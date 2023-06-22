Между Шурочкой из месткома и «воскресшим» Бубликовым в «Служебном романе» должна была вспыхнуть любовь

Людмила Иванова (справа) неохотно согласилась на роль, которая ее прославила. Фото: Кадр из фильма

Она родилась в семье известного советского полярника Ивана Иванова. В Северном Ледовитом океане есть остров Иванова, названный в его честь.

22 июня 1941 года Люда готовилась отмечать на подмосковной даче свой восьмой день рождения. С мамой отправились на станцию купить конфет. А там - толпа народа у репродуктора. По радио сообщили: «Война!» «Все, конфеты покупать не пойдем», - первое, что подумала девочка.

Отца-профессора отправили на Урал - добывать цирконий для строительства боевых самолетов. Люда с мамой переехали к нему. В Москву семья вернулась в 1943-м.

«Современник» - дом родной

Люда мечтала стать актрисой с детства. Хор в Доме ученых, балет во Дворце пионеров, музыкальная школа... После войны мама, стенографистка Госплана и заядлая театралка, каждую неделю водила дочь на лучшие спектакли во МХАТ, Малый, «Ленком», другие столичные театры.

Школу Люда окончила с золотой медалью. Первая попытка поступить в театральный вуз провалилась. Но на следующий год Людмила стала студенткой Школы-студии МХАТ. Училась вместе с Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым, Галиной Волчек, Леонидом Броневым, Анатолием Кузнецовым, Ириной Скобцевой...

В 1955-м, после Школы-студии, распределилась в Московский передвижной драмтеатр Наталии Сац. Два года гастролировала по стране. А в Москве тем временем восходила звезда нового театра «Современник» Олега Ефремова. В 1957-м Людмила попала на спектакль «Вечно живые». Дикий восторг! Вот бы здесь играть! К счастью, среди основателей театра были ее однокурсники Волчек, Евстигнеев, Кваша. По их протекции Ефремов принял Людмилу в труппу. И сразу взял в «Вечно живые». С тех пор «Современник» стал ее родным домом. Здесь Иванова сыграла около полусотни ролей.

Королева эпизода взбунтовалась

На счету народной артистки РФ более 80 фильмов и сериалов. «Полеты во сне и наяву», «Приключения Петрова и Васечкина», «Зависть богов», «Небеса обетованные», «Самая обаятельная и привлекательная», «Дамы приглашают кавалеров»... Но в отличие от театра в кино ей обычно доставались маленькие роли. Не зря Иванову прозвали королевой эпизода.

Звездной для нее стала опять же небольшая роль профсоюзной активистки Шуры в рязановском «Служебном романе».

А ведь Иванова хотела отказаться от этой роли. Да-да! Поскольку Шура - персонаж второстепенный, актрисе назначили самый маленький гонорар - 13 рублей за съемочный день. Она взбунтовалась. И хотя никогда прежде за себя не просила, пошла к Рязанову, с которым прежде не была знакома. «Понимаешь, я ведь должен Немоляевой дать, Басилашвили - у него вообще ремонт...» Объяснение режиссера еще больше обидело Иванову. Вернувшись домой, пожаловалась мужу: «Меня совсем не ценят, просто ноги об меня вытирают». «Молчи, не вздумай больше возникать, - посоветовал тот. - Эта роль принесет тебе очень много».

Как в воду глядел супруг! В 1978-м «Служебный роман» стал в СССР фильмом года. Его посмотрели в кинотеатрах свыше 58 млн зрителей. Благодаря Шурочке вся страна узнала актрису Людмилу Иванову. (Но и визит к Рязанову даром не прошел. Гонорар за съемочный день повысили-таки на 3 рубля. И то деньги по советским-то временам! Бутылка водки стоила 3 руб. 62 коп.)

Впрочем, одна из самых популярных советских комедий могла вообще не появиться на экранах.

В 1971 году Эльдар Рязанов вместе с Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Действие происходит в статистической конторе. Шесть персонажей. Директор Калугина («наша мымра»), ее зам Самохвалов, секретарша Верочка, скромный экономист Новосельцев, сотрудница Рыжова, влюбленная в Самохвалова. «И наконец, Шура, представитель месткома. Лет - от тридцати и до бесконечности; симпатичная, но активная».

Как видим, Бубликова здесь и рядом не стояло! Ни живого, ни «покойного».

В начале пьесы Шура собирает по полтиннику на «прибавление семейства» одной из сотрудниц.

В финале после бурной ссоры в кабинете Калугиной Новосельцев целует начальницу. И тут влетает Шура. Быстро сориентировавшись, требует «на прибавление семейства» уже по рублю. А затем еще по 50 копеек. «На свадебный подарок от коллектива».

«Кому подарок?» - не может сообразить Калугина. «Вам обоим!» - отвечает Шура.

Занавес.

«Сослуживцы» имели бурный успех. Их поставили аж в 134 театрах СССР. Были постановки и за рубежом. Приносили пьесу и в «Современник». Но в итоге театр отказался от спектакля, посчитав его легковесным.

Рязанов «Сослуживцев» переносить на экран не собирался. Но в 1973 году телевидение сняло по пьесе спектакль на сцене Театра им. Вл. Маяковского. Рязанову не понравилось. И он решил снять собственную киноверсию. Слегка переделал сценарий и увеличил число персонажей втрое...

Эльдар Александрович поставил условие руководству «Мосфильма»: подбирать актеров он будет сам, без проб и утверждений наверху. Чиновники скрепя сердце согласились. Понимали, что грядет очередной шедевр...

Согласитесь, Рязанов сделал удачный выбор актеров. Иванова глянулась ему в фильме Сергея Колосова «Помни имя свое» про советскую узницу Освенцима, где сыграла медсестру.

Начальника отдела общественного питания Бубликова сыграл Петр Щербаков. Кстати, и артиста, и его героя звали одинаково - Петр Иванович. Фото: Кадр из фильма

«Гоните по рублю и распишитесь»

Вживаться в образ Шуры Людмиле Ивановой не пришлось. Она в «Современнике» с первых дней была на общественной работе. В месткоме, парткоме, правлении театра. Когда в 1961-м у Галины Волчек и Евгения Евстигнеева родился сын Денис, будущий режиссер, продюсер, лауреат Госпремии СССР, она бегала по театру и собирала с коллег деньги: «Гальке на коляску!» Точь-в-точь как ее героиня в фильме. Причем Волчек требовала коляску бирюзового цвета и такое же одеяльце. Иначе, дескать, не буду гулять с первенцем на улице. Иванова, отлично зная подругу, понимала: Галя слово сдержит. В пору советского дефицита, представьте, Людмила нашла бирюзовую детскую коляску и одеяло того же цвета. Но... взрослое. Не беда! Из него вырезали подходящий кусок для малыша. А сколько у нее было сборов денег на дни рождения, свадьбы, юбилеи, похороны, рождение детей, выбивание путевок в пионерские лагеря, санатории, дома отдыха...

- Моя Шура - энтузиастка, - отзывалась о своей героине Иванова. - Может, она и дуреха, но делу своему отдается со страстью, все время хочет помочь людям. Конечно, иногда перегибает палку...

Атмосфера на съемочной площадке была творческой. С Мягковым Людмила более десяти лет играла на сцене «Современника», с Петром Щербаковым (Бубликовым) - дружила.

Был отснят забавный эпизод. Шура, увидев живого Бубликова, бросила наутек с криками: «Я не виновата! Умер однофамилец, а позвонили нам! А мне что теперь делать? Я на общественные деньги оркестр заказала, венок купила! Я бы сама померла, да фамилия другая!» А Бубликов-Щербаков шел на нее с кулаками... И вдруг Рязанов остановил съемку, попросил Петра Ивановича отойти в сторону, а Ивановой шепнул: «Он подойдет, а ты закричи: «Ура, да здравствует живой товарищ Бубликов!» Посмотрим, что он будет делать...» Мотор!

- Щербаков подошел, я и закричала, - вспоминала актриса. - Петя растерялся и вдруг начал кланяться и говорить: «Товарищи, спасибо за все!» Я кинулась ему на шею и стала целовать.

К сожалению, эта сцена не вошла в фильм: режиссер был строго ограничен двумя сериями. Пришлось вырезать два часа. Но сцена погони «ожившего» Бубликова за Шурой чудом сохранилась. Желающие могут найти ее в интернете.

Между прочим, после погони и поцелуев между Шурой и Бубликовым по закону жанра намечался служебный роман. Муж секретарши Верочки тоже работал в этом учреждении. Его играл Александр Фатюшин. Фильм назывался «Служебные романы». Но потом Рязанов решил: четыре романа - перебор для одной картины. Оставил главный: Новосельцев - Калугина. И вспыхнувшие вновь чувства Рыжовой к Самохвалову. Мужа Верочки пришлось пустить под нож, пардон, монтажные ножницы. Потому Фатюшин лишь дважды появляется в кадре - в сцене с ожившим Бубликовым. Слишком уж он выразителен при виде «покойника». И Бубликову с Шурой не дали поиграть в любовь. А фильм стал просто «Служебным романом».

«Снимите меня красиво!»

Знаменитую фразу «Да на тебе пахать надо!», брошенную секретаршей Верочкой в адрес Шуры, придумала сама про свою героиню Людмила Иванова.

А еще она мечтала появиться на экране в красивом виде. Сделать подарок мужу. Актриса попросила Рязанова: дескать, весь фильм я снимаюсь в одном платье, разрешите хотя бы в сцене юбилея, где мы с Мягковым несем бронзовую лошадь, быть в нарядном костюме. Рязанов разрешил. Иванова выбрала синенький костюмчик, косыночку в горошек. Чтобы влезть в него, голодала три дня. И очень себе понравилась. Но когда героиня Фрейндлих спросила: «Шура, а поместится лошадь в шкаф?», та воскликнула: «Впихнем!» Какая уж тут красота!

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Приходит время, люди головы теряют»

И сама артистка, и ее муж Валерий Миляев увлекались авторской песней.

Муж посвятил ей песню, ставшую знаменитой

Иванова признавалась: в шестом классе, на премьере «Учителя танцев» она первый и последний раз влюбилась в актера. Владимира Зельдина. Став актрисой, никогда не заводила романов, даже легких интрижек с коллегами по цеху. (Неудачный студенческий брак с Леонидом Эрманом, будущим директором театра «Современник», не в счет. Они быстро расстались, еще не придя в профессию. Хотя «Современник» славился своими романами. Пример подавал сам Олег Ефремов, говоривший, что без чувства влюбленности не может репетировать.

Иванова, член Союза писателей РФ, даже книгу собиралась написать про партнеров по сцене, в которых не была влюблена. Ефремова, Евстигнеева, Квашу, Вельяминова, Басилашвили, Гафта, Мягкова, Табакова, Даля, Плятта, Харитонова, Павлова, Щербакова... Актеры мужчины - люди нервные и... неверные, считала она. Насмотрелась в родном театре.

Мужа себе нашла опять же благодаря общественной деятельности. В 1961-м вела театральный кружок в Институте физики. В любительских спектаклях участвовал физик Валерий Миляев. Бард по совместительству. Тогда начиналась мода на самодеятельную песню. Как-то Валерий пригласил Людмилу в Подмосковье кататься на лыжах. В электричке спел под гитару «Улицу Горького». Сказал: «Это моя самая любимая песня. Ада Якушева ее сочинила». «Я! Я ее написала!» - возразила Иванова. Миляев удивился. Вот так они и обратили друг на друга внимание. Вскоре поженились. И прожили душа в душу полвека.

Песни Людмилы Ивановой (она сочиняла и стихи, и музыку) звучали в спектаклях «Современника», их исполняли на эстраде ее подруга Анна Герман, Майя Кристалинская, Гелена Великанова, Татьяна и Сергей Никитины. Самая известная - «Ниточка» («Только мне все кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется»). Главный шлягер доктора физико-математических наук Валерия Миляева - «Весеннее танго» («Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна!»). Его он посвятил любимой жене.

Родились двое сыновей. Старший, Иван Миляев, - заслуженный художник РФ. Младший, Александр Миляев, был психологом. В 2010 году заболел гриппом, умер в 40 лет. На следующий год грипп свалил актрису. В реанимации она провела 18 дней между жизнью и смертью. А когда пришла в себя, узнала, что мужа больше нет. Сгубил все тот же грипп.

Людмила Ивановна пережила супруга на пять лет. Скончалась в 83.