Геннадий Онищенко призвал пристально проверять качество тихих вин из Грузии

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В нынешнем году Грузия вышла на первое место по импорту тихих вин в Российскую Федерацию, опередив даже такого крупного поставщика этого напитка, как Италия. Хорошо это или плохо? Какие «подводные камни» могут обнаружиться в этом бурном хмельном потоке? Об этом рассуждает академик Геннадий Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, вы тот самый Онищенко, который в 2006 году, когда был Главным государственным санитарным врачом , спас Россию от грузинского вина?

- Действительно, пришлось драконовскими методами запретить полный импорт алкогольных напитков из Грузии. Потому что то, что тогда привозили в Россию из этой страны, не было вином. Это были дешевые суррогаты, которые к божественному произведению Диониса никакого отношения не имели.

Кстати, этим запретом мы спасли не только российского потребителя, но и действительно истинное грузинское виноделие.

Грузинское виноделие – это уникальное, самобытное явление. В этой части Кавказа оно было задолго до появления там грузинского государства, потому что там действительно уникальные природные возможности для выращивания винограда разных сортов.

- И как же тот запрет на импорт мог положительно повлиять на грузинских производителей? Ведь они тогда потеряли свой основной рынок сбыта.

- Те настоящие виноделы, которые производили нормальный продукт, болели за свое дело, на самом деле терпели убытки на фоне дешевых подделок. Так что они даже благодарны были, что суррогаты, которые так называемые «предприниматели» выносили на наш рынок, убрали из конкурентного поля.

И сегодня грузинская нация сделала многое, чтобы восстановить репутацию своих вин.

- И чтобы опередить в экспорте в Россию даже такого популярного поставщика любимого напитка, как Италия

- Вообще-то с этой новостью надо очень внимательно разбираться.

Всего Грузия, исходя из тех возможностей, которые у нее есть, из количества земель, пригодных для виноградарства, в самые лучшие годы может произвести 7-7,5 миллионов декалитров вина. Больше она не может делать.

- То есть рывок грузинских производителей вас чем-то смущает?

- Смущает. Потому что велик соблазн соскользнуть на очень сомнительную тропу снова начать поставлять в Россию фальсификаты. Еще не ушло в небытие то поколение псевдопредпринимателей, которое этим и занималось, не думая ни о чем, не думая о престиже нации, государства. Тем более, что у нас, к сожалению, нет многовековой культуры потребления вин.

Если в Грузии действительно извлекли уроки из прошлой ситуации и переживают за честь грузинской марки, то в принципе тенденция расширения ассортимента вин на нашем рынке заслуживает одобрения. А если это не так, то может получиться очередной тур измывательства над российским потребителем.

Посему, в принципе отмечая тенденцию как положительную, нужно контролирующим органам пристально заниматься проверкой качества поставляемой продукции. Чего я, к сожалению, не вижу сегодня.