Минобороны России строит в Пскове новый военный госпиталь

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут новый военный госпиталь в Пскове. Строительную площадку посетили сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Замглавы российского военного ведомства доложили о планируемых проектных решениях и сроках предстоящего строительства: «Новое лечебное учреждение будет оснащено самым современным оборудованием и медицинской техникой, позволит обеспечить военнослужащих, членов их семей и жителей города высокотехнологичной медицинской помощью».

Также Тимур Иванов и Михаил Ведерников приняли участие в открытии построенного по поручению Правительства РФ военными строителями нового учебно-лабораторного корпуса института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета. Это уже третий объект, построенный для нужд региона силами Минобороны России.

Напомним, в 2020 году для оказания помощи жителям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией военные строители в кратчайшие сроки возвели современные многофункциональные медицинские центры в Пскове с детской поликлиникой, и медцентром в Великих Луках Псковской области.

Тимур Иванов и Михаил Ведерников вручили государственные и ведомственные награды военным медикам различных лечебных учреждений города и области.

«От лица Министра обороны, от всех людей нашей большой страны хочу поблагодарить Вас за ваш ответственный труд, за вашу помощь и невероятное чувство, долга. Мы видим и очень ценим то, что вы делаете каждый день!», - сказал Тимур Иванов