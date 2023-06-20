Герой спецоперации «Z» майор Кулиев одним снарядом уничтожил минометную батарею

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ВЫВЕЛ ПОДЧИНЕННЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший лейтенант Михаил Авдонин

«Заместитель командира батальона старший лейтенант Михаил Авдонин вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по организации обороны на одном из тактических направлений. В ходе инженерного оборудования оборонительных позиций взвод старшего лейтенанта Авдонина подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Михаил в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и отвагу, лично вывел подчиненных в укрытие, тем самым обеспечив сохранность их жизней, а сам вместе со своими заместителями продолжил оборудовать фортификационные сооружения. После окончания минометного обстрела, выдвинувшись на возвышенность, Михаил лично давал координаты для ведения и корректировки огня по минометному расчету националистов. В результате переданных Михаилом Авдониным данных минометный расчет противника был уничтожен».

ПОД ОГНЕМ ПОЧИНИЛ САМОХОДКИ

Ефрейтор Павел Шакуло

«Командир отделения технического взвода ефрейтор Павел Шакуло в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по проведению ремонтных работ вооружения и техники, поврежденной в ходе боевых действий. В ходе контрбатарейной борьбы противник повредил несколько артиллерийских установок. В составе выездной ремонтной группы ефрейтор Шакуло выдвинулся в район позиций артиллерии российских войск. В процессе проведения ремонтных работ артиллерийская позиция попала под огневое воздействие противника, в результате которого Павел получил контузию. Несмотря на это, ефрейтор Павел Шакуло продолжил выполнение поставленной ему задачи. Он лично произвел успешный ремонт четырех самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С». Благодаря храбрости и самоотверженности военнослужащего была обеспечена непрерывная работа артиллерийского подразделения, выполняющего боевые задачи в составе группировки».

УНИЧТОЖИЛ МИНОМЕТНУЮ БАТАРЕЮ

Майор Тимур Кулиев

«Подразделение майора Тимура Кулиева неоднократно выполняло боевые задачи по нанесению огневого поражения скоплениям живой силы и техники противника, а также местам хранения вражеской техники и боеприпасов. В ходе ведения разведки было обнаружено скопление вооружения и военной техники противника, готовящихся к выдвижению по направлению оборонительных позиций российских войск. Майор Кулиев незамедлительно передал координаты выявленного противника расчету орудия для нанесения огневого поражения. Благодаря своевременной передаче координат на огневую позицию было нанесено эффективное огневое поражение силам противника. Противник был рассеян. Продолжив выявление позиций боевиков, майор Кулиев обнаружил скопление личного состава противника в одном из заброшенных зданий, по которому также впоследствии было нанесено огневое поражение. В результате попадания артиллерийского снаряда противник потерял 9 минометов и большое количество живой силы. Также было уничтожено 2 ангара с вооружением и техникой. Благодаря грамотным действиям майора Тимура Кулиева, а также четкому руководству подчиненным личным составом противник понес тяжелые потери в живой силе и технике».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему США выгодна заморозка конфликта на Украине (подробнее)