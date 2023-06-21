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ВСУ бьются о Времевский выступ как рыба об лед

Группировка войск «Восток» на Времевском выступе и Ореховском направлении отразила четыре атаки мотопехоты ВСУ, усиленной танками. Общие потери противника Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки таковы: до 260 националистов, 9 танков, БМП Bradley, 12 бронемашин, три автомобиля, по две гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и американская артсистема М777. «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 220 боевиков, три бронемашины, семь автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и американскую артсистему М777 производства США. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала три украинские ДРГ, полтора взвода, две бронемашины, два автомобиля, американскую артсистему М777 и РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила три ДРГ, более роты ВСУ, три бронемашины, два пикапа, РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и САУ «Акация». На Херсонском направлении потери противника таковы: до 25 бойцов, пять автомобилей, артсистема М777 производства США и гаубица Д-30. За сутки разбиты 8 складов с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в харьковской Двуречной, 45-й артбригады ВСУ в Северске в ДНР, группировки войск «Запорожье», 128-й горно-штурмовой и 65-й мехбригад ВСУ в Запорожье, Разумовке, Степовом и Новоданиловке Запорожской области, а также склады 106-й и 122-й бригад теробороны в Очакове Николаевской области и в Тягинке Херсонской области. Наши ПВО за сутки перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS и 13 украинских БПЛА.

Поляки жаждут чуда — побороть коррупцию в союзе с Киевом

Руководители польского Центрального антикоррупционного бюро и Национального антикоррупционного бюро незалежной договорились вместе противодействовать коррупции, когда начнется восстановления украинской инфраструктуры после войны. Польско-украинское соглашение предполагает «распространение просветительской деятельности» и «информирование населения о негативных финансово-экономических последствиях существования коррупции». После чего они с хоругвями пойдут по воде через Днепр, взявшись за чистые от взяток руки куда-то на беспорочные острова, где восстановят штаб-квартиру ГУР.

Запорожский казак закидал военкома камнями и сбежал

RT сообщает, что житель Запорожья смог сбежать от офицера военкомата, забросав его камнями. На кадрах видеосъемки видно, что сотрудник военкомата, раздающий повестки, подходит сзади к военнообязанному— но того криком предупредили окружающие, и запорожец, развернувшись, швырнул камень в голову военкому. Потом что-то кричит, бросает еще раз и убегает. Зрители за кадром аплодируют и ржут как кони. Над кем смеетесь?

Шойгу пригрозил Киеву за намерения ударить ракетами по Крыму

Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны сообщил, что руководство ВСУ готовит удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Их применение вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт. И это не 333-е «китайское предупреждение».

ООН бессильно в ситуации с зерновой сделкой

Сергей Вершинин, замглавы российского МИД, полагает, что в руководстве ООН признали свое бессилие в вопросе воздействия на Запад для выполнения условий РФ по зерновой сделке. Вершинин заявил: «Три вопроса очень важны: восстановление поставок аммиака, запчастей для сельхозтехники и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Но в ходе последних консультаций ооновцы признали, что не могут ничего сделать. Они сказали, что и перспектив таких нет». По мнению дипломата, дело идет к тому, что 18 июля станет «временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются». Эта курочка по зернышку не клюет.

В Венгрии возмутились заявлениями о удержании украинских военнопленных

Петер Сийярто, глава венгерского МИД, назвал «ложными» обвинения украинского коллеги Дмитрия Кулебы из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения. По данным венгерского министра, пленных освободили в результате взаимодействия РПЦ и Мальтийской благотворительной службы — без какого-либо участия венгерского правительства. Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Старно призвал Будапешт объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных — без ведома Киева, - и недопуск к ним украинских дипломатов. А что тут объяснять — тикают через Карпаты куда подальше.

Мельник так всех достал, что его сослали в Бразилию

Шестой президент Украины назначил послов в трех далеких от Киева странах. Среди отправленных куда подальше оказался чемпион Европы по хамству, теперь уже бывший замглавы МИД Андрей Мельник. Экс-посол в ФРГ и экс-замминистра стал главой диппредставительства незалежной в Бразилии. Послом Украины в Перу и Колумбии стал Юрий Полюхович. А посольство в Нью-Дели возглавит Александр Полищук. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что эти назначения связаны с тем, что Киев желает «выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия». Готовясь к этому сражению, Мельник подбирает хлесткие эпитеты к гнилому банану и перезревшей фасоли, которыми он окрестит бразильских руководителей?

На иконах в незалежной появились «святые» Бандера и Шухевич

Андрей Ткачев, православный публицист и протоиерей, назвал безумием «освящение» на Украине «иконы» с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Так он отреагировал на известие о том, что что глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) «освятил» новую «икону» Богородицы «С оружием в руках и с Богом в сердце». Там изображены «защитники Украины разных времен». Среди этих «защитников» - лики Степана Бандеры, Романа Шухевича и Евгения Коновальца - националистов, ненавидевших и убивавших русских, поляков и евреев. Какие «священники», такие и «святые».

У украинцев кончаются жгуты для раненных

Волонтер Ирина Гук сообщила украинскому изданию «Страна», что в последние недели на фоне попыток наступления ВСУ на юго-востоке отмечается обострение дефицита жгутов для остановки кровотечений. Особенно острая их нехватка отмечена в Запорожской области, где украинские формирования, как признают волонтеры, имеют огромное число раненных именно за последние три недели. Сейчас волонтеры ищут жгуты по всей незалеженой и размещают объявления о покупке их в промышленных масштабах. Но жгутом позор не пережмешь.

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