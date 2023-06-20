Первый российский военный получил миллион рублей за подбитый в бою танк «Leopard»

«Я за не миллионом туда ходил, не за наградой. Я патриот, я люблю свою страну», - подчеркнул рядовой Кравцов, который лишился в том бою правой руки. Фото: Министерство обороны РФ

В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского прошла необычная торжественная церемония. Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard» вручили денежную премию в размере одного миллиона рублей.

О том как это случилось рассказал сам Кравцов: «Мы продвигались вперед под ударами артиллерии, по нам также работал танк. Так как я помощник гранатометчика, я взял гранатомет и стал обходить вражескую позицию с фланга, чтобы выявить технику, что работала по нам. Выстрелил, пошел дым. Уже у госпитале узнал, что это был немецкий «Leopard»».

«Я за не миллионом туда ходил, не за наградой. Я патриот, я люблю свою страну», - подчеркнул рядовой Кравцов, который лишился в том бою правой руки.

От имени фонда сертификат на выплату денежных средств Андрею Кравцову передал сенатор Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех тех, кто вышел с инициативой создать из личных средств, освобожденных от налогов, фонд в целях дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства. Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», - отметил Александр Карелин.

Сертификат Андрею Кравцову передал сенатор Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Фото: Министерство обороны РФ

Карелин отметил, что выплата является дополнительной к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника. Все выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. Доступ к ним имеют только военнослужащие и члены семьи, которых они указывают.

В Минобороны России отметили, что с начала проведения специальной военной операции более 10 000 военнослужащих получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

«В 2022 году за личное уничтожение 11586-ти единиц вражеской военной техники соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. А в период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих», - сообщили в Минобороны России.

За захват пусковой установки HIMARS можно получить доплату в 1 миллион рублей, за уничтожение самолета, пусковой установки HIMARS, «Точка-У» — 300 000 рублей, вертолета — 200 000 рублей, танка — 100 000 рублей, любой другой боевой бронированной машины, самоходки, зенитки, тактической ракеты, систем залпового огня — 50 000 рублей.

Деньги выплачиваются на всех бойцов, что участвовали в ликвидации цели. Чем меньше участников, тем больше доля. В военном ведомстве отметили, что никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

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Сегодня исполняется 55-лет со дня образования Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского. Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных Сил центр награжден государственной наградой – орденом