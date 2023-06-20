Вера Алентова поразила внешним видом на свадьбе

Вера Алентова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина женился на актрисе Марии Кукушкиной. Молодые люди вместе с 2019 года. Этой весной Андрей Гордин сделал девушке предложение. Скромная и тихая свадьба прошла в Москве. Главной гостьей на торжестве стала бабушка жениха Вера Алентова.

"Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке", - ранним утром написал 26-летний сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина в блоге. Молодые люди зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов Москвы.

Известно, что семья Андрея Гордина прекрасно отнеслась к его выбору. Мария Кукушкина поладила и со свекровью, и с младшей сестрой избранника Таисией.

Позже Меньшова показала первые фото со свадьбы. На церемонии присутствовала и бабушка жениха Вера Алентова. 81-летняя актриса выглядела великолепно. Вдова Владимира Меньшова пришла в элегантном платье в горошек, шляпке и в туфлях на небольшом каблуке.

"Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем - это факт. И у нее сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь - свекровь. Так-то!" - поделилась радостью Юлия.