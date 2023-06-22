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Звезды22 июня 2023 0:00

Скрываются от камер, ходят с охраной и ворочают миллиардами: Как живут богатейшие наследники России

«Комсомолка» выяснила, чем занимаются дети самых состоятельных бизнесменов нашей страны
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф всегда привлекал внимание своими дорогими машинами.

Сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф всегда привлекал внимание своими дорогими машинами.

Фото: СОЦСЕТИ

Дорогие иномарки, роскошные яхты и многомиллионное состояние - о таком наследстве мечтает едва ли не каждый. Но счастливый билет при рождении выпадает лишь единицам. Пока одним от предков достаются бабушкин ковер и фарфоровый сервиз, другим - миллиарды долларов. Если точнее, то 20,5 млрд долларов. Именно на эту сумму может рассчитывать в будущем богатейший наследник России по версии Forbes - 33-летний Юсуф Алекперов, сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова.

Следом за ним в рейтинге идут 11-летняя Тара Мельниченко и ее 6-летний брат Адриан. Каждому из детей основателя компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко в наследство достанется по 12,6 млрд долларов. «Комсомолка» узнала, как живут богатейшие наследники страны.

От армии не косил

Похоже, только в фильмах представители золотой молодежи кичатся своим состоянием на каждом углу. Элитные клубы, вечеринки, украшения с бриллиантами - в кино. Закрытые профили в соцсетях, минимум друзей и обособленность от общества - в реальной жизни. Когда ты самое дорогое, что есть в жизни у человека с миллиардами на счету, оберегают тебя соответствующе. Так, уже упомянутый Юсуф Алекперов даже в университет приезжал с охраной.

- Он учился на факультете разработки месторождений, - вспоминают в разговоре с «КП» выпускники РГУ нефти и газа имени Губкина, который окончил и Юсуф Алекперов. - В универ ездил, не прогуливал: машина его постоянно во дворе вуза была. В университете все время ходил с двумя охранниками.

Среди других студентов богатейший наследник страны особо не выделялся. Все знали, чей он сын, но бежать знакомиться не решались.

- Юсуф был молчаливый, особо ни с кем не контактировал, - рассказывают выпускники. - Но я помню, что он на военных сборах был с нами. Военную кафедру окончил, а не просто купил билет. Это уже показательно.

Учиться на нефтяника Алекперов-младший пошел по стопам отца. Казалось бы, мягкое кресло в офисе «ЛУКОЙЛа» ему обеспечено с рождения, но не тут-то было. Сам Вагит Алекперов, будущий нефтяной магнат, начинал карьеру буровым мастером на Каспии, а собственный бизнес - в Когалыме (северный город, где сейчас размещаются основные производственные мощности «ЛУКОЙЛа». - Ред.). В этом городе о Вагите Юсуфовиче и сейчас ходят легенды. Одна гласит, что во время его работы в скважине произошел взрыв. Двое рабочих погибли, а самого Алекперова отбросило с 12-метровой высоты в открытое море. Он выжил и добрался до берега. Правда или вымысел - сейчас уже не скажешь...

Вагит Алекперов.

Вагит Алекперов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Своего сына после учебы долларовый миллиардер также отправил бурить скважины в Когалым. Местным запомнилась машина Юсуфа Алекперова. К слову, у него целый автопарк. Сколько именно там авто и на какую сумму - неизвестно. На немногочисленных фото в соцсетях мелькали лишь две машины. Зато какие! Первая - черный Porsche стоимостью от 9,5 млн рублей. На появившемся в публичном доступе снимке Юсуф сам моет машину. Кстати, этот автомобиль на него лично зарегистрирован не был. Фото было выложено в 2018 году, кто тогда был официальным владельцем дорогущей иномарки, неизвестно. Но если водил сам Алекперов, то скорость - это явно его любовь. Лишь за один год за автомобилем числятся 27 штрафов, большинство за превышение скорости. Все они выплачены, общая сумма - 41 тысяча рублей.

Вторая машина Юсуфа еще дороже - Mercedes-Benz стоимостью от 11,6 млн рублей. В 2021 году на нем числились всего три штрафа. Цена нарушений - 8,5 тысячи рублей.

Юсуф женат, его супругу зовут Алиса. Стройная 35-летняя блондинка вышла за него замуж в апреле 2016 года. Вскоре после свадьбы она получила права, а после села за руль шикарного Mercedes-Benz. Пока муж рассекал на черном автомобиле, она ездила на таком же, только белом. И по штрафам переплюнула супруга: 33 нарушения за три месяца 2021 года на общую сумму 62 тысячи рублей.

После свадьбы Алиса вместе с мужем работала в «ЛУКОЙЛе» и параллельно занималась собственным бизнесом. Она - владелица турагентства «НаКурорте». За последний год компания принесла хозяйке 78,5 млн рублей дохода и 7,6 млн чистой прибыли.

Первое время после свадьбы Юсуф делился в соцсетях снимками семейной жизни: отдых на яхте, путешествие по Испании, необъятные букеты цветов для любимой. Но постепенно романтики в профиле убавилось. По слухам, супруги расстались, но достоверной информации на этот счет в сети нет.

Несмотря на стремление отца вовлечь Юсуфа в управление «ЛУКОЙЛом», наследник Алекперова запустил собственный бизнес. Сначала, если верить открытым источникам, он стал одним из учредителей компании «АМС-Реклама». Фирма специализировалась на услугах в сфере маркетинга и коммуникаций. В 2011 году она была ликвидирована. А в августе 2022 года был ликвидирован еще один его бизнес - компания «Юсал», занимавшаяся управлением недвижимостью. Зато еще одно детище Алекперова-младшего процветает: это холдинг «Экто». В него, к примеру, входит компания «ВПТ», занимающаяся перевозкой нефтепродуктов. За 2022 год ее доход составил 10 млрд рублей, а чистая прибыль - 1,8 млрд рублей. Еще одна компания, принадлежащая холдингу, с говорящим названием «План Б» занимается производством безалкогольных напитков. И успешно. Доход за 2022 год - 120 млн рублей, прибыль - 6,5 млн рублей.

Пока наследник строит собственный бизнес, акции «ЛУКОЙЛа» растут и приближают его к будущему возможному статусу богатейшего человека страны. Если в 2020 году его наследство оценивалось в 18 млрд долларов, то сейчас - уже в $20,5 млрд. Правда, пакет акций, который мог бы завещать Юсуфу Вагит Алекперов, неделим. Продать его наследник не сможет.

Просто «А» за 450 миллионов

Тогда же, в 2020 году, еще совсем малыши Тара и Адриан Мельниченко занимали лишь четвертое место в рейтинге. Каждому из детей основателя компании «ЕвроХим» - одной из ведущих в России по производству минеральных удобрений - полагалось по 7 млрд долларов. Сейчас сумма наследства выросла до 12,6 млрд на каждого. В рейтинге богатейших наследников России за 2023 год они занимают второе место.

Яхта Андрея Мельниченко скромно называется «А» - по первой букве его имени.

Яхта Андрея Мельниченко скромно называется «А» - по первой букве его имени.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дорогие машины, недвижимость и собственные компании детей Мельниченко пока мало интересуют. Если только игрушечный домик Барби для Тары и иномарка на пульте управления для Адриана. Но, возможно, они унаследуют от отца не только миллиарды, но и тягу к дорогой технике. К примеру, яхта Андрея Мельниченко считается самой большой частной парусно-моторной яхтой в мире. Судно называется просто «А» - с этой буквы начинается имя ее владельца. В длину судно 142 метра, стоит около 450 млн долларов. Здесь есть вертолетная площадка, а также подводная смотровая площадка в стеклянном киле.

Яхта Андрея Мельниченко скромно называется «А» - по первой букве его имени.

Яхта Андрея Мельниченко скромно называется «А» - по первой букве его имени.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Мельниченко с семьей уже больше 15 лет живет за границей: в Швейцарии находится штаб-квартира «ЕвроХима». Несмотря на это, миллиардер в 2021 году попал под санкции Евросоюза. В одном из последних интервью Мельниченко отмечал, что это сильно сказалось на его детях, которые скучают по друзьям и игрушкам, оставшимся дома. Но афишировать свою семейную жизнь бизнесмен не любит. Фотографий его детей в соцсетях не найти, да и супруга ничего не выкладывает в публичный доступ. В интернете есть лишь ее профессиональные фото, ведь мама Тары и Адриана - сербская модель Александра Николич.

Модель Александра Николич (теперь она носит фамилию мужа) стала женой бизнесмена в 2005 году. Фото: Nick Harvey/WireImage/gettyimages.com

Модель Александра Николич (теперь она носит фамилию мужа) стала женой бизнесмена в 2005 году. Фото: Nick Harvey/WireImage/gettyimages.com

А КТО ЕЩЕ?

Бизнес металлургов

Четвертыми в списке Forbes идут наследники владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. 42-летний Дмитрий, 39-летний Юрий и 25-летняя Анастасия могут получить каждый по 7,35 млрд долларов. Но известно о них крайне мало. В суровые девяностые во время «алюминиевых войн» отец в целях безопасности отправил всю семью за границу. И даже теперь повзрослевшие дети избегают публичности. Известно лишь, что все трое имеют отношение к компании Fletcher Group, которой принадлежат 79,3% акций НЛМК, то есть задействованы в семейном бизнесе.

Владимир Лисин. Фото: Артем КОРОТАЕВ/TASS

Владимир Лисин. Фото: Артем КОРОТАЕВ/TASS

Завершает пятерку богатейших наследников России 36-летний Джахангир Махмудов - сын основателя Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова. Его наследство может составить 7,3 млрд долларов.

Джахангир Махмудов пошел по стопам отца и давно трудится в его компании. Фото: wikipedia.org

Джахангир Махмудов пошел по стопам отца и давно трудится в его компании. Фото: wikipedia.org

Искандер Махмудов. Фото: wikipedia.org

Искандер Махмудов. Фото: wikipedia.org

Покровительница искусства

На третьем месте в рейтинге наследников - 31-летняя Виктория Михельсон - дочь основного владельца корпораций «Новатэк» (второй компании по объемам добычи газа в России после Газпрома. - Ред.) и «Сибур» Леонида Михельсона. Ее будущее наследство оценивают в 10,8 млрд долларов. Виктория активно занимается искусством и благотворительностью. Так, в честь дочери Леонид Михельсон в 2003 году открыл в Новокуйбышевске благотворительную организацию «Виктория». Фонд поддерживает школы, детские сады, дома культуры.

Будущее наследство дочери Леонида Михельсона Виктории Forbеs оценил в 10,8 млрд долларов.

Будущее наследство дочери Леонида Михельсона Виктории Forbеs оценил в 10,8 млрд долларов.

Фото: СОЦСЕТИ

Леонид Михельсон.

Леонид Михельсон.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сама Виктория является учредителем Дома культуры «ГЭС-2» - это творческое пространство в центре Москвы. В свое время женщина изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне, часто становится членом жюри на творческих конкурсах. Официально Виктория также является учредителем компании «Оптима», которой принадлежит 2,3% акций «Новатэка». По данным ФНС, в 2022 году убыток компании - 5,5 млрд рублей.

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