они снизу - из высокой травы или с низкого кустарника. Попав на человека, клещи двигаются вверх в поисках наиболее удобного места для присасывания. Обычно они присасываются там, где кожа нежная, тонкая и богатая сосудами (в подмышечной области, в паху, у детей – на шее, ближе к голове).

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ ЛАЙМА

Если от клещевого энцефалита прививка есть, то вот от боррелиоза, болезни Лайма нет. Поэтому, идя в лес, надевайте правильную одежду:

* Она должна быть максимально закрытой, светлой и однотонной (так проще заметить клеща).

* Брюки – с плотными манжетами (или заправьте в носки).

* Обязателен головной убор (или капюшон).

* И, разумеется, обработать одежду акарицидными средствами от клещей. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию на упаковке средства!

Отправившись в лес, надевайте правильную одежду, в идеале - обработанную от клещей. Фото: Shutterstock

НЕ МАЖЬТЕ КЛЕЩА КЕРОСИНОМ

Распространенное мнение, что клеща нужно залить маслом или керосином – ошибочно и даже опасно. Членистоногому нужен воздух. Начав задыхаться от едкой жидкости, он в панике выпрыснет в рану много слюны, а именно она инфицирована.

Поэтому, если заметили присосавшееся членистоногое, нужно быстро, но аккуратно вынуть его из ранки: чем дольше клещ сосет кровь, тем выше шанс занесения инфекции. Поможет простая нитка, из которой нужно сделать петлю и аккуратно вытянуть клеща.

Потом ранку необходимо промыть водой с мылом (так можно смыть инфицированную слюну) или хорошо обработать большим количеством антисептика.

В КАКИЕ ЛАБОРАТОРИИ МОЖНО СДАТЬ КЛЕЩА

Если вам важно знать, не заражен ли укусивший вас клещ боррелиями или того хуже – вирусом клещевого энцефалита (обычно таких привозят из других областей), то можно сдать его в лаборатории Москвы:

1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Графский пер., 4 корп.2, 3, 4). С 9:00 до 15:30 ежедневно (перерыв на обед с 13:00 до 13:30). Телефон: 8(495)687-40-47.

За двое суток в лаборатории определят наличие или отсутствие клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Срок исследования – до двух суток. Результаты можно получить на руки или по электронной почте подробности на сайте.

2. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (ул. Новогиреевская, дом 3а). С понедельника по пятницу с 06:30 до 20:00, в субботу с 06:30 до 19:00, в воскресенье с 06:30 до 17:00. А также в любом офисе Центра молекулярной диагностики (СМD) (адреса и подробности на сайте).

3. ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (Варшавское ш., 19А, 1 этаж, каб. 107С понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон: (495) 954-95-22 доб. 251, 205, 201.

ВАЖНО

В каких парках Москвы встречаются клещи

На территории Салтыковского, Измайловского, Черкизовского, Кусковского и лесопарков Лосиный остров, Серебряный бор, лесопарковых зон в Зеленограде и ТиНАО. Так что, если идете в парки, обязательно обрабатывайте одежду акарицидами. И старайтесь не залезать глубоко в траву и кусты.

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