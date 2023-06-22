Скрываются от камер, ходят с охраной и ворочают миллиардами: Как живут богатейшие наследники России

Сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф всегда привлекал внимание своими дорогими машинами. Фото: СОЦСЕТИ

Дорогие иномарки, роскошные яхты и многомиллионное состояние - о таком наследстве мечтает едва ли не каждый. Но счастливый билет при рождении выпадает лишь единицам. Пока одним от предков достаются бабушкин ковер и фарфоровый сервиз, другим - миллиарды долларов. Если точнее, то 20,5 млрд долларов. Именно на эту сумму может рассчитывать в будущем богатейший наследник России по версии Forbes - 33-летний Юсуф Алекперов, сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова.

Следом за ним в рейтинге идут 11-летняя Тара Мельниченко и ее 6-летний брат Адриан. Каждому из детей основателя компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко в наследство достанется по 12,6 млрд долларов. «Комсомолка» узнала, как живут богатейшие наследники страны.

От армии не косил

Похоже, только в фильмах представители золотой молодежи кичатся своим состоянием на каждом углу. Элитные клубы, вечеринки, украшения с бриллиантами - в кино. Закрытые профили в соцсетях, минимум друзей и обособленность от общества - в реальной жизни. Когда ты самое дорогое, что есть в жизни у человека с миллиардами на счету, оберегают тебя соответствующе. Так, уже упомянутый Юсуф Алекперов даже в университет приезжал с охраной.

- Он учился на факультете разработки месторождений, - вспоминают в разговоре с «КП» выпускники РГУ нефти и газа имени Губкина, который окончил и Юсуф Алекперов. - В универ ездил, не прогуливал: машина его постоянно во дворе вуза была. В университете все время ходил с двумя охранниками.

Среди других студентов богатейший наследник страны особо не выделялся. Все знали, чей он сын, но бежать знакомиться не решались.

- Юсуф был молчаливый, особо ни с кем не контактировал, - рассказывают выпускники. - Но я помню, что он на военных сборах был с нами. Военную кафедру окончил, а не просто купил билет. Это уже показательно.

Учиться на нефтяника Алекперов-младший пошел по стопам отца. Казалось бы, мягкое кресло в офисе «ЛУКОЙЛа» ему обеспечено с рождения, но не тут-то было. Сам Вагит Алекперов, будущий нефтяной магнат, начинал карьеру буровым мастером на Каспии, а собственный бизнес - в Когалыме (северный город, где сейчас размещаются основные производственные мощности «ЛУКОЙЛа». - Ред.). В этом городе о Вагите Юсуфовиче и сейчас ходят легенды. Одна гласит, что во время его работы в скважине произошел взрыв. Двое рабочих погибли, а самого Алекперова отбросило с 12-метровой высоты в открытое море. Он выжил и добрался до берега. Правда или вымысел - сейчас уже не скажешь...

Вагит Алекперов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Своего сына после учебы долларовый миллиардер также отправил бурить скважины в Когалым. Местным запомнилась машина Юсуфа Алекперова. К слову, у него целый автопарк. Сколько именно там авто и на какую сумму - неизвестно. На немногочисленных фото в соцсетях мелькали лишь две машины. Зато какие! Первая - черный Porsche стоимостью от 9,5 млн рублей. На появившемся в публичном доступе снимке Юсуф сам моет машину. Кстати, этот автомобиль на него лично зарегистрирован не был. Фото было выложено в 2018 году, кто тогда был официальным владельцем дорогущей иномарки, неизвестно. Но если водил сам Алекперов, то скорость - это явно его любовь. Лишь за один год за автомобилем числятся 27 штрафов, большинство за превышение скорости. Все они выплачены, общая сумма - 41 тысяча рублей.

Вторая машина Юсуфа еще дороже - Mercedes-Benz стоимостью от 11,6 млн рублей. В 2021 году на нем числились всего три штрафа. Цена нарушений - 8,5 тысячи рублей.

Юсуф женат, его супругу зовут Алиса. Стройная 35-летняя блондинка вышла за него замуж в апреле 2016 года. Вскоре после свадьбы она получила права, а после села за руль шикарного Mercedes-Benz. Пока муж рассекал на черном автомобиле, она ездила на таком же, только белом. И по штрафам переплюнула супруга: 33 нарушения за три месяца 2021 года на общую сумму 62 тысячи рублей.

После свадьбы Алиса вместе с мужем работала в «ЛУКОЙЛе» и параллельно занималась собственным бизнесом. Она - владелица турагентства «НаКурорте». За последний год компания принесла хозяйке 78,5 млн рублей дохода и 7,6 млн чистой прибыли.

Первое время после свадьбы Юсуф делился в соцсетях снимками семейной жизни: отдых на яхте, путешествие по Испании, необъятные букеты цветов для любимой. Но постепенно романтики в профиле убавилось. По слухам, супруги расстались, но достоверной информации на этот счет в сети нет.

Несмотря на стремление отца вовлечь Юсуфа в управление «ЛУКОЙЛом», наследник Алекперова запустил собственный бизнес. Сначала, если верить открытым источникам, он стал одним из учредителей компании «АМС-Реклама». Фирма специализировалась на услугах в сфере маркетинга и коммуникаций. В 2011 году она была ликвидирована. А в августе 2022 года был ликвидирован еще один его бизнес - компания «Юсал», занимавшаяся управлением недвижимостью. Зато еще одно детище Алекперова-младшего процветает: это холдинг «Экто». В него, к примеру, входит компания «ВПТ», занимающаяся перевозкой нефтепродуктов. За 2022 год ее доход составил 10 млрд рублей, а чистая прибыль - 1,8 млрд рублей. Еще одна компания, принадлежащая холдингу, с говорящим названием «План Б» занимается производством безалкогольных напитков. И успешно. Доход за 2022 год - 120 млн рублей, прибыль - 6,5 млн рублей.

Пока наследник строит собственный бизнес, акции «ЛУКОЙЛа» растут и приближают его к будущему возможному статусу богатейшего человека страны. Если в 2020 году его наследство оценивалось в 18 млрд долларов, то сейчас - уже в $20,5 млрд. Правда, пакет акций, который мог бы завещать Юсуфу Вагит Алекперов, неделим. Продать его наследник не сможет.

Просто «А» за 450 миллионов

Тогда же, в 2020 году, еще совсем малыши Тара и Адриан Мельниченко занимали лишь четвертое место в рейтинге. Каждому из детей основателя компании «ЕвроХим» - одной из ведущих в России по производству минеральных удобрений - полагалось по 7 млрд долларов. Сейчас сумма наследства выросла до 12,6 млрд на каждого. В рейтинге богатейших наследников России за 2023 год они занимают второе место.

Яхта Андрея Мельниченко скромно называется «А» - по первой букве его имени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дорогие машины, недвижимость и собственные компании детей Мельниченко пока мало интересуют. Если только игрушечный домик Барби для Тары и иномарка на пульте управления для Адриана. Но, возможно, они унаследуют от отца не только миллиарды, но и тягу к дорогой технике. К примеру, яхта Андрея Мельниченко считается самой большой частной парусно-моторной яхтой в мире. Судно называется просто «А» - с этой буквы начинается имя ее владельца. В длину судно 142 метра, стоит около 450 млн долларов. Здесь есть вертолетная площадка, а также подводная смотровая площадка в стеклянном киле.

Яхта Андрея Мельниченко скромно называется «А» - по первой букве его имени. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Мельниченко с семьей уже больше 15 лет живет за границей: в Швейцарии находится штаб-квартира «ЕвроХима». Несмотря на это, миллиардер в 2021 году попал под санкции Евросоюза. В одном из последних интервью Мельниченко отмечал, что это сильно сказалось на его детях, которые скучают по друзьям и игрушкам, оставшимся дома. Но афишировать свою семейную жизнь бизнесмен не любит. Фотографий его детей в соцсетях не найти, да и супруга ничего не выкладывает в публичный доступ. В интернете есть лишь ее профессиональные фото, ведь мама Тары и Адриана - сербская модель Александра Николич.

Модель Александра Николич (теперь она носит фамилию мужа) стала женой бизнесмена в 2005 году. Фото: Nick Harvey/WireImage/gettyimages.com

А КТО ЕЩЕ?

Бизнес металлургов

Четвертыми в списке Forbes идут наследники владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. 42-летний Дмитрий, 39-летний Юрий и 25-летняя Анастасия могут получить каждый по 7,35 млрд долларов. Но известно о них крайне мало. В суровые девяностые во время «алюминиевых войн» отец в целях безопасности отправил всю семью за границу. И даже теперь повзрослевшие дети избегают публичности. Известно лишь, что все трое имеют отношение к компании Fletcher Group, которой принадлежат 79,3% акций НЛМК, то есть задействованы в семейном бизнесе.

Владимир Лисин. Фото: Артем КОРОТАЕВ/TASS

Завершает пятерку богатейших наследников России 36-летний Джахангир Махмудов - сын основателя Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова. Его наследство может составить 7,3 млрд долларов.

Джахангир Махмудов пошел по стопам отца и давно трудится в его компании. Фото: wikipedia.org

Искандер Махмудов. Фото: wikipedia.org

Покровительница искусства

На третьем месте в рейтинге наследников - 31-летняя Виктория Михельсон - дочь основного владельца корпораций «Новатэк» (второй компании по объемам добычи газа в России после Газпрома. - Ред.) и «Сибур» Леонида Михельсона. Ее будущее наследство оценивают в 10,8 млрд долларов. Виктория активно занимается искусством и благотворительностью. Так, в честь дочери Леонид Михельсон в 2003 году открыл в Новокуйбышевске благотворительную организацию «Виктория». Фонд поддерживает школы, детские сады, дома культуры.

Будущее наследство дочери Леонида Михельсона Виктории Forbеs оценил в 10,8 млрд долларов. Фото: СОЦСЕТИ

Леонид Михельсон. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сама Виктория является учредителем Дома культуры «ГЭС-2» - это творческое пространство в центре Москвы. В свое время женщина изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне, часто становится членом жюри на творческих конкурсах. Официально Виктория также является учредителем компании «Оптима», которой принадлежит 2,3% акций «Новатэка». По данным ФНС, в 2022 году убыток компании - 5,5 млрд рублей.