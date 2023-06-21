Подводные камни самозанятости: кому есть смысл оформить и какие преимущества дает

Репетиторы выходят из сумрака! Когда появилось понятие самозанятого, многие россияне ушли из тени и стали платить налоги. И сам спишь спокойнее, и бюджет не страдает! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С репетитором по английскому отношения у нас сложились исключительно деловые. С моей дочерью Екатерина занимается по предоплате. Я ей деньги за месяц вперед, она присылает чек. Зарегистрировалась еще год назад как самозанятая. Говорит, что ей сразу стало спокойнее жить.

Катя уже много лет преподает в частном порядке. Раньше давала уроки на дому, но после того, как пандемия перевела всех в онлайн, наладила работу через видеоконференции. Заказчики перечисляли ей деньги на карту. И всякий раз она переживала: а вдруг налоговая посчитает ее доходы (не такие уж и большие), проходящие мимо кассы. Получила статус самозанятой, беспокойство исчезло. Теперь все прозрачно - и для нее, и для налоговой. Кстати, таких, как она, в России появилось уже 6,5 млн человек. И это с 2019 года, когда в стране ввели понятие самозанятости (см. «Справку «КП»). Сейчас обо всем расскажем подробнее.

КОМУ ПОДХОДИТ...

Список профессий для самозанятости обширен: репетиторы, няни, перевозчики, косметологи, мастера по маникюру-педикюру, дизайнеры, IT-специалисты, портные, свободные от штата журналисты, ведущие праздников, бухгалтеры и т. д. Самозанятым можно стать при сдаче квартиры или дома в аренду, а также при продаже продукции собственного производства (например, тортов домашнего приготовления).

Если человек живет за границей, у него тоже есть право оформить такой статус - при наличии гражданства РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана или Киргизии для работы только с российскими заказчиками.

Пенсионеры тоже могут оформить статус самозанятых. При этом они не будут считаться работающими, поэтому их пенсии продолжат индексироваться.

...И НЕ ПОДХОДИТ

Ретейлерам (то есть розничным торговцам). По закону самозанятый может продавать только то, что сделал сам.

Добытчикам и продавцам полезных ископаемых. Для этого нужна лицензия и регистрация как ИП или ООО.

Есть ограничения по оформлению этого статуса для адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих и оценщиков, потому что по закону со своих заработков они должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 13%. Но это касается только их работы по специальности. Если нотариус делает тортики на продажу, то может заниматься этим как самозанятый и платить налог в 4 - 6% (об этом ниже).

Чиновники и военные могут оформить самозанятость, но только для сдачи своего жилья.

Кроме того, нельзя заключать договоры об оказании услуг с самозанятыми, которые находятся в штате компании-заказчика или расторгли с ней трудовые отношения менее чем 2 года назад. С таких доходов необходимо платить НДФЛ в 13%.

Список профессий для самозанятости обширен. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК ОФОРМИТЬ?

Самозанятым можно стать через сайт «Госуслуги», Федеральную налоговую службу (ФНС) или сайты некоторых банков - например, Сбербанка (в приложении подключите сервис «Свое дело»), «Тинькофф» (подача заявления через закладку «Управление профилем» - «Оформить самозанятость»), а также ВТБ, Альфа-Банка, МТС-банка и еще нескольких. Кроме того, есть приложение «Мой налог» - работает с мобильного, но есть и веб-версия npd.nalog.ru. Оно само может вести учет доходов, рассчитывать размер сбора и т. д.

Чтобы стать самозанятым, в личном кабинете налогоплательщика нужно заполнить соответствующее заявление, зарегистрироваться и дать согласие на обработку персональных данных.

КАКИЕ НАЛОГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ?

Налог на профессиональный доход самозанятых таков:

- 4% за поступления от физлиц;

- 6% за поступления от ИП и юридических лиц.

А дальше самое интересное. Самозанятый сам решает, с каких поступлений нужно платить налог. Для этого он через приложение или сайт формирует чек от тех поступлений, которые получил за услуги или товары как самозанятого. Для налоговой чеков достаточно, по ним она обсчитывает налог.

Чеки - это, по сути, и есть ваша самостоятельная декларация. А если дохода нет, налоги не платятся.

Кроме того, самозанятые самостоятельно не платят налоги с:

- зарплат;

- поступлений за заказы от бывшего работодателя, если вы уволились менее двух лет назад;

- дохода от ценных бумаг;

- денег от продажи квартиры, автомобиля или личных вещей - например, телефона или тумбочки;

- доходов в натуральной форме - когда за работу рассчитываются продукцией;

- доходов от завещания, дарственной или авторского договора и т. д.

Наша памятка Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕКЛАРИРОВАТЬ?

- Хитрить с налогами не получится, так как налоговая следит за соответствием ваших поступлений и расходов. Даже если счета в разных банках, - отвечает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - И если расходы будут значительно превышать заявленный доход, то - «откуда деньги, Зин?». И человека неминуемо ждет штраф на ту сумму расходов, которая не соответствует доходам. Хотите спорить - идите в суд. Там доказывайте свою правоту, приводите свидетелей, дарителей и т. д. Но знайте, если суд выявит уход от налогов, вас ждет уголовная статья (до года тюрьмы, а если сумма неуплаты превышает 13,5 млн рублей за три года, то до трех лет. - Ред.).

Наказание ждет и тех, кто, не получив статуса самозанятого, получает доходы за свою деятельность. Рано или поздно налоговая обратит на хитреца внимание и выпишет штраф - 20% от суммы доходов (при повторном нарушении - 100%) и пени за каждый день просрочки.

ПРОСТОЙ РАСЧЕТ

Вернемся к нашему репетитору. У Екатерины 10 постоянных учеников. Они занимаются индивидуально в среднем по 6 часов в неделю. Час занятий - 1000 рублей. Доход за месяц - 60 тысяч рублей.

Плюс Екатерина оказывает услуги группового обучения английскому одной компании (ООО). Ей за это платят в месяц еще 50 тысяч рублей.

Предположим, что работает она 11 месяцев в году - самозанятым тоже нужен отпуск.

Общий доход в год до уплаты налогов и взносов составит 1 млн 210 тысяч рублей. Среднемесячный доход до уплаты налогов и взносов - 100 833 рубля.

Налог с дохода от физических лиц - 4%: 2400 рублей в месяц, или 26 400 за 11 месяцев работы.

Налог с дохода от юрлица - 6%: 3000 рублей в месяц, или 33 000 за 11 месяцев работы.

Добровольный взнос в ПФР для самозанятых граждан - 42 879 рублей в год (это минимальная сумма за 2023 год).

В итоге после уплаты налогов заработок Екатерины составит:

если не платить добровольный взнос: 1 150 600 рублей в год, или 95 883 рубля в месяц;

если платить добровольный взнос: 1 107 721 рубль в год, или 92 310 рублей в месяц.

СПРАВКА «КП»

Простыми словами, самозанятый - это тот человек, который работает на себя и платит налог на профессиональный доход (НПД). При этом он может состоять в штате какой-либо организации или трудиться по договору.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

- Можно ли одновременно работать по трудовому договору и быть самозанятым?

Можно. При этом ваш работодатель будет удерживать НДФЛ с заработной платы, а с подработок в качестве самозанятого налог на профессиональный доход нужно платить самому.

- Разрешено ли быть индивидуальному предпринимателю (ИП) еще и самозанятым?

Да. Но есть ограничения: самозанятому нельзя заниматься перепродажей и нанимать сотрудников. А если доход в течение года превысит 2,4 млн рублей, то до конца года оплата налогов будет как от ИП.

- Платит ли самозанятый страховые взносы?

Напомним, что уплата страховых взносов - обязанность работодателей. Это взносы в бюджет на пенсионное, социальное и медицинское страхование с вознаграждения, которое выплачивают своим работникам.

Самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов. Что касается пенсионных отчислений, тут дело добровольное. Хотите в будущем получать пенсию, перечисляйте взносы в ПФР. Минимальный добровольный взнос в Социальный фонд России (бывший Пенсионный фонд) для самозанятых граждан, которые хотят получать страховую пенсию в будущем, в 2023 году составляет 42 878 рублей 88 копеек. Платить можно и меньше, но тогда стаж засчитают не за полный год, а за то количество месяцев, которое будет пропорционально взносу. Но можно заплатить и больше - тогда вы получите больший индивидуальный пенсионный коэффициент и сможете в будущем претендовать на бОльшую пенсию. Информацию о суммах можно узнать в приложении «Мой налог». Заявление можно подать через «Госуслуги» или отделение Социального фонда России.

- Есть ли налоговые вычеты?

Самозанятый не имеет права на обычные налоговые вычеты, которые могут оформить работающие граждане: за образование, медицинские услуги, покупку жилья и т. д., потому что он не платит НДФЛ. Но есть небольшой единовременный бонус, который дается при регистрации самозанятого, - 10 тысяч рублей. Эти деньги нельзя снять и потратить. Они используются только для понижения ставки налога: 3% вместо 4% - с доходов от физлиц, 4% вместо 6% - с доходов от юрлиц. Пока не потратите таким образом всю сумму, ставка налога будет пониженной.