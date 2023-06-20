Врачи разрушили четыре популярных мифа о МРТ, КТ и других процедурах

Здоровье человека – хрупкая система. То тут кольнёт, то там заноет, а самое главное – не всегда ясна причина этих явлений. Накрутив себя различными болезнями из интернета, мы наконец-то доходим до кабинета врача. Специалист проводит осмотр, собирает анамнез, хмурит брови и начинает пояснять: «В колене хрустит из-за старой травмы, желудок подвывает ввиду неправильной диеты. Вы здоровы, надо только больше двигаться и наладить режим питания». Как, и всё? А как же те страшные болячки, которыми мы успели напугать себя?

Посчитав мудрого доктора не до конца правым, мы продолжаем поиски потерянных заболеваний. Не может же быть всё настолько просто – прогулки и здоровая еда! Если снаружи тела уже всё осмотрено, нужно заглянуть в организм изнутри. Именно так зачастую наш взгляд падает на КТ и МРТ. Напомним, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография – это высокотехнологичные диагностические методы исследования внутренних органов и тканей. КТ позволяет получить более тонкие срезы, чем при МРТ (менее 1 мм).

Однако нужно помнить, что первый метод не заменяет второй. Они оба решают свои диагностические задачи и часто являются дополнением друг друга. А ведь это то, что мы искали! И почему врач сразу не назначил нам такое современное обследование, хотя бы одно? Да и в списке при диспансеризации их нет…

«Комсомолка» обратилась с этими вопросами к врачам и узнала, есть ли смысл делать МРТ и КТ «на всякий случай», а также какие обследования рекомендуют проходить после 40 лет.