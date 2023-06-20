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Политика20 июня 2023 13:53

Первый российский военный получил миллион рублей за подбитый в бою танк «Leopard»

За время СВО 10 257 военнослужащих получили официальные премии за 16001 подбитую боевую машину врага
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
«Я за не миллионом туда ходил, не за наградой. Я патриот, я люблю свою страну», - подчеркнул рядовой Кравцов, который лишился в том бою правой руки.

«Я за не миллионом туда ходил, не за наградой. Я патриот, я люблю свою страну», - подчеркнул рядовой Кравцов, который лишился в том бою правой руки.

Фото: Министерство обороны РФ

В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского прошла необычная торжественная церемония. Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard» вручили денежную премию в размере одного миллиона рублей.

О том как это случилось рассказал сам Кравцов: «Мы продвигались вперед под ударами артиллерии, по нам также работал танк. Так как я помощник гранатометчика, я взял гранатомет и стал обходить вражескую позицию с фланга, чтобы выявить технику, что работала по нам. Выстрелил, пошел дым. Уже у госпитале узнал, что это был немецкий «Leopard»».

«Я за не миллионом туда ходил, не за наградой. Я патриот, я люблю свою страну», - подчеркнул рядовой Кравцов, который лишился в том бою правой руки.

От имени фонда сертификат на выплату денежных средств Андрею Кравцову передал сенатор Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех тех, кто вышел с инициативой создать из личных средств, освобожденных от налогов, фонд в целях дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства. Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», - отметил Александр Карелин.

Сертификат Андрею Кравцову передал сенатор Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Сертификат Андрею Кравцову передал сенатор Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Фото: Министерство обороны РФ

Карелин отметил, что выплата является дополнительной к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника. Все выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. Доступ к ним имеют только военнослужащие и члены семьи, которых они указывают.

В Минобороны России отметили, что с начала проведения специальной военной операции более 10 000 военнослужащих получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

«В 2022 году за личное уничтожение 11586-ти единиц вражеской военной техники соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. А в период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих», - сообщили в Минобороны России.

За захват пусковой установки HIMARS можно получить доплату в 1 миллион рублей, за уничтожение самолета, пусковой установки HIMARS, «Точка-У» — 300 000 рублей, вертолета — 200 000 рублей, танка — 100 000 рублей, любой другой боевой бронированной машины, самоходки, зенитки, тактической ракеты, систем залпового огня — 50 000 рублей.

Деньги выплачиваются на всех бойцов, что участвовали в ликвидации цели. Чем меньше участников, тем больше доля. В военном ведомстве отметили, что никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня исполняется 55-лет со дня образования Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского. Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных Сил центр награжден государственной наградой – орденом