Владимир Путин и Сергей Собянин запустили новый маршрут речных трамвайчиков в Москве

Первый маршрут идет по реке от Киевского вокзала до квартала «Сердце столицы» в районе Хорошёво-Мнёвники. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столичный мэр Сергей Собянин на церемонии запуска нового речного маршрута рассказал, что он из себя будет представлять.

- Мы возрождаем регулярные речные маршруты, которые остановили 32 года назад. Полностью электрические суда будут возить пассажиров, — сообщил градоначальник.

Первый маршрут идет по реке от Киевского вокзала до квартала «Сердце столицы» в районе Хорошёво-Мнёвники. По плану, речные трамвайчики будут ходить каждые 4-10 минут. А время в дороге от конечной до конечной не превысит 20 минут. При этом, как посчитали в Дептрансе, пассажиры смогут сэкономить до 45 минут, в сравнении с наземным транспортом.

- Еще три маршрута появится в ближайшие годы. Полностью восстановлена инфраструктура для туристического флота. Восстановлено московское речное Золотое кольцо, - добавил Собянин.

Это еще старый советский большой туристический маршрут, идущий по Волге и Оке. Чтобы его возродить, город отремонтировал оба речных вокзала: Северный и Южный. Сергей Семенович отметил, что сделать это было не просто – первый пришел в аварийное состояние, второй превратился в вещевой рынок. Понадобилось вмешательство президента, чтобы Южный речной вокзал вернуть в собственность города.

- Нигде в мире нет такого маршрута, который бы начинался в городе, десять дней шел по реке и заканчивался в том же городе, - отметил мэр.

Глава Москвы добавил, что в городе планируется строительство новой верфи. Там как раз займутся производством новых трамвайчиков.

- Сегодняшний трамвайчик – лучший в мире. Нигде в мире такого регулярного речного транспорта не существует, - заверил Сергей Семенович.

Производители судов сообщили, что все, кроме батарей, делается в России. Но и аккумуляторы в будущем планируется заменить на наши.

- В добрый час. В добрый путь. Вперед! – сказал Путин, запуская маршрут электрических речных трамвайчиков.

Суда в ответ по команде басовито загудели.

- Гудит, как настоящий, - пошутил Собянин.

- Настоящий, конечно, - согласился президент.

Еще Сергей Семенович перечислил изменения городских набережных:

* 65 километров набережных благоустроены, еще примерно столько же в планах.

* Акваторию очистили от дебаркадеров.

- Удивительные сооружения. Обращался к вам за помощью – сдвинуть оказалось не так просто. Но очистили от мастодонтов, - отметил мэр.

* Около парка «Остров мечты» открылся пляжный клуб с бассейнами под открытым небом и песком для загорания.

ПРЕЗИДЕНТ ПОХВАЛИЛ ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

На Северном речном вокзале, там же, откуда Путин открывал речной маршрут, прошло президентское совещание по развитию водного транспорта.

- В Москве сформирован единый комплекс – все виды транспорта увязаны и дополняют друг друга, - похвалил глава страны.

Он добавил, что новые электрические речные трамвайчики «приятно сделаны», пассажиры «получат удовольствие от видовых окон».

Российский лидер напомнил, что раньше не было ни причалов с зарядками судов, ни самих зарядок. Cделать их - как обмолвился президент - было даже сложнее, чем сами трамвайчики.

Ну а потом глава страны перешел на уровень всей страны. Он заявил, что водные пути стратегически важны для транспортного потенциала. Но властям, есть над чем работать:

* На реках есть «узкие» места, которые тормозят судоходство. На больших реках нужно гарантировать глубину для движения судов.

* Водное сообщение надо развивать не только внутри городов, но и между населенными пунктами.

* Многие проекты сложные и дорогие, поэтому без частно-государственного партнерства не обойтись.

* В перспективном плане строительства судов аж тысяча новых кораблей. Среди них и есть новые речные трамвайчики.