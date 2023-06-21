В российских школах появятся учителя без высшего образования: новая инициатива вызвала споры

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Речь идет о том, чтобы в 5 - 9-м классах разрешить преподавать выпускникам педагогических колледжей и техникумов.

- Сейчас в системе среднего профобразования готовят только педагогов для садиков и начальной школы, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы разрабатываем проект федерального государственного образовательного стандарта по подготовке учителей-предметников для основной школы.

Пока это только идея, и в Минпросе обещают организовать серьезное обсуждение нового стандарта с профессиональным сообществом. Однако в этом самом сообществе к инициативе отношение неоднозначное.

Дескать, кадров в школах сейчас действительно катастрофически не хватает. Однако снижать уровень подготовки учителей категорически нельзя. Если речь идет об уроках физкультуры, ИЗО, трудовом обучении, вопросов нет: музыкальные и художественные училища справятся, не уронят планку. А преподавать физику, химию, биологию, математику, русский - тут нужна вузовская подготовка.

Им возражают: во многих региональных педвузах конкурс не такой уж большой. Его проходят даже абитуриенты с весьма посредственными результатами ЕГЭ. Кое-как отучившись, с тройки на тройку, они идут преподавать в школу. Чем такие спецы с вышкой лучше выпускников колледжей, которые традиционно отличаются хорошими профессиональными навыками?

Ну и к вопросу о нехватке кадров: в московские школы, даже в начальные классы, со средним специальным образованием практически нереально устроиться; даже на практику студентов колледжей не берут, жалуются в педагогических чатах.